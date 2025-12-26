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Stoiximan GBL: Οι διαιτητές της 12ης αγωνιστικής - Ποιοι σφυρίζουν το ΑΕΚ-Άρης

Μπάσκετ
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Η Stoiximan GBL γνωστοποίησε τους διαιτητές που θα σφυρίξουν στους αγώνες της 12ης αγωνιστικής, με το ντέρμπι ανάμεσα σε ΑΕΚ και Άρη Betsson να βρίσκεται στο επίκεντρο.

Την αναμέτρηση του Σαββάτου (16:00) στο Sunel Arena θα διευθύνουν οι Πιτσίλκας, Μαγκλογιάννης και Αναστασιάδης, ενώ στο Ηρακλής–Πανιώνιος (18:15) ορίστηκαν οι Πουρσανίδης, Κατραχούρας και Μηλαπίδης.

Ακολουθούν αναλυτικά οι ορισμοί διαιτητών και κομισαρίων για όλους τους αγώνες της αγωνιστικής:

]Σάββατο 27/12

  • 16:00, Καλλιθέας: Κολοσσός Η Hotels Collection – Μύκονος Betsson
    Διαιτητές: Αγραφιώτης, Τσάνταλη, Μπακάλης – Κομισάριος: Κουούρης

  • 16:00, Sunel Arena: ΑΕΚ – Άρης Betsson
    Διαιτητές: Πιτσίλκας, Μαγκλογιάννης, Αναστασιάδης Β. – Κομισάριος: Ηπιώτης

  • 18:15, Ιβανώφειο: Ηρακλής – Πανιώνιος Cosmorama Travel
    Διαιτητές: Πουρσανίδης, Κατραχούρας, Μηλαπίδης – Κομισάριος: Λαζαρίδης

  • 18:30, Αγ. Θωμά: Μαρούσι Chery – Παναθηναϊκός AKTOR
    Διαιτητές: Τηγάνης, Μαρινάκης, Καραπαπάς – Κομισάριος: Γολεγος

Κυριακή 28/12

  • 13:00, Γ. Μπουρούσης: Καρδίτσα Ιαπωνική – ΠΑΟΚ
    Διαιτητές: Τσιμπούρης, Μαρτινάκος, Λόρτος – Κομισάριος: Μανασής

  • 16:00, Α. Παπανδρέου: Περιστέρι Betsson – Προμηθέας Π. ΒΙΚΟΣ Cola
    Διαιτητές: Τσαρούχα, Τσολάκος, Αγγελής – Κομισάριος: Παυλόπουλος 

Stoiximan GBL: Οι διαιτητές της 12ης αγωνιστικής - Ποιοι σφυρίζουν το ΑΕΚ-Άρης