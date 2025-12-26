Stoiximan GBL: Οι διαιτητές της 12ης αγωνιστικής - Ποιοι σφυρίζουν το ΑΕΚ-Άρης

Την αναμέτρηση του Σαββάτου (16:00) στο Sunel Arena θα διευθύνουν οι Πιτσίλκας, Μαγκλογιάννης και Αναστασιάδης, ενώ στο Ηρακλής–Πανιώνιος (18:15) ορίστηκαν οι Πουρσανίδης, Κατραχούρας και Μηλαπίδης.
Ακολουθούν αναλυτικά οι ορισμοί διαιτητών και κομισαρίων για όλους τους αγώνες της αγωνιστικής:
]Σάββατο 27/12
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16:00, Καλλιθέας: Κολοσσός Η Hotels Collection – Μύκονος Betsson
Διαιτητές: Αγραφιώτης, Τσάνταλη, Μπακάλης – Κομισάριος: Κουούρης
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16:00, Sunel Arena: ΑΕΚ – Άρης Betsson
Διαιτητές: Πιτσίλκας, Μαγκλογιάννης, Αναστασιάδης Β. – Κομισάριος: Ηπιώτης
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18:15, Ιβανώφειο: Ηρακλής – Πανιώνιος Cosmorama Travel
Διαιτητές: Πουρσανίδης, Κατραχούρας, Μηλαπίδης – Κομισάριος: Λαζαρίδης
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18:30, Αγ. Θωμά: Μαρούσι Chery – Παναθηναϊκός AKTOR
Διαιτητές: Τηγάνης, Μαρινάκης, Καραπαπάς – Κομισάριος: Γολεγος
Κυριακή 28/12
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13:00, Γ. Μπουρούσης: Καρδίτσα Ιαπωνική – ΠΑΟΚ
Διαιτητές: Τσιμπούρης, Μαρτινάκος, Λόρτος – Κομισάριος: Μανασής
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16:00, Α. Παπανδρέου: Περιστέρι Betsson – Προμηθέας Π. ΒΙΚΟΣ Cola
Διαιτητές: Τσαρούχα, Τσολάκος, Αγγελής – Κομισάριος: Παυλόπουλος