Stoiximan GBL: Οι διαιτητές της 12ης αγωνιστικής - Ποιοι σφυρίζουν το ΑΕΚ-Άρης

Η Stoiximan GBL γνωστοποίησε τους διαιτητές που θα σφυρίξουν στους αγώνες της 12ης αγωνιστικής, με το ντέρμπι ανάμεσα σε ΑΕΚ και Άρη Betsson να βρίσκεται στο επίκεντρο.

Την αναμέτρηση του Σαββάτου (16:00) στο Sunel Arena θα διευθύνουν οι Πιτσίλκας, Μαγκλογιάννης και Αναστασιάδης, ενώ στο Ηρακλής–Πανιώνιος (18:15) ορίστηκαν οι Πουρσανίδης, Κατραχούρας και Μηλαπίδης.

Ακολουθούν αναλυτικά οι ορισμοί διαιτητών και κομισαρίων για όλους τους αγώνες της αγωνιστικής:

]Σάββατο 27/12

16:00, Καλλιθέας: Κολοσσός Η Hotels Collection – Μύκονος Betsson

Διαιτητές: Αγραφιώτης, Τσάνταλη, Μπακάλης – Κομισάριος: Κουούρης

16:00, Sunel Arena: ΑΕΚ – Άρης Betsson

Διαιτητές: Πιτσίλκας, Μαγκλογιάννης, Αναστασιάδης Β. – Κομισάριος: Ηπιώτης

18:15, Ιβανώφειο: Ηρακλής – Πανιώνιος Cosmorama Travel

Διαιτητές: Πουρσανίδης, Κατραχούρας, Μηλαπίδης – Κομισάριος: Λαζαρίδης

18:30, Αγ. Θωμά: Μαρούσι Chery – Παναθηναϊκός AKTOR

Διαιτητές: Τηγάνης, Μαρινάκης, Καραπαπάς – Κομισάριος: Γολεγος

Κυριακή 28/12