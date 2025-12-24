Στο Αιγάλεω ο Κρις Μπράντφορντ (pic)

Στο Αιγάλεω θα συνεχίσει την καριέρα του ο Κρις Μπράντφορντ, με την ομάδα να ανακοινώνει την απόκτησή του μέχρι το τέλος της αγωνιστικής περιόδου.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Στο "Σίτι" ο αρχισκόρερ Chris Bradford



Το ΔΣ του Αιγάλεω ΑΟ βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την έναρξη της συνεργασίας του με τον αθλητή Chris Bradford (1995, 1,85μ) ως το τέλος της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου.



Ο 30χρονος περιφερειακός αγωνίστηκε για δύο σεζόν (2016-2017, 2017-18) στο NCAA με την φανέλα των Radford Highlanders. Την επόμενη χρονιά πέρασε στην άλλη άκρη του Ατλαντικού, καθότι συμφώνησε με την Ponte Prizren του Κοσόβου. Ο Bradford παρέμεινε στο ίδιο πρωτάθλημα και την αγωνιστική περίοδο 2019-20, κάνοντας καταπληκτικές εμφανίσεις με την Rahoveci (14,3 πόντους, 5,5 ασίστ). Μετά την πορεία του στις δύο προαναφερθείσες ομάδες, ο Chris αγωνίστηκε εξίσου με μεγάλη επιτυχία με τις Politehnik (Ουκρανία) και Τeodo Tivat (Μαυροβούνιο). Το καλοκαίρι του 2022 μετακόμισε την Κροατία για λογαριασμό της Osijiek, της οποίας και ηγήθηκε στο σκοράρισμα, με τα νούμερα να είναι ενδεικτικά της προσφοράς του (18,2 πόντους, 5,3 ασίστ στο πρωτάθλημα της ABA League 2). Κατά την διάρκεια της θερινής μεταγραφικής περιόδου του 2023, ο Αμερικανός γκαρντ ήρθε για πρώτη φορά στην Ελλάδα, αγωνιζόμενος για λογαριασμό της ΝΕΜ. O Βradford κατέθεσε με τον καλύτερο τρόπο τα διαπιστευτήριά του στο πρωτάθλημα της Elite League, διότι αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ του πρωταθλήματος με 707 συνολικά. Τα πεπραγμένα του στα Μέγαρα έκαναν την εσθονική Parnu Sadam να του δώσει μία θέση στο ρόστερ της, με το νέο μας μεταγραφικό απόκτημα να συνεχίζει τις υψηλές πτήσεις (12,1 πόντοι, 4,8 ασίστ). Τον Ιανουάριο του 2025 επέστρεψε στην χώρα μας για την ομάδα της Μυκόνου, με τον ίδιο να έχει σημαντικό μερίδιο στην κατάκτηση του πρωταθλήματος της Elite League από τους Κυκλαδίτες (10 πόντοι, 3,4 ασίστ). Το πρώτο μισό της τρέχουσας χρονιάς τον βρήκε στην Μογγολία και την Metall, με τα στατιστικά του να είναι για ακόμη μία φορά εξαιρετικά (14,7 πόντοι, 2,6 ασίστ).



To "Σίτι" καλωσορίζει τον Christian Bradford στην μεγάλη οικογένειά του και του εύχεται υγεία και πολλές επιτυχίες τόσο σε ομαδικό όσο και σε ατομικό επίπεδο».