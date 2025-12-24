Η Βιλερμπάν βγήκε νικήτρια μετά από παιχνίδι δύο παρατάσεων κόντρα στην Αναντολού Εφές (103-99), με σούπερ εμφάνιση από τον... άφαντο μέχρι σήμερα Μπαστιέν Βοατιέ (28π.)

O Γάλλος σέντερ των 4,5 πόντων μέχρι αυτό το ματς εκτοξεύτηκε στους 28 πόντους με 10/13 δίποντα και 8/12 βολές, κάνοντας ματς καριέρας και μάλιστα απέναντι στον Βενσάν Πουαριέ. Η Βιλερμπάν, που ανέβηκε στο 5-13 παραμένοντας όμως τελευταία στην κατάταξη, άντεξε σε ματς 50 λεπτών και χάρη και στους Γκλιν Ουότσον (18π.), Τομά Ερτέλ (17π., 8ασ., 6ριμπ.), Εμπαγιέ Εντιαγέ (13π., 8ριμπ., 4κλ.) πήρε μια νίκη ψυχολογίας.

Για την Εφές, που έπεσε στο 6-12 και απoμακρύνθηκε κι άλλο από την πρώτη δεκάδα, από 20 πόντους είχαν οι Νικ Ουάιλερ-Μπαμπ και Αϊζάια Κορντινιέ.

Στην επόμενη αγωνιστική (19η) η Βιλερμπάν υποδέχεται την Παρί (30/12, 21:15) και η Εφές παίζει εντός με τον Ερυθρό Αστέρα (2/1, 19:00).

Πάντα κοντά οι δύο ομάδες

Με τον Πουαριέ να βάζει τους πρώτους 6 πόντους της Εφές, έγινε το 4-9, με το Τζάκσον να απαντάει με δικό του σερί 5-0 για το 12-9, με τις δύο ομάδες να συνεχίζουν να εναλλάσσονται στην πρωτοπορία (15-17). Το τρίποντο του Ερτέλ και ένα καλάθι του Ουάτσον δημιούργησαν το 24-23 της πρώτης περιόδου. Οι δύο ομάδες συνέχιζαν χέρι-χέρι (26-26 & 32-32), με τη Βιλερμπάν να παίρνει μια μικρή διαφορά (39-35) με τρίποντο του Ντε Κολό και τον Τζάκσον, όμως το ημίχρονο ολοκληρώθηκε σε απόλυτη ισορροπία (41-41).

Πήγε στο +9 η Εφές, επέστρεψε αλλά δεν πρόσεξε η Βιλερμπάν

Ο Πουαριέ εξακολουθούσε να δημιουργεί ρήγματα στην άμυνα των γηπεδούχων και φτάνοντας τους 15 προσωπικούς πόντους έδωσε στην ομάδα του αέρα 8 πόντων (46-54), αλλά ο Βοτιέ απαντούσε στην αντίπαλη ρακέτα για το 53-57. Ο Κορντινιέ έβαλε την Εφές στο +9 (53-62), αλλά ο Εντιαγέ μείωσε στο 58-62 της τρίτης περιόδου.

Η Βιλερμπάν έμενε κολλημένη στην αντίπαλό της, δεν την άφηνε να ξεφύγει και με τον Ερτέλ να πρωταγωνιστεί μείωσε σε 64-66 και ο ίδιος έδωσε το προβάδισμα στην ομάδα του για πρώτη φορά στο δεύτερο ημίχρονο με 69-68. Ουάιλερ-Μπαμπ και Κορντινιέ απάντησαν και ο Ουότσον με τρίποντο έβαλε ξανά μπροστά τη Βιλερμπάν (76-75) και ο ίδιος έκανε και το 78-75 στο 1'39'' πριν το φινάλε. Στα 17'' ο Πουαριέ μείωσε (78-77), o Ουότσον έβαλε τις βολές (80-77), ο Ουάιλερ-Μπαμπ ισοφάρισε με μεγάλο τρίποντο και ο Ουότσον αστόχησε σε δικό του μακρινό τρίποντο νίκης, αφήνοντας ανεπηρέαστο το 80-80, που έστειλε το ματς στην παράταση.

Δύο παρατάσεις και οι βολές έκριναν το ματς

Με τρίποντο ο Κορντινιέ ισοφάρισε (85-85), ο Βοτιέ κυριαρχούσε στη ρακέτα απέναντι στον Πουαριέ με σερί καρφώματα (90-90) και ο πρώτος έβαλε ένα μεγάλο καλάθι για το 90-92 στα 10'' πριν το φινάλε. Ο Πάμπλο Λάσο ζήτησε να γίνει φάουλ, όμως ο Βοτιέ έβαλε τις βολές του (92-92) και στην τελευταία επίθεση ο Μπομπουά αστόχησε δις και το ματς πήγε στη δεύτερη παράταση.

Ερτέλ και Ουότσον έκαναν το 97-94, ο Μπομπουά σκόραρε για τρεις (97-97), ο Σμιτς έχασε τις βολές (0/2) και ο Ερτέλ έγραψε το 99-97. Ακολούθησαν νέες εκατέρωθεν βολές από Ουάιλερ-Μπαμπ (2/2) και Εντιαγέ (2/2) στα 35'', ο Κορντινιέ αστόχησε και ο Χάρισον με βολές ξανά έκανε το 103-99 στα 6'' σφραγίζοντας τη νίκη για την ομάδα του.

Τα δεκάλεπτα: 24-23, 41-41, 58-62, 80-80 (κ.δ.)

Οι παρατάσεις: 92-92, 103-99

Δείτε εδώ τα στατιστικά του αγώνα