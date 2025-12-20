Χολμς: «Ένιωσα καλύτερα από ό,τι περίμενα - Είδα φιλμ από την Euroleague για να μπω στο κλίμα»

Ο Ρισόν Χολμς μετά την επιστροφή του στην αγωνιστική δράση τόνισε πως αισθάνθηκε καλύτερα από ό,τι περίμενε.

Αναλυτικά τα όσα είπε στην ΕΡΤ:

«Μετρούσα όλες τις μέρες μέχρι την επιστροφή μου. Ήταν δύσκολη διαδικασία αλλά είμαι ενθουσιασμένος που είχα την ευκαιρία να παίξω ξανά με αυτή την ομάδα.

Νιώθω υπέροχα. Όσο ήμουν έξω είδα φιλμ από αγώνες της Euroleague για να μπω στο κλίμα, έτσι ώστε όταν επιστρέψω να μην έχω μείνει πίσω. Κουράστηκα λίγο στο τέλος, αλλά νιώθω υπέροχα που επέστρεψα και κερδίσαμε.

Προς το τέλος κουράστηκα λίγο, είναι φυσιολογικό. Το περίμενα. Ένιωσα καλύτερα από ό,τι περίμενα. Οι προπονητές έκαναν καλή δουλειά για να παραμείνω σε φόρμα. Φάνηκε σήμερα. Είμαι ενθουσιασμένος που είμαι ξανά στο παρκέ με τους συμπαίκτες μου.

Έχουμε πολλούς παίκτες που μπορούν να κάνουν πολλά πράγματα. Πρέπει να ενωθούν τα κομμάτια και να πάρουμε νίκες. Είμαι αισιόδοξος για τη σεζόν. Είχαμε τραυματισμούς στην αρχή. Οι γκαρντς τα πάνε καλά τώρα. Πρέπει να ενωθούμε και να πάρουμε νίκες».