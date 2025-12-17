Η Βιλερμπάν επέστρεψε στις νίκες (76-74 τη Μπάγερν Μονάχου), με τον Σπένσερ Ντίνγουιντι να... σπάει τα στεφάνια (5/15 σουτ και 0/3 στην τελική ευθεία) και να είναι ο «μοιραίος». «Ήρωας» ο Τομά Ερτέλ, με 15π. και ένα τεράστιο καλάθι στα τελευταία λεπτά.

Τέλος στο σερί ηττών της Βιλερμπάν. Οι Γάλλοι επέστρεψαν στα θετικά αποτελέσματα και ανέβηκαν στο 4-12, χάρη σε ένα μεγάλο καλάθι του Τομά Ερτέλ στο τελευταίο λεπτό του «θρίλερ» με τη Μπάγερν Μονάχου. Αντιθέτως, οι Βαυαροί υποχώρησαν στο 5-11, πραγματοποιώντας ακόμα μία κακή εμφάνιση.

Ο Ερτέλ βίωσε μια... vintage βραδιά (15 πόντοι, 2 ριμπάουντ, 2 ασίστ και το καλάθι για το προσπέρασμα στο φινάλε), με τον Γκλιν Ουότσον να συμπληρώνει 14 πόντους και 6 ασίστ. Στην αντίπερα όχθη, ο Σπέσνερ Ντίνγουιντι είχε 15 πόντους, αλλά ήταν ο «μοιραίος» της βραδιάς. Ο πρώην NBAer μέτρησε 2/8 δίποντα και 3/7 τρίποντα, έκανε 3 λάθη, ενώ αστόχησε και σε τρεις σερί προσπάθειες στην τελική ευθεία.

Μοιρασμένο παιχνίδι στο πρώτο μέρος

Ο Αϊζάια Μάικ ήταν για ακόμα μια φορά ορεξάτος (8π., 3ρ. στο δεκάλεπτο) και οι Γερμανοί πήραν το «πάνω χέρι» στο ξεκίνημα (15-22). Όμως, οι γηπεδούχοι ανέβασαν το τέμπο στη 2η περίοδο και «μάζεψαν» γρήγορα την απόσταση (24-24 στο 14'), έπειτα από σερί λάθη των Βαυαρών. Ο Γκόρντον Χέρμπερτ προσπάθησε να ρίξει τον ρυθμό, να ακουμπήσει τη μπάλα στο ζωγραφιστό (31-36 στο 18'), αλλά η Βιλερμπάν επέστρεψε και προσπέρασε ξανά (42-38 στο 20' με 8π. του Νάντο ντε Κολό και 7π. του Σακίλ Χάρισον).

«Ωραίος» ο Ερτέλ, «μοιραίος» ο Ντίνγουιντι

Το... μία σου και μία μου συνεχίστηκε και στην επανάληψη (51-51 στο 25'). Σε εκείνο το σημείο, όμως, η Μπάγερν βρήκε ρυθμό με το δίδυμο Ντίνγουιντι - Ομπστ, «έτρεξε» ένα 9-0 σερί και ένιωσε πιο άνετα στο γαλλικό παρκέ (51-62). Ο Πουπέ κάλεσε time out, αλλά η Βιλερμπάν είχε «κολλήσει» επιθετικά και δεν μπορούσε να μειώσει στην 3η περίοδο (51-62 στο 30'). Δια χειρός Ντίνγουιντι οι φιλοξενούμενοι βρέθηκαν για πρώτη φορά σε διψήφιο προβάδισμα (54-65 στην αρχή της 4ης περιόδου), αλλά το δίδυμο Γκλιν Ουότσον - Τομά Ερτέλ κράτησε «ζωντανή» τη γαλλική ομάδα (59-65 στο 33' και 63-68 στο 35'). Ο Γιόβιτς, από τη μεριά του, έγινε πολύτιμος στην τελική ευθεία, όμως ο Ουότσον διατήρησε το «θρίλερ» (69-72 στο 38'), με το τρίποντο του Τραορέ να ρίχνει τη διαφορά στον πόντο (73-74 στο 39').

Ο Ντίνγουιντι αστόχησε σε ένα φαινομενικά εύκολο λέι απ, όμως ο Ουότσον βρήκε σίδερο σε mid-range σουτ για το προσπέρασμα. Με το ματς να μπαίνει στο τελευταίο λεπτό ο Ντίνγουιντι έχασε άλλο ένα σουτ, αυτή φορά σε σουτ για τρεις. Η άμμος στην κλεψύδρα άρχισε να αδειάζει και τελικά ο Ερτέλ με ένα προσωπικό καλάθι έβαλε μπροστά τη Βιλερμπάν (75-74, 24,3'' για το τέλος). Ο Χέρμπερτ πήρε time out, έστησε μια επίθεση στο μισό γήπεδο και ο Ντίνγουιντι αστόχησε (για άλλη μια φορά), όντας πια ο... μοιραίος της αναμέτρησης. Με 6,2'' οι Γερμανοί έκαναν φάουλ στον Χάρισον, ο οποίος έβαλε 1/2β. (76-74) και ο Χέρμπερτ πήρε νέο time out. Αυτή τη φορά ο Ντίνγουιντι δημιούργησε και δεν εκτέλεσε, αλλά το σουτ του Βόιγκτμαν δεν βρήκε στόχο, με τους γηπεδούχους να πανηγυρίζουν τη νίκη (76-74 τελικό).

Τα Δεκάλεπτα: 15-22, 42-38, 51-62, 76-74.

Δείτε αναλυτικά τα στατιστικά της αναμέτρησης εδώ.