Ο Γιάννης Κουβόπουλος γράφει για τον Παναθηναϊκό που είναι ικανός για το καλύτερο αλλά και για το χειρότερο, για το τεράστιο διπλό (από όλες τις απόψεις στην Πόλη) και συγκρίνει την αποθέωση του Εργκίν Αταμάν προς τους παίκτες του σε σχέση με τον τρόπο που ο Γιώργος Μπαρτζώκας έβγαλε στη σέντρα τον Γιαννούλη Λαρεντζάκη.

Τελικά μάλλον δεν φταίει ο Αταμάν για την άσχημη εικόνα που είχε ο Παναθηναϊκός στα παιχνίδια με Βαλένθια στο Telekom Center και Αρμάνι στο Μιλάνο. Η ομάδα του «τριφυλλιού» δεν έχει ανάγκη από προπονητή. Από… ψυχίατρο έχει. Πολύ καλά το φώναζαν το σύνθημα οι φίλοι της ομάδας (λίγο μετά τα mid 90’s)… «Φέρτε μας τον ψυχίατρο να δούμε τι θα γίνει…».

Γιατί και η χθεσινή εικόνα του Παναθηναϊκού για.. ψυχίατρο είναι. Πήγε ο Παναθηναϊκός των πολλών προβλημάτων στην Πόλη και πήρε ένα τεράστιο διπλό κόντρα στην πρωταθλήτρια Ευρώπης έχοντας κερδίσει και χάσει το ματς κατά τη διάρκειά του δυο – τρεις φορές.

Μέσα σε ένα σαραντάλεπτο ο Παναθηναϊκός απέδειξε ότι είναι ικανός για το καλύτερο και για το χειρότερο, αλλά αυτό που μένει στο τέλος είναι η νίκη και ο τρόπος με την οποία ήρθε. Οι «πράσινοι» στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα κατάφεραν να επιβάλλουν τον ρυθμό τους, αποδείχθηκαν υπέρ του δέον διαβασμένοι, έπαιξαν μετά από καιρό εξαιρετική άμυνα και αν δεν υπήρχε αυτό το… καταραμένο τρίτο δεκάλεπτο τότε θα μιλάγαμε για το τέλειο παιχνίδι.

Παρά το γεγονός ότι το ξεκίνημα του παιχνιδιού βρήκε και τις δύο ομάδες να είναι κάπως ράθυμες, ο Παναθηναϊκός είχε το πάνω χέρι και έδειχνε να πατάει καλύτερα. Ο Σορτς έδειξε να μην είναι σε καλό βράδυ γι αυτό τον λόγο ο Εργκίν Αταμάν έριξε άμεσα στο παρκέ τον τραυματία Ναν, αλλά και τον Τσέντι Όσμαν ο οποίος «έγραψε» την επιστροφή του.

Και αυτοί οι δύο παίκτες έμελλε να είναι οι κορυφαίοι των νικητών (μαζί με τους Σλούκα, Γκραντ και Χουάντσο). Ο Ναν ήταν πιο ουσιαστικός και συγκροτημένος από ποτέ, ενώ ο Τούρκος forward απέδειξε με το «καλησπέρα» πόσο έλειψε στην ομάδα του. Ο Ναν είχε ένα έξτρα κίνητρο για να αποδείξει στον καλό του φίλο, Χόρτον – Τάκερ, πως αυτός είναι ο κορυφαίος παίκτης και έτσι οι «πράσινοι» μπήκαν σε ένα πολύ καλό… μονοπάτι νίκης. Έφτασαν να προηγούνται ακόμα και με 10 πόντους, αλλά λίγο πριν το τέλος έκαναν και πάλι την εμφάνισή τους οι «παιδικές ασθένειες». Η διαφορά στο ημίχρονο έπεσε στους 4 και ο γενικός… κατέβηκε στο τρίτο δεκάλεπτο.

Η Φενέρ αντέδρασε, «έτρεξε» επιμέρους σκορ 20-9 και έμοιαζε να έχει βάλει τις βάσεις της νίκης. Εκεί όμως «μίλησαν» οι προσωπικότητας. Ο Ναν έπαιρνε την μπάλα κάθε φορά που «έκαιγε» και την έβαζε στο καλάθι, ο Σλούκας για ένα ακόμα βράδυ ήταν ο απόλυτος μαέστρος και ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ ήταν ο X-factor του αγώνα, κάνοντας τη διαφορά στην τελευταία περίοδο. Οι «πράσινοι» μέσα σε ένα ματς παρουσίασαν όλα τα καλά τους και τα κακά τους αλλά αυτό που έχει σημασία είναι ότι πήραν ένα τεράστιο διπλό, κάλυψαν έδαφος από το… χαμένο των δύο τελευταίων ετών και ανέκτησαν και πάλι τη χαμένη τους ψυχολογία εν όψει της δύσκολης τριάδας (Χάποελ εντός, Ζάλγκρις εκτός, Ολυμπιακός εντός) που ακολουθεί μέχρι το τέλος του πρώτου γύρου.

Ο Παναθηναϊκός χθες έδειξε ότι το ήθελε περισσότερο και έδειξε για το τι είναι πραγματικά ικανός να κάνει. Οι «πράσινοι» πήραν το παιχνίδι με την άμυνά τους η οποία στο μεγαλύτερο μέρος ήταν εξαιρετική. Πολύ καλές αντιδράσεις στην πικ εντ ρολ επίθεση της Φενέρ, εξαιρετική επιθετική άμυνα πάνω στην μπάλα και πάρα πολλά κλεψίματα και deflections από τους παίκτες του Εργκίν Αταμάν.

Μόνο τυχαίο δεν είναι το γεγονός ότι ο Παναθηναϊκός «οδήγησε» τη Φενέρ σε 22 λάθη.

Μόνο τυχαίο δεν είναι το γεγονός ότι οι «πράσινοι» τελείωσαν τον αγώνα με 13 κλεψίματα.

Μόνο τυχαίο δεν είναι το γεγονός ότι ο Παναθηναϊκός πραγματοποίησε ίσως την καλύτερή του φετινή, αμυντική, εμφάνιση με τους Χουάντσο Ερνανγκόμεθ και Τζέριαν Γκραντ να είναι εκ των κορυφαίων του αγώνα και το size του Τσέντι Όσμαν να δίνει ακόμα περισσότερες λύσεις στον Εργκίν Αταμάν.

Κοντράστ συναισθημάτων

Την ίδια ώρα στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας τα πράγματα ήταν εκ διαμέτρου αντίθετα. Ο Παναθηναϊκός μπορεί να πανηγύριζε για ένα τεράστιο διπλό, οι «ερυθρόλευκοι» πλέον έχουν μπει σε μια μεγάλη εσωστρέφεια που τους έχουν «οδηγήσει» τόσο τα συνεχόμενα αρνητικά αποτελέσματα, όσο και τα προβλήματα που υπάρχουν στο εσωτερικό της ομάδας.

Κάτι που φάνηκε και από τις δηλώσεις του Γιώργου Μπαρτζώκα για τον Γιαννούλη Λαρεντζάκη, όσο και για τις αποδοκιμασίες που ακούστηκαν στο ΣΕΦ μετά το τέλος της αναμέτρησης. Είναι ξεκάθαρο ότι ο Ολυμπιακός βρίσκεται σε καθεστώς πίεσης, ο ίδιος ο Έλληνας τεχνικός μοιάζει μπερδεμένος στο μοίρασμα των ρόλων αλλά και στο μοίρασμα του χρόνου συμμετοχής και μένει τώρα να αποδειχθεί αν ο Μόντε Μόρις είναι αρκετός, είναι ικανός να αλλάξει τα δεδομένα.

Ο Ολυμπιακός δε θα χάσει την Παρασκευή από τη Βιλερμπάν αλλά το θέμα είναι αν θα μπορέσει να είναι στο επιθυμητό επίπεδο στις 2 Ιανουαρίου και την αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό στο Telekom Center, γιατί σε περίπτωση ήττας οι τριγμοί στο εσωτερικό του ΣΕΦ θα είναι μεγάλοι.

ΥΓ1: Το θέμα του Σλούκα δε μοιάζει σοβαρό. Ο ίδιος μετά το ματς έμοιαζε να νιώθει πολύ καλύτερα, σήμερα θα εξεταστεί ενδελεχώς από το ιατρικό τιμ της ομάδας και θα φανεί αν θα είναι σε θέση να αγωνιστεί αύριο με την Χάποελ στο Telekom Center. Πάντως κανείς δε θα μπει στη διαδικασία να ρισκάρει το οτιδήποτε. Το μόνο σίγουρο.

ΥΓ2: Πέντε διπλά έχει μέχρι τώρα ο Παναθηναϊκός. Και πέντε διπλά σε δύσκολες έδρες. Εφές, Ρεάλ, Φενέρ. Δείγμα χαρακτήρα.

ΥΓ3: Χθες φάνηκε σε πολύ μεγάλο βαθμό η μεγάλη διαφορά που υπάρχει μεταξύ Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού. Και δεν είναι αγωνιστική. Είναι.. προπονητική. Χθες ο Εργκίν Αταμάν αντιμετώπισε ένα προσωπικό θέμα κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης με τους οπαδούς της Φενέρ που καθύβριζαν τον ίδιο αλλά και τη μητέρα του. Και μετά το τέλος του αγώνα είπε ένα μεγάλο ευχαριστώ στους παίκτες του που έδειξαν χαρακτήρα και κέρδισαν το ματς και για τον ίδιο.

Την ίδια ώρα ο coach Μπαρτζώκας έβγαζε στην σέντρα παίκτη που δεν παίζει. Παίκτη που δεν χρησιμοποιεί. Η τηλεοπτική κάμερα «έπιανε» καρέ που θα συζητηθούν και όλα αυτά, αλλά και όσα έχουν προηγηθεί δείχνουν ότι υπάρχει ρήγμα στις σχέσεις.