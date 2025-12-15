Οι Λέικερς πήγαν να «αυτοκτονήσουν» αλλά απέδρασαν από το Φοίνιξ

Οι Λος Άντζελες Λέικερς απώλεσαν προβάδισμα 20 πόντων και πήγαν να χάσουν δικό τους παιχνίδι στην έδρα των Φοίνιξ Σανς, όμως στο φινάλε από την γραμμή των βολών, πήραν τη νίκη με 114-116.

Οι Σανς ήταν αυτοί που έκαναν καλύτερη εκκίνηση στην αναμέτρηση, αφού προηγήθηκαν με 36-31 στην λήξη της πρώτης περιόδου, όμως στη συνέχεια οι Λέικερς ισορρόπησαν με το ημίχρονο να κλείνει στην ισοπαλία (62-62).

Οι «Λιμνάνθρωποι» βγήκαν αφηνιασμένοι στο δεύτερο μέρος και με επί μέρους 15-24 στην τρίτη περίοδο, πήραν προβάδισμα 9 πόντων (77-86), ενώ στο ξεκίνημα του τέταρτου δωδεκαλέπτου εκτόξευσαν την διαφορά στο +20 (79-99).

Σε εκείνο το σημείο οι Λέικερς έπαθαν blackout και επέτρεψαν στους Σανς όχι μόνο να ροκανίσουν την διαφορά αλλά και να πάρουν το προβάδισμα στα 13'' πριν την λήξη με τρίποντη «βόμβα» του Ντίλον Μπρουκς που διαμόρφωσε το 114-113.

Ο γκαρντ των Σανς όμως «έχασε» το μυαλό του και χτύπησε τον Λεμπρόν Τζέιμς με αποτέλεσμα να αποβληθεί, με τον Βασιλιά να πηγαίνει στην γραμμή των βολών για να διαμορφώσει το 114-115, με τον Σμαρτ να ολοκληρώνει την δουλειά με 1/2 βολές για το τελικό 114-115.

Με αυτή τη νίκη οι Λέικερς βελτίωσαν το ρεκόρ τους στο 18-7, ενώ οι Σανς έπεσαν στο 14-12.

Ο Λούκα Ντόντσιτς με 29 πόντους, 3 ριμπάουντ και 6 ασίστ ήταν ο κινητήριος μοχλός των Λέικερς, με τον Ντέβιν Μπούκερ να ξεχωρίζει για τους Σανς έχοντας 27 πόντους, 6 ριμπάουντ και 7 ασίστ.

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