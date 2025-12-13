Νιλικίνα, Λι, Μενσά και ο μύθος του recruiting

Φρανκ Νιλικίνα, Σέιμπεν Λι και Νέιθαν Μένσα ήρθαν μεσούσης της σεζόν ως έξυπνες λύσεις, ωστόσο η παρουσία και των τριών είναι κατώτερη των προσδοκιών, με το «recruiting» του Γιώργου Μπαρτζώκα να μην αποδίδει.

Ο Ολυμπιακός παραδόθηκε άνευ όρων στην Βαρκελώνη, με τους «ερυθρόλευκους» να εμφανίζονται πολύ κατώτεροι των περιστάσεων, γίνοντας έρμαιο στις ορέξεις της φορμαρισμένης Μπαρτσελόνα.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας εξακολουθεί να μην παίρνει βασικά πράγματα από συγκεκριμένους παίκτες, που στους περισσότερους αγώνες σε Βasket League και Euroleague εμφανίζονται ιδιαίτερα soft. Ωστόσο δεν περιμέναμε την ήττα των Πειραιωτών στην Ισπανία για να διαπιστώσουμε αυτό το γεγονός, καθώς οι «ερυθρόλευκοι» έχουν δείξει πως δεν βγάζουν... νεύρο στο παιχνίδι τους, το οποίο αν έχει αρνητική τροπή τους παίρνει η κατηφόρα.

Πιο πολύ ωστόσο θέλουμε να σταθούμε στους παίκτες που ο Ολυμπιακός δεν παίρνει σχεδόν τίποτα. Παίκτες οι οποίοι ήρθαν ως «έξυπνες» λύσεις μεσούσης της χρονιάς (όχι μόνο της φετινής) και δεν προσφέρουν απολύτως τίποτα στο παιχνίδι της ομάδας του Λιμανιού.

Ξεκινάμε από την πιο πρόσφατη μεταγραφή αυτή του Φρανκ Νιλικίνα. Ο Γάλλος ήρθε ως λύση ανάγκης την περίοδο που ο Ολυμπιακός είχε χάσει τον Τόμας Ουόκαπ με τραυματισμό και ο Γιώργος Μπαρτζώκας ήθελε πλεϊμέικερ προκειμένου να οργανώσει το παιχνίδι της ομάδας του, «τικάροντας» ωστόσο και τα κουτάκια των επιθυμιών του Έλληνα τεχνικού στο πίσω μέρος του παιχνιδιού: Στην άμυνα δηλαδή.

Ο Νιλικίνα μέχρι στιγμής δεν έχει αποδώσει τα αναμενόμενα στο παιχνίδι του Ολυμπιακού. Ο Γάλλος γκαρντ μετρά 5.6 πόντους, 1,6 ασίστ και 1,7 λάθη σε περίπου 17' συμμετοχής με 6/17 τρίποντα 12/19 δίποντα. Κάθε αντίπαλος του Ολυμπιακού έχει «διαβάσει» το παιχνίδι των Πειραιωτών και σε κάθε επίθεση με σκριν και επιθετικό τον Νιλικίνα πάιζει άμυνα under, με αποτέλεσμα ο Γάλλος να κάνει κατάχρηση της μπάλας και όλη το σύστημα να πηγαίνει στράφι.

Ας θυμηθούμε τις δηλώσεις του Γιώργου Μπαρτζώκα για τον Νιλικίνα όταν και ανακοινώθηκε η μεταγραφή του: «Υπογράψαμε τον Νιλικίνα και δεν ξέρων αν έχει υποτιμηθεί τι παίκτης είναι, αλλά είναι παίκτης μεγάλης κλάσης και εγώ το ξέρω. Χρειάζεται αυτή τη στιγμή λίγο conditioning, να βρει δηλαδή λίγο ρυθμό μέσα από συνεχόμενα παιχνίδια, γιατί έχει παίξει μόλις 20 λεπτά στα φιλικά με την Παρτίζαν. Είναι μία πολύ σημαντική προσθήκη, που μας ανεβάζει επίπεδο με τα προσόντα του. Είναι ένας playmaker που ελέγχει το παιχνίδι».

Μέχρι στιγμής τίποτα από τα λεγόμενα τους κόουτς δεν έχει αποδειχθεί στο γήπεδο, τουλάχιστον στα παιχνίδια της Ευρωλίγκας. Σε όλα τα παραπάνω πρέπει να προσθέσουμε, πως ο Γάλλος είναι αρκετά επιρρεπής στους τραυματισμούς έχοντας χάσει ένα μέρος των παιχνιδιών την φετινή σεζόν με τους Πειραιώτες.

Πάμε στις πιο παλιές επιλογές. Ο Σέιμπεν Λι ήρθε μεσούσης της περσινής περιόδου για να δώσει το κάτι διαφορετικό στην περιφέρεια του Ολυμπιακού. Ο Αμερικανός με τις εμφανίσεις του στην τουρκική Μανίσα είχε δώσει εξαιρετικές εντυπώσεις σε αρκετές ομάδες της Euroleague. Η Μακάμπι τον πρόσθεσε στο ρόστερ της τον Οκτώβριο του 2024, ωστόσο η μεταγραφή του δεν «έπιασε» με αποτέλεσμα ο Λι να επιστρέψει στην πρώην ομάδα του στην Τουρκία.

Με το νέο έτος το πρόβλημα του Τόμας Ουόκαπ στην μέση ανάγκασε τους Πειραιώτες να βγουν στην αγορά προκειμένου να βρουν λύση για την ταλαιπωρημένη περιφέρεια τους. Ο Σέιμπεν Λι ήταν ο εκλεκτός του Γιώργου Μπαρτζώκα, με τον Ολυμπιακό να δίνει στην τουρκική ομάδα 550.000 ευρώ για τον κάνει δικό του, προλαβαίνοντας παράλληλα και το deadline της Euroleague στην εκπνοή των μεταγραφών.

Μέχρι στιγμής η παρουσία του Σέιμπεν Λι στον Ολυμπιακό είναι κάτι παραπάνω από κατώτερη των προσδοκιών. Την τρέχουσα περίοδο ο 26χρονος γκαρντ μετρά 3.8 πόντους, με 1.4 ασίστ 1.3 λάθη, με τον χρόνο του στην Euroleague (12:37') να είναι ιδιαίτερα περιορισμένος, μετά και τον ερχομό του Νιλικίνα.

Η τελευταία μεταγραφή που κυριολεκτικά... πέρασε και δεν ακούμπησε ήταν αυτή του Νέιθαν Μένσα. Ο Ολυμπιακός ακριβώς ένα χρόνο πριν είδε τον Μόουζες Ράιτ να τίθεται εκτός για όλη την χρονιά με πρόβλημα υγείας. Έτσι οι «ερυθρόλευκοι» βγήκαν στην αγορά για να αναζητήσουν τον αντικαταστάτη του, με τον Μένσα να είναι ο εκλεκτός.

Ο Γκανέζος ψηλός ήρθε στο λιμάνι απευθείας από την G-League, χωρίς κανείς να γνωρίζει αν μπορεί να υπηρετήσει το παιχνίδι και το επίπεδο του Ολυμπιακού. Ο 28χρονος ψηλός αγωνίστηκε σε μόλις δυο παιχνίδια στην Euroleague μετρώντας μόλις 0.5 ριμπάουντ, ενώ ελάχιστος ήταν ο χρόνος συμμετοχής του και στο πρωτάθλημα.

Ας θυμηθούμε τις δηλώσεις του Γιώργου Μποζίκα για τον Νέιθαν Μένσα:

«Είναι μια απόφαση που βγήκε από το γραφείο, όταν βγαίνει μια απόφαση από το γραφείο είναι απόφαση όλων. Αν με ρωτάτε τώρα, ήταν μια σωστή κίνηση του Μενσά. Χρειαζόμασταν έναν παίκτη στην ουσία να μην παίζει, να είναι πίσω από Φαλ και Μιλουτίνοφ, χρειαζόμασταν έναν τρίτο ψηλό.



Εμείς έπρεπε να φέρουμε έναν παίκτη να μας βοηθήσει στις προπονήσεις, να είναι καλός χαρακτήρας, να μην μας χαλάσει τα αποδυτήρια. Αν ήταν κάποιος που γκρίνιαζε θα μας δημιουργούσε πρόβλημα στα αποδυτήρια. Οι πληροφορίες που πήραμε για τον Μενσά ήταν πάρα πολύ καλές. Σίγουρα αντιμετώπισε δυσκολίες, έγινε ένα με την ομάδα και πιστεύω από την πλευρά μας ότι μας βοήθησε.

Εκείνη την περίοδο και άλλες ομάδες που χρειαζόταν ψηλό. Ο Παναθηναϊκός πήρε τον Πλάις με πολύ μεγαλύτερο buy out, όπως και η Φενέρ πήρε από την Σαραγόσα τον Πάνγκο. Αν θέλετε την γνώμη μας εμάς μας βοήθησε ο Μενσά, το ξέραμε από την αρχή ότι θα έπρεπε να κολυμπήσει σε βαθιά νερά, ήταν ένα παιδί που βοήθησε τον οργανισμό σε μια δύσκολη περίοδο.

Είχε τα χαρακτηριστικά που θέλαμε, απλά το ερώτημα ήταν αυτά να τα μεταφέρει στο επίπεδο που θέλαμε, ο Ολυμπιακός τερμάτισε στην πρώτη θέση στην regual season. Ένας παίκτης θα πρέπει να έρθει και να προσαρμοστεί σε αυτά που θα του ζητηθούν, αγωνιστικά σίγουρα αντιμετώπισε δυσκολίες ο Μενσά, δεν ήταν μια ομαλή εξέλιξη όσον αφορά την Ευρώπη. Ήρθε κατευθείαν στο πιο ψηλό επίπεδο».

Δεν χρειάζεται ιδιαίτερη αναφορά στο τι προσέφερε ο Νέιθαν Μένσα. Ο Ολυμπιακός έλυσε την συνεργασία του με τον Γκανέζο ψηλό λίγους μήνες αργότερα, με τον ίδιο αυτή την σεζόν να παίζει στην Ρουμανία για την Κλουζ στο Eurocup.

Οι παραπάνω κινήσεις θεωρήθηκαν ως «έξυπνες», ωστόσο ήταν κατώτερες για το επίπεδο του Ολυμπιακού. Ο Γιώργος Μπαρτζώκας επέλεξε να πλαισιώσει τον ήδη ακίνδυνο επιθετικά Τόμας Ουόκαπ, με παίκτες που πρώτο χαρακτηριστικό τους ήταν η άμυνα. Και αν στην περίπτωση του Σέιμπεν Λι δεν ίσχυει το παραπάνω, τότε η χρησιμοποίηση του στον τρόπο παιχνιδιού των «ερυθρολεύκων» αποδεικνύεται λανθασμένη.

Σε όλα τα παραπάνω είναι ενδεικτικό να σημειώσουμε ότι ο Ολυμπιακός δεν προσπάθησε να κρατήσει την περσινή χρονιά τον μόνο ποιοτικό γκαρντ που είχε στο ρόστερ του: Τον Ουίλιαμς-Γκος, του οποίου επιθυμία ήταν να μείνει στο λιμάνι. Παράλληλα με όλα τα ονόματα που έχουν περάσει από την περιφέρεια των «ερυθρολεύκων», δεν μπορούμε να μην λησμονήσουμε τα όσα προσέφερε στο παιχνίδι του Ολυμπιακού ο Κώστας Σλούκας, ο οποίος με την φανέλα του αιώνιου αντιπάλου μοιάζει σαν... 27χρονος.

Προφανώς τα όσα αναφέραμε παραπάνω δεν προέκυψαν από μια ήττα στην Μπαρτσελόνα, αλλά αποτελούν χρόνιο «πρόβλημα» στη χιλιο-ταλαιπωρημένη περιφέρεια των Πειραιωτών. Το recruiting με σφραγίδα του Γιώργου Μπαρτζώκα αποδεικνύεται από κάθε πλευρά λάθος. Όλες οι μεταγραφές που ήρθαν μεσούσης της φετινής και της περσινής χρονιάς έδωσαν από λίγα μέχρι τίποτα, αλλά ο Ολυμπιακός δεν έχει χρόνο μπροστά του για να περιμένει τους παίκτες να αποδώσουν. Η Ευρωλίγκα και τα αρνητικά αποτελέσματα θα τον «καταπιούν»....