Βράζει ο κόσμος του Ολυμπιακού στο προφίλ της ΚΑΕ: «Κλείστε το τμήμα, γίναμε ρεζίλι»!

Παρά την επικοινωνιακή καταιγίδα περί ευθύνης του… καιρού, ο κόσμος του Ολυμπιακού με ποσοστά Φιντέλ Κάστρο βράζει με την ΚΑΕ για τον «πανευρωπαϊκό διασυρμό»! Δεν λείπουν μάλιστα οι ακραίες αντιδράσεις…

«Ερυθρόλευκος» ευρωπαϊκός διασυρμός λόγω... καιρού στο ΣΕΦ. Η αναμέτρηση του Ολυμπιακού με την Φενέρμπαχτσε για την 14η αγωνιστική αναβλήθηκε λόγω των καιρικών συνθηκών που δημιούργησε προβλήματα στο φαληρικό γήπεδο που μόνο σε.. γήπεδο δεν παρέμεμπε.

Οι άνθρωποι της «ερυθρόλευκης» ΚΑΕ έκαναν ότι μπορούσαν με σακούλες, πανιά στην οροφή και... παλέτες προκειμένου να λύσουν τα άλυτα προβλήματα, με τις εικόνες ντροπής να κάνουν το γύρο του διαδικτύου σε όλη την Ευρώπη.

Μάλιστα σφοδρές ήταν οι αντιδράσεις του κόσμου του Ολυμπιακού, ο οποίος βράζει με την ΚΑΕ για τον «πανευρωπαϊκό διασυρμό», ενώ δεν λείπουν και οι ακραίες αντιδράσεις...

Δείτε μερικές από τις αντιδράσεις των φίλων του Ολυμπιακού: