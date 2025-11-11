Η Φενέρ βρέθηκε στο +20 στα μέσα του τρίτου δεκαλέπτου, η Μακάμπι αντέδρασε και ισοφάρισε, με την τουρκική ομάδα να σβηνει την... φωτιά στο τέλος, κερδίζοντας με 84-75.

Η Φενέρ αποφάσισε να παίξει με την... φωτιά από το τρίτο δεκάλεπτο και μετά, η Μακάμπι έφερε το ματς σε ισορροπία, ωστόσο ο Χόρτον - Τάκερ σε ρόλο πυροσβέστη έδωσε τη νίκη στην τουρκική ομάδα με 84-75.

Η ομάδα του Σάρας Γιασικεβίτσιους ανέβηκε στο 5-5 και πλέον αρχίζει να κοιτάζει πάνω από την 10άδα, με την ισραηλινή ομάδα να πέφτει στο 2-8, παραμένοντας στη τελευταία θέση της βαθμολογίας.

Ο Ουέιντ Μπάλντγουιν με 17 πόντους ήταν αυτός που έδωσε την επιθετική ώθηση στην τουρκική ομάδα, με τον Ντέβον Χολ να συμπληρώνει 15 πόντους με 6 ριμπάουντ. «Έσβησε» την φωτιά ο Χόρτον Τάκερ με 11 πόντους και 4 ριμπάουντ.

Από την άλλη πλευρά ο Ρομάν Σόρκιν κυριάρχησε στο ζωγραφιστό με 22 πόντους και 8 ριμπάουντ, με τον Χόαρντ να κάνει doub;e-double με 13 πόντους και 10 ριμπάουντ.

Μικρό προβάδισμα για την Φενέρ, άστοχη η Μακάμπι

Αμφίρροπο ήταν το ξεκίνημα της αναμέτρησης, με την Φενέρ να αποκτά ισχνό προβάδισμα (+3, 7-4 στο 3’), την ώρα που ο Μπιμπέροβιτς έδινε επιθετικές λύσεις (4π.) για το +5 της τουρκικής ομάδας (13-8 στο 5’). Η Μακάμπι έφερε το ματς σε απόλυτη ισορροπία (13-13 στο 7’), με τον Λόνι Ουόκερ να φτάνει τους 5π. Κόλσον και Μπόλντγουιν από την γραμμή των βολών διαμόρφωσαν το 20-15 στο 9’, σκορ με το οποίο ολοκληρώθηκε το πρώτο δεκάλεπτο, με την ισραηλινή ομάδα να είναι αρκετά άστοχη (4/18σ.).

Έλεγξε το ματς η Φενέρ και πήρε διψήφιο προβάδισμα

Η Φενέρ είχε φέρει το παιχνίδι περισσότερο στα μέτρα της και με το… καλημέρα του δεύτερου δεκαλέπτου έδωσε διψήφια τιμή στο προβάδισμα της (+10, 27-17 στο 13’). O Mέλι βρήκε τους πρώτους του πόντους από τα 6.75μ. (30-19), με την τουρκική ομάδα να ελέγχει απόλυτα τον ρυθμό (+10, 35-25 στο 17’). Ο Τάκερ έφτασε τους 9π. με τον Μπιρτς να δίνει λύσεις από το ζωγραφιστό (6π. 3/3δ.). Το φινάλε του πρώτου μέρους βρήκε την ομάδα του Σάρας στο +10 (40-30), με την τουρκική ομάδα να είναι το απόλυτο αφεντικό της αναμέτρησης.

Πάτησε το γκάζι και… εκτοξεύθηκε η τουρκική ομάδα, έβγαλε αντίδραση η Μακάμπι

Η ομάδα του Σάρας μπήκε με 8-0 σερί στο δεύτερο μέρος, εκτοξεύοντας την διαφορά στο +18 (48-30). Ο Μπόλντγουιν έφτασε τους 9π. με την διαφορά να αγγίζει τα επίπεδα των 20π. (55-35 στο 24’), με την τουρκική ομάδα να κάνει ότι θέλει στο παρκέ του Sap Garden. Ο Σόρκιν από πλευράς Μακάμπι ήταν ο μόνος διασωθείς (11π. 57-40 στο 26’), με τον Ισραηλινό ψηλό να φτάνει τους 15π. ροκανίζοντας την διαφορά στο -14 (60-46 στο 29’). Η ομάδα του «λαού» έβγαλε αντίδραση, με τον Ρέιμαν να μειώνει στο -9 (65-56) στο φινάλε του τρίτου δεκαλέπτου, την ώρα που η Φενέρ είχε χάσει την συγκέντρωση της.

Έπαιξε με την φωτιά, αλλά δεν κάηκε στο φινάλε η Φενέρ, με λυτρωτή τον Χόρτον - Τάκερ

Η Μακάμπι μπήκε με 5-0 σερί στο ξεκίνημα του 4ου δεκαλέπτου, μειώνοντας στο -5 (65-60), με τον Σάρας Γιασικεβίτσιους να... πονοκεφαλιάζει με την απόδοση της ομάδας του από το φινάλε της τρίτης περιόδου. Ο Ταμίρ Μπλατ βρήκε τους πρώτους του πόντους στο ματς από τα 6.75μ. με τον Σόρκιν να φέρνει το μαρτς σε απόλυτη ισορροπία (66-66 στο 34'), φτάνοντας τους 19π. Η Φενέρ με την εμφάνιση της είχε μετατρέψει το παιχνίδι σε θρίλερ, την ώρα που ο Χοάρντ έβαλε μετά από πρώτο λεπτό μπροστά την ομάδα του Κάτας (70-71 στο 37'). Οι παίκτες του Σάρας έσφιξαν την άμυνα τους, έτρεξαν σερί 7-0 και έστειλαν την διαφορά στο +6 (77-71 στο 38') σε ματς... θρίλερ. την ώρα που η Μακάμπι έμεινε χωρίς σκορ για παραπάνω από 2'. Ο Σόρκιν μείωσε σε 80-73 στo 38', με τον Χόρτον - Τάκερ να γράφει το 80-73 με 2/2β. ένα λεπτό πριν το τέλος. Ο Αμερικανός άσος με καθοστικό δίποντο έβαλε τίτλους τέλους στις όποιες ελπίδες διατηρούσε για νίκη η Μακάμπι, με την Φενέρ να παίρνει μια αγχωτική νίκη.

Τα δεκάλεπτα: 20-15, 40-30, 60-48, 84-75.

