Τόλιας: «Στόχος μας το Final-4»

Το Λαύριο νίκησε με 82-69 τη Νίκη Βόλου, στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής της Elite League, και ο γκαρντ των νικητών, Βασίλης Τόλιας, «φιλοξενήθηκε» στο EOK WebRadio.

Αναλυτικά είπε:

Για τη νίκη επί της Νίκης Βόλου: «Σίγουρα ήταν μια νίκη που την είχαμε ανάγκη. Η Elite League είναι μια κατηγορία που την έδρα σου πρέπει να την κρατάς όσο το δυνατόν πιο ακέραια γίνεται, με τόσο μεγάλο όγκο σε παιχνίδια, απαιτήσεις και ταξίδια. Εμείς είχαμε ατυχίες, ειδικά στην αρχή της χρονιάς, με τραυματισμούς, αρρώστιες, με αποτέλεσμα να μην κάνουμε όλοι μαζί προπόνηση. Αυτό μάς είχε κοστίσει στην αγωνιστική μας εικόνα. Σίγουρα αυτή η νίκη ήταν κάτι το οποίο χρειαζόμασταν πάρα πολύ και για τους εαυτούς μας αλλά και για να δείξουμε πως είμαστε εδώ και είμαστε μια καλή ομάδα».

Για το αν ήταν στόχος να κρατήσουν χαμηλά τη Νίκη Βόλου: «Σίγουρα ξέραμε τον μέσο όρο των 86 πόντων που δεχόμαστε. Ήταν κάτι που το συζητούσαμε. Την προηγούμενη βδομάδα είχε διπλή αγωνιστική και υπήρξε μια περίοδος που μπορούσαμε να ξεκουραστούμε και μία βδομάδα ολόκληρη προετοιμασίας, η οποία μάς βοήθησε να βρούμε τα πατήματά μας σαν ομάδα. Την άμυνα την είχαμε βάλει ως πρωτεύοντα στόχο, να κρατήσουμε τη Νίκη Βόλου χαμηλά. Ξέραμε πως έχουν κάνει παιχνίδια στα οποία έχουν δείξει πολύ καλή επιθετική ικανότητα, οπότε είχαμε στόχο να τους κρατήσουμε χαμηλά, να ξεκινήσουμε από την άμυνα, να βρούμε ρυθμό εκεί και έπειτα να προχωρήσουμε στην επίθεση, που μέχρι στιγμής δεν έχουμε δείξει να έχουμε θέμα εκεί».

Για το επίπεδο ετοιμότητας της ομάδας: «Κάθε καινούργια ομάδα που “χτίζεται” χρειάζεται χρόνο για να δημιουργηθεί κάτι καλό, πόσο μάλλον όταν έχεις υψηλούς στόχους. Η Elite League είναι πολύ μεγάλο πρωτάθλημα, με πολλά ματς και μεγάλο φόρτο, οπότε σίγουρα θα χρειαστούμε χρόνο. Μέχρι στιγμής δείχνουμε πως όσο περνάει ο καιρός καλυτερεύουμε στο γήπεδο και σαν ομάδα. Το κλίμα είναι καλό. Υπάρχει ένα νεανικό ρόστερ, αν εξαιρέσουμε τον Ματαλιωτάκη δεν υπάρχει άλλος άνω των 30 ετών, οπότε είναι ένα εγχείρημα που θέλει διαχείριση και χρόνο. Μέρα με τη μέρα γινόμαστε καλύτεροι».

Για τους φετινούς στόχους του Λαυρίου: «Όταν είμαστε μια ομάδα που έχει πέσει απ’ την GBL, κατευθείαν έχουμε έναν στόχο στην πλάτη μας και νιώθουμε πως πρέπει να κερδίσουμε τους πάντες στην κατηγορία. Ταυτόχρονα, νιώθουμε και ένα βάρος ότι βρισκόμαστε σε μια ομάδα που, καλώς ή κακώς, είναι επαγγελματική και έχεις στόχους απ’ τη στιγμή που εντάσσεσαι στο σωματείο. Προσπαθούμε προς το παρόν να το πάμε παιχνίδι-παιχνίδι. Στην αρχή της χρονιάς είχαν τεθεί μακροπρόθεσμοι στόχοι όπως το Final-4 και η άνοδος. Το βλέπουμε πιο βραχυπρόθεσμα και χαιρόμαστε να το πηγαίνουμε νίκη με νίκη. Νομίζω, όμως, πως στόχος είναι το Final-4».

Για το παιχνίδι που ακολουθεί (15/11) με τον Κόροιβο Αμαλιάδας εκτός έδρας: «Είναι σίγουρα ένα ματς πολύ σημαντικό για εμάς, σε μια δύσκολη έδρα. Ο Κόροιβος είναι καλή ομάδα, που έχει κατά βάση νεανικό ρόστερ κι αυτή και υψηλούς στόχους. Εμείς θα έχουμε ένα πιο μικρό χρονικό διάστημα για να προετοιμαστούμε. Νομίζω ότι θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό έτσι ώστε να διεκδικήσουμε μια εκτός έδρας νίκη η οποία θα είναι πολύ σημαντική για την ψυχολογία μας αλλά και βαθμολογικά, αν και πολύ νωρίς ακόμα».

Για τον Ντακότα Λεφιού, που έκανε ντεμπούτο κόντρα στη Νίκη Βόλου: «Εμείς είχαμε δει από την προετοιμασία και τα πρώτα φιλικά ότι είναι αρκετά καλός. Είχε έναν τραυματισμό για 1-2 μήνες και δε μπόρεσε να αγωνιστεί. Μπήκε να βρει κι αυτός σιγά-σιγά τα πατήματά του, να τα βρούμε και όλοι μαζί. Νομίζω ότι θα μας βοηθήσει αρκετά φέτος».