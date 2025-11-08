ΜακΚίσικ: «Ξέραμε ότι θα κερδίζαμε με την βοήθεια του κόσμου»

Ο Σακίελ ΜακΚίσικ μετά τη νίκη του Ολυμπιακού κόντρα στην Παρτιζάν τόνισε το πόσο βοήθησε τους «ερυθρόλευκους» η στήριξη του κόσμου.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε στους «PlayMakers»:

«Το κλειδί ήταν η άμυνα. Στην έδρα σου όταν χάνεις με 7-8 πόντους με 7-8 λεπτά δε νιώθεις τόσο μεγάλη τη διαφορά. Ξέραμε ότι θα κερδίζαμε με την βοήθεια του κόσμου. Η άμυνα βοήθησε την επιστροφή.

Είμαστε τόσο καλή ομάδα, έχουμε πολλά όπλα. Ο Ντόρσεϊ ξεκουράστηκε λίγο και έφερε ενέργεια. Συγκεντρώθηκε, πήγε στις βολές. Ο Ουόκαπ πέτυχε μεγάλα τρίποντα. Όταν έχεις παίκτες όπως ο Βεζένκοφ και ο Μιλουτίνοφ, δυσκολεύεις τις άλλες ομάδες.

Πολλά βράδια είμαι στο γυμναστήριο με τον Ντόρσεϊ. Αμυντικά παίζω σε αυτό το σύστημα για 7 σεζόν. Οπότε δεν ανησυχώ για αυτό, προσπαθώ να βρω ρυθμό και ευκαιρίες στην επίθεση, να παίρνω όσα μας δίνει η άμυνα. Είναι μία διαδικασία εκμάθησης, γιατί έχουμε και νέους παίκτες».