Η μεταμόρφωση (προς το χειρότερο) του Παναθηναϊκού στα εκτός έδρας παιχνίδια που κρατάει από πέρσι

O Παναθηναϊκός χάνει ένα πολυ μεγάλο μέρος της δύναμης του, όταν φεύγει μακριά από την έδρα του, κάτι που φαίνεται και στους αριθμούς.

Ο Παναθηναϊκός έχασε ένα ακόμα παιχνίδι εκτός έδρας και πλέον έχει άλλα δύο συνεχόμενα την επόμενη εβδομάδα, απέναντι σε Παρί και Ρεάλ. Η εικόνα του δεν είναι καλή αυτήν την περίοδο, εξαιτίας και των απουσιών, αλλά όχι μόνο αυτών. Η μεταμόρφωση προς το χειρότερο εκτός έδρας, είναι κάτι που ταλανίζει τους πράσινους από την περσινή χρονιά, καθώς όταν φεύγουν από το T-Center, χάνουν πολύ μεγάλο μέρος της δυναμικής τους.

Αυτό μπορεί να έχει πολλές ερμηνείες, αλλά το βασικότερο είναι πως εντός έδρας οι παίκτες αισθάνονται πιο άνετα. Έχουν δίπλα τον κόσμο τους, που θα τους δώσει ένταση και ενέργεια για να παίξουν καλύτερα. Έχουμε δει πολλές φορές στα πρώτα ημίχρονα να μπαίνουν οι πράσινοι, σχεδόν κοιμισμένοι και στο δεύτερο μέρος να μπαίνει ο κόσμος στην εξίσωση και να κατηφορίζει το γήπεδο.

Το πρόβλημα είναι, ότι η ένταση και η ενέργεια, θα έπρεπε να υπάρχουν έτσι και αλλιώς είτε παίζει εντός είτε εκτός έδρας. Για αυτό όταν φεύγει μακριά από το γήπεδο του, δεν χάνει μόνο, αλλά έχει και άσχημη εικόνα, χωρίς να παίζει καλό μπάσκετ. Αν σε αυτά προσθέσουμε και τους αλλεπάλληλους τραυματισμούς, έχουμε μια ομάδα που είναι αρκετά αδύναμη μακριά από το σπίτι της.

Στην παραπάνω φωτογραφία, υπάρχει η σύγκριση του Παναθηναϊκού εντός έδρας και μακριά από αυτήν, που όπως βλέπετε είναι μέρα με την νύχτα. Το εντός έδρας ρεκόρ, είναι 3-1, αφού έχει χάσει από την Μπαρτσελόνα, ενώ το εκτός είναι 2-3, με τις δύο συνεχόμενες ήττες σε Μπολόνια και Βελιγράδι. Αν δούμε τα επιμέρους στοιχεία, θα παρατηρήσουμε ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα των πρασίνων είναι η επίθεση τους. Μέσα στο T-Center, ο Παναθηναϊκός έχει την καλύτερη επίθεση φέτος με 129.5 πόντους ανά 100 κατοχές.

Εκτός έδρας, καταποντίζεται στους 106.5 πόντους, όντας τέταρτος από το τέλος. Αυτό συνέβαινε και πέρσι, οπότε δεν μπορούμε να το θεωρήσουμε συγκυριακό. Οι πράσινοι, όταν παίζουν σε εχθρικό περιβάλλον, με σκληρότερες άμυνες και τον γηπεδούχο να έχει το ψυχολογικό πλεονέκτημα, βραχυκυκλώνουν. Τα ποσοστά τους πέφτουν, με αποτέλεσμα η διαφορά των πόντων που βάζουν, σε σχέση με αυτούς που δέχονται, να είναι αρνητικός, ανά 100 κατοχές (NRTG).

Παρατηρούμε, ότι στα ριμπάουντ παίρνουν πολύ κάτω από το 50%, από αυτά που διεκδικούν, ενώ και τα λάθη ανεβαίνουν αρκετά, παρόλο που ο Παναθηναϊκός είναι μια low mistake oμάδα. Ως κάποιο σημείο, κάποια από αυτά μπορούν να είναι φυσιολογικά, καθώς είναι δύσκολο να παίζεις το ίδιο, εντός και εκτός έδρας. Όμως οι πράσινοι πλέον έχουν αποκτήσει αυτό το μοτίβο εδώ και ένα χρόνο και δεν λένε να το αλλάξουν. Η επίθεση, που είναι και το μεγάλο όπλο των πρασίνων, θα πρέπει να βρει ένα πιο ξεκάθαρο πλάνο, όταν κάποιοι παίκτες είναι κλεισμένοι από την άμυνα και δεν μπορούν να βοηθήσουν. Οι απουσίες δυστυχώς δεν βοηθάνε αυτήν την στιγμή, όμως οι ομάδες που ξεχωρίζουν στο βάθος της χρονιάς, είναι αυτές που μπορούν και παίζουν το ίδιο ισορροπημένα εντός και εκτός έδρας.