Τι Μάσιμο, τι Γιούρι

Μάσιμο Καντσελιέρι, Γιούρι Ζντοβτς. Δύο άνθρωποι τελείως διαφορετικής ιδιοσυγκρασίας, αλλά παρόμοιας αποτελεσματικότητας στον ΠΑΟΚ. Γράφει ο Πάρης Τρικαλιώτης.

Με το άκουσμα της είδησης αποχώρησης του Καντσελιέρι από τον ΠΑΟΚ στα τέλη του περασμένου Μαΐου πολλοί ήταν εκείνοι που απογοητεύτηκαν. Ομολογουμένως, ο Ιταλός τεχνικός είχε δημιουργήσει, έχοντας στα χέρια του ένα περιορισμένο και από τα χαμηλότερα της GBL μπάτζετ, ένα πολύ αξιόλογο, μαχητικό ρόστερ, που απέδιδε αποτελεσματικό και ελκυστικό μπάσκετ. Χτίστηκε χημεία, ο ΠΑΟΚ έβγαζε υγεία και κλίμα οικογενειακό.

Όλα τα παραπάνω τα συναντούμε και φέτος. Έστω και αν το δείγμα είναι μικρό, έστω και αν είμαστε πολύ νωρίς στη σεζόν. Μέσα σε 1,5 μήνα ο Γιούρι Ζντοβτς έχει καταφέρει να βάλει στην άκρη όσους τον αμφισβήτησαν πριν καν ξεκινήσει τη δουλειά του. Και ο Σλοβένος κόουτς, επίσης με ένα παρόμοιο μπάτζετ, λίγο πιο αυξημένο από πέρσι, έχει φτιάξει μια ομάδα με συνοχή, πλάνο, χημεία και συγκεκριμένους ρόλους στο παρκέ. Και το έργο του είναι πολύ πιο δύσκολο από του προκατόχου του, γιατί άπαντες από την πρώτη στιγμή τον έβαλαν σε σύγκριση με την περσινή πετυχημένη σεζόν, ενώ πριν έναν χρόνο υπήρχε… άγονη γη.

Ο εσωστρεφής και κλειστός Ζντοβτς από τη μία και ο αλέγρος, πλακατζής και ατακαδόρος Καντσελιέρι από την άλλη. Δύο πολύ διαφορετικοί χαρακτήρες, με τον δεύτερο να «πιάνει» 100% στον ΠΑΟΚ, να δένει με την τρέλα και τη «δίψα» του κόσμου για νίκες και διακρίσεις και τον πρώτο να χτίζει τώρα τις βάσεις για κάτι καλό στη φετινή σεζόν. Ας μην ξεχνάμε πως ο Ζντοβτς έχει την ομάδα στη 2η θέση στην Ελλάδα και σε τροχιά πρόκρισης στην επόμενη φάση του FIBA Europe Cup με την πρώτη θέση στον όμιλο. Και στην Ελλάδα με νίκες στην Πάτρα επί του Προμηθέα, στο ντέρμπι με τον Ηρακλή και φυσικά στην «εχθρική» ατμόσφαιρα (και κυρίως διαιτησία με τις 39-11 βολές) στην έδρα του Άρη.

Η πορεία των δύο προπονητών ως τώρα κοινή. Στο αντίστοιχο χρονικό διάστημα έχουν πετύχει ακριβώς τα ίδια: 8 νίκες σε 11 παιχνίδια. Με νίκη/ήττα στα προκριματικά του BCL, με τουλάχιστον μία νίκη σε ένα μεγάλο ματς στην Ελλάδα (ΑΕΚ πέρσι, Άρη φέτος) και με ανταγωνιστικό πρόσωπο και στις δύο περιπτώσεις κόντρα στον πολύ ισχυρό Παναθηναϊκό. Αμφότεροι με έξι ξένους και ένα όνομα να ξεχωρίζει (Μπάρτλεϊ πέρσι, Ντίμσα φέτος) και ροτέισον 8-9 παικτών, με τον κάθε προπονητή να έχει δείξει πως μπορεί να πάρει αυτό που θέλει από τον κάθε παίκτη του.

Το που μπορεί να φτάσει φέτος ο Ζντοβτς με τον ΠΑΟΚ είναι ένα ερώτημα που θα απαντηθεί σε βάθος χρόνου. Και σίγουρα θα εξαρτηθεί και από τον παράγοντα της επικείμενης απόκτησης του πλειοψηφικού πακέτου των μετοχών της ΚΑΕ από τον πολύ ισχυρό οικονομικά επιχειρηματία Αριστοτέλη Μυστακίδη. Ωστόσο, το «ξανθό σκυλί» μέχρι τώρα δείχνει πως… δαγκώνει εντός παρκέ, παίρνει τα αποτελέσματα και έχει πετύχει την πρώτη του μεγάλη νίκη: Είναι ο Ζντοβτς και όχι ο αντικαταστάτης του Καντσελιέρι.