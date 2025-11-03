Κιντ για Ίρβινγκ: «Ανυπομονούμε να επιστρέψει»

Ο Καϊρί Ίρβινγκ σε ήταν ο μεγάλος άτυχος της περσινής σεζόν, με τον πολύπειρο γκαρντ να μένει εκτός από τον περασμένο Μάρτιο λόγω σοβαρού τραυματισμού στο αριστερό γόνατο.
Ο προπονητής του Ντάλας μίλησε για την επιστροφή του Ίρβινγκ στην αγωνιστική δράση, τονίζοντας την ανυπομονησία του: «Ανυπομονούμε να επιστρέψει ο Κάι κάποια στιγμή. Ας ελπίσουμε ότι θα είναι το 2025 και όχι το 2026. Θα δούμε τι θα συμβεί, αλλά νομίζω ότι αυτός και ο Φλαγκ θα αποτελέσουν το τέλειο δίδυμο στην άμυνα».
Jason Kidd was asked how Kyrie Irving will fit once he's back. The end of his answer was interesting.— Mike Curtis (@MikeACurtis2) November 2, 2025
"We just can't wait to get Kai back, at some point. Hopefully it's in the year of '25, not '26. We'll see what happens, but I think those two (Irving/Flagg) will be a perfect…