Χέρμπερτ για Ντινγουΐντι: «Στο NBA δεν προπονούνται»

Ο προπονητής της Μπάγερν Μονάχου, Γκόρντον Χέρμπερτ, μίλησε για την περίοδο που θα χρειαστεί ο Αμερικανός γκαρντ για να ενταχθεί πλήρως στο σύνολο των Βαυαρών.

Ο Σπένσερ Ντινγουΐντι πραγματοποίησε το ντεμπούτο του με την Μπάγερν στη νίκη επί της Βίρτους, με τον Αμερικανό να έχει έξι πόντους, με τον Γκόρντον Χέρμπερτ να μιλάει για τον χρόνο που θα χρειαστεί ο έμπειρος γκαρντ για να προσαρμοστεί.

Αναλυτικά όσα είπε ο προπονητής της Μπάγερν:

«Ήξερα ότι θα ήταν δύσκολο για αυτόν. Είναι ένα διαφορετικό παιχνίδι και δεν έχει προσαρμοστεί. Νομίζω ότι η μετάβαση θα γίνει γρήγορα, αυτή είναι η αίσθησή μου. Έχει εξαιρετική κατανόηση του παιχνιδιού, είναι έξυπνο παιδί και κάνει μερικές πολύ καλές πάσες.

Έχουμε δύο προπονήσεις το Σάββατο και την Κυριακή. Στο NBA δεν κάνουν προπόνηση, οπότε αυτό θα είναι κάτι διαφορετικό για αυτόν, αλλά πρέπει να προσαρμοστεί Ε ίμαστε ενθουσιασμένοι που τον έχουμε. Ταιριάζει πολύ καλά στα αποδυτήρια».