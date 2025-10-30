MENU
Χρόνος ανάγνωσης 2’

Συνεχίζει αήττητος ο Πρωτέας - Σπουδαίο διπλό της Δόξας στα Ιωάννινα

Μπάσκετ
ΟΜΑΔΕΣ
0
Σταθερά πρώτος και αήττητος ο Πρωτέας Βούλας που κέρδισε στην παράταση τον Κόροιβο Αμαλιάδας (81-76). Σπουδαίο διπλό της Δόξας Λευκάδας στα Ιωάννινα (71-74). Δείτε την βαθμολογία και τα αποτελέσματα της 5ης αγωνιστικής

Αναλυτικά η 5η αγωνιστική (5η, 29-30/10

Τετάρτη 29 Οκτωβρίου

Αιγάλεω-Νίκη Βόλου 79-92

Τρίκαλα Basket-Ψυχικό 58-107

ΑΓΕΧ-Δάφνη 95-85

Evertech Παπάγου-Πανερυθραϊκός 85-90

Μαχητές Πειραματικό-Λαύριο Boderm 85-84

Σοφάδες-ΝΕ Μεγαρίδος 72-87

Πέμπτη 30 Οκτωβρίου

Πρωτέας Βούλας-Κόροιβος Αμαλιάδας 81-76 (κ.α. 72-72)

Vikos Φalcons-Δόξα Λευκάδας ΒΙΚΟΣ COLA 71-74 

Αναλυτικά οι αναμετρήσεις:

Πρωτέας Βούλας-Κόροιβος Αμαλιάδας 81-76 (κ.α. 72-72)

Διαιτητές: Λιότσιος-Χριστινάκης-Λεβεντάκος (Παυλόπουλος)

Δεκάλεπτα: 18-18, 38-32, 54-53, 72-72, 81-76 (πρτ.)

Πρωτέας Βούλας (Καλαμπάκος): Πέτεγουεϊ 14 (1), Μιλεντίγεβιτς 19 (4), Ρις 13, Κόης 14 (1), Δέλγας 3 (1), Πετανίδης, Μπέλη 2, Αδαμόπουλος, Κουρτίδης 12, Βουλγαρόπουλος 4

Κόροιβος Αμαλιάδας (Γιαπλές): Μάρκου 3, Λεμπέσης 2, Σλέιτερ 29 (4), Κωνσταντινίδης 5 (1), Πιλάβιος 6, Παρασκευόπουλος 12 (2), Βάρνερ 14 (1), Καλιανιώτης 5

 

Vikos Φalcons-Δόξα Λευκάδας ΒΙΚΟΣ COLA 71-74

Διαιτητές: Λουλουδιάδης-Λόρτος-Κανελλίδης (Μαρινέλης)

Δεκάλεπτα: 19-16, 27-41, 50-60, 71-74

Vikos Φalcons (Μιχελάκος): Τζόουνς 12 (3), Σιμιτζής 2, Γεωργίου, Άντερσον 11 (1), Γράβας 11 (3), Διαμαντάκος 4, Τσούκας 5 (1), Αρνόκουρος 4, Πάτρας, Μαστρογιαννόπουλος 22 (3)

Δόξα Λευκάδας (Τερζής): Κιούσης 8 (2), Ρόμπινσον 10 (2), Άλεν 16 (2), Καλλιακούδας, Γιαννούλτσης, Σαχπατζίδης 5 (1), Σταυρακούκας 15 (3), Χαντζής 10 (1), Φύτρος 7 (1), Βισνιέφσκι 2

Εδώ η βαθμολογία

Η επόμενη αγωνιστική (6η, 1-3/11)

Σάββατο 1 Νοεμβρίου

17:00 Σοφάδες-Μαχητές Πειραματικό

17:00 Δάφνη-Τρίκαλα Basket

17:00 Πανερυθραϊκός-Λαύριο Boderm

Κυριακή 2 Νοεμβρίου

17:00 Νίκη Βόλου-Evertech Παπάγου

17:00 Ψυχικό-Vikos Φalcons

17:00 Δόξα Λευκάδας ΒΙΚΟΣ COLA-Πρωτέας Βούλας

17:00 Κόροιβος Αμαλιάδας-Αιγάλεω

Δευτέρα 3 Νοεμβρίου

18:30 ΝΕ Μεγαρίδος-ΑΓΕΧ (ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ)

Συνεχίζει αήττητος ο Πρωτέας - Σπουδαίο διπλό της Δόξας στα Ιωάννινα