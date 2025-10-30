Συνεχίζει αήττητος ο Πρωτέας - Σπουδαίο διπλό της Δόξας στα Ιωάννινα

Αναλυτικά η 5η αγωνιστική (5η, 29-30/10
Τετάρτη 29 Οκτωβρίου
Αιγάλεω-Νίκη Βόλου 79-92
Τρίκαλα Basket-Ψυχικό 58-107
ΑΓΕΧ-Δάφνη 95-85
Evertech Παπάγου-Πανερυθραϊκός 85-90
Μαχητές Πειραματικό-Λαύριο Boderm 85-84
Σοφάδες-ΝΕ Μεγαρίδος 72-87
Πέμπτη 30 Οκτωβρίου
Πρωτέας Βούλας-Κόροιβος Αμαλιάδας 81-76 (κ.α. 72-72)
Vikos Φalcons-Δόξα Λευκάδας ΒΙΚΟΣ COLA 71-74
Αναλυτικά οι αναμετρήσεις:
Πρωτέας Βούλας-Κόροιβος Αμαλιάδας 81-76 (κ.α. 72-72)
Διαιτητές: Λιότσιος-Χριστινάκης-Λεβεντάκος (Παυλόπουλος)
Δεκάλεπτα: 18-18, 38-32, 54-53, 72-72, 81-76 (πρτ.)
Πρωτέας Βούλας (Καλαμπάκος): Πέτεγουεϊ 14 (1), Μιλεντίγεβιτς 19 (4), Ρις 13, Κόης 14 (1), Δέλγας 3 (1), Πετανίδης, Μπέλη 2, Αδαμόπουλος, Κουρτίδης 12, Βουλγαρόπουλος 4
Κόροιβος Αμαλιάδας (Γιαπλές): Μάρκου 3, Λεμπέσης 2, Σλέιτερ 29 (4), Κωνσταντινίδης 5 (1), Πιλάβιος 6, Παρασκευόπουλος 12 (2), Βάρνερ 14 (1), Καλιανιώτης 5
Vikos Φalcons-Δόξα Λευκάδας ΒΙΚΟΣ COLA 71-74
Διαιτητές: Λουλουδιάδης-Λόρτος-Κανελλίδης (Μαρινέλης)
Δεκάλεπτα: 19-16, 27-41, 50-60, 71-74
Vikos Φalcons (Μιχελάκος): Τζόουνς 12 (3), Σιμιτζής 2, Γεωργίου, Άντερσον 11 (1), Γράβας 11 (3), Διαμαντάκος 4, Τσούκας 5 (1), Αρνόκουρος 4, Πάτρας, Μαστρογιαννόπουλος 22 (3)
Δόξα Λευκάδας (Τερζής): Κιούσης 8 (2), Ρόμπινσον 10 (2), Άλεν 16 (2), Καλλιακούδας, Γιαννούλτσης, Σαχπατζίδης 5 (1), Σταυρακούκας 15 (3), Χαντζής 10 (1), Φύτρος 7 (1), Βισνιέφσκι 2
Η επόμενη αγωνιστική (6η, 1-3/11)
Σάββατο 1 Νοεμβρίου
17:00 Σοφάδες-Μαχητές Πειραματικό
17:00 Δάφνη-Τρίκαλα Basket
17:00 Πανερυθραϊκός-Λαύριο Boderm
Κυριακή 2 Νοεμβρίου
17:00 Νίκη Βόλου-Evertech Παπάγου
17:00 Ψυχικό-Vikos Φalcons
17:00 Δόξα Λευκάδας ΒΙΚΟΣ COLA-Πρωτέας Βούλας
17:00 Κόροιβος Αμαλιάδας-Αιγάλεω
Δευτέρα 3 Νοεμβρίου
18:30 ΝΕ Μεγαρίδος-ΑΓΕΧ (ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ)