Συνεχίζει αήττητος ο Πρωτέας - Σπουδαίο διπλό της Δόξας στα Ιωάννινα

Σταθερά πρώτος και αήττητος ο Πρωτέας Βούλας που κέρδισε στην παράταση τον Κόροιβο Αμαλιάδας (81-76). Σπουδαίο διπλό της Δόξας Λευκάδας στα Ιωάννινα (71-74). Δείτε την βαθμολογία και τα αποτελέσματα της 5ης αγωνιστικής

Αναλυτικά η 5η αγωνιστική (5η, 29-30/10 Τετάρτη 29 Οκτωβρίου Αιγάλεω-Νίκη Βόλου 79-92 Τρίκαλα Basket-Ψυχικό 58-107 ΑΓΕΧ-Δάφνη 95-85 Evertech Παπάγου-Πανερυθραϊκός 85-90 Μαχητές Πειραματικό-Λαύριο Boderm 85-84 Σοφάδες-ΝΕ Μεγαρίδος 72-87 Πέμπτη 30 Οκτωβρίου Πρωτέας Βούλας-Κόροιβος Αμαλιάδας 81-76 (κ.α. 72-72) Vikos Φalcons-Δόξα Λευκάδας ΒΙΚΟΣ COLA 71-74 Αναλυτικά οι αναμετρήσεις: Πρωτέας Βούλας-Κόροιβος Αμαλιάδας 81-76 (κ.α. 72-72) Διαιτητές: Λιότσιος-Χριστινάκης-Λεβεντάκος (Παυλόπουλος) Δεκάλεπτα: 18-18, 38-32, 54-53, 72-72, 81-76 (πρτ.) Πρωτέας Βούλας (Καλαμπάκος): Πέτεγουεϊ 14 (1), Μιλεντίγεβιτς 19 (4), Ρις 13, Κόης 14 (1), Δέλγας 3 (1), Πετανίδης, Μπέλη 2, Αδαμόπουλος, Κουρτίδης 12, Βουλγαρόπουλος 4 Κόροιβος Αμαλιάδας (Γιαπλές): Μάρκου 3, Λεμπέσης 2, Σλέιτερ 29 (4), Κωνσταντινίδης 5 (1), Πιλάβιος 6, Παρασκευόπουλος 12 (2), Βάρνερ 14 (1), Καλιανιώτης 5 Vikos Φalcons-Δόξα Λευκάδας ΒΙΚΟΣ COLA 71-74 Διαιτητές: Λουλουδιάδης-Λόρτος-Κανελλίδης (Μαρινέλης) Δεκάλεπτα: 19-16, 27-41, 50-60, 71-74 Vikos Φalcons (Μιχελάκος): Τζόουνς 12 (3), Σιμιτζής 2, Γεωργίου, Άντερσον 11 (1), Γράβας 11 (3), Διαμαντάκος 4, Τσούκας 5 (1), Αρνόκουρος 4, Πάτρας, Μαστρογιαννόπουλος 22 (3) Δόξα Λευκάδας (Τερζής): Κιούσης 8 (2), Ρόμπινσον 10 (2), Άλεν 16 (2), Καλλιακούδας, Γιαννούλτσης, Σαχπατζίδης 5 (1), Σταυρακούκας 15 (3), Χαντζής 10 (1), Φύτρος 7 (1), Βισνιέφσκι 2 Εδώ η βαθμολογία Η επόμενη αγωνιστική (6η, 1-3/11) Σάββατο 1 Νοεμβρίου 17:00 Σοφάδες-Μαχητές Πειραματικό 17:00 Δάφνη-Τρίκαλα Basket 17:00 Πανερυθραϊκός-Λαύριο Boderm Κυριακή 2 Νοεμβρίου 17:00 Νίκη Βόλου-Evertech Παπάγου 17:00 Ψυχικό-Vikos Φalcons 17:00 Δόξα Λευκάδας ΒΙΚΟΣ COLA-Πρωτέας Βούλας 17:00 Κόροιβος Αμαλιάδας-Αιγάλεω Δευτέρα 3 Νοεμβρίου 18:30 ΝΕ Μεγαρίδος-ΑΓΕΧ (ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ)