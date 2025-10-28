Οι αγώνες που αναμένεται να χάσει ο Χολμς στον επόμενο μήνα

Ο Ρισόν Χολμς στάθηκε άτυχος, καθώς χτύπησε στο δεξί του γόνατο και αναμένεται να μείνει εκτός δράσης για τουλάχιστον έναν μήνα, όπως ανέφερε ο Εργκίν Αταμάν στις δηλώσεις του μετά τη νίκη επί της Μακάμπι Τελ Αβίβ.

Ο Αμερικανός σέντερ τραυματίστηκε στο δεξί του γόνατο στη διάρκεια του δευτέρου δεκαλέπτου, όταν σε σκριν που έδωσε συγκρούστηκε με τον Ντιμπαρτολομέο, με αποτέλεσμα να πέσει στο παρκέ και να πιάνει το γόνατό του, δείχνοντας να πονάει πολύ.

Ο κόουτς Αταμάν σημείωσε πως θα χάσει τον παίκτη του για τουλάχιστον έναν μήνα και τα παιχνίδια που αναμένεται να λείψει ο Χολμς είναι τα εξής σε Ελλάδα και Euroleague: