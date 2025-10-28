Οι αγώνες που αναμένεται να χάσει ο Χολμς στον επόμενο μήνα

Ο Αμερικανός σέντερ τραυματίστηκε στο δεξί του γόνατο στη διάρκεια του δευτέρου δεκαλέπτου, όταν σε σκριν που έδωσε συγκρούστηκε με τον Ντιμπαρτολομέο, με αποτέλεσμα να πέσει στο παρκέ και να πιάνει το γόνατό του, δείχνοντας να πονάει πολύ.
Ο κόουτς Αταμάν σημείωσε πως θα χάσει τον παίκτη του για τουλάχιστον έναν μήνα και τα παιχνίδια που αναμένεται να λείψει ο Χολμς είναι τα εξής σε Ελλάδα και Euroleague:
- 31/10 Μονακό - Παναθηναϊκός
- 5/11 Ερυθρός Αστέρας - Παναθηναϊκός
- 8/11 Περιστέρι - Παναθηναϊκός
- 11/11 Παρί - Παναθηναϊκός
- 13/11 Ρεάλ - Παναθηναϊκός
- 16/11 Παναθηναϊκός - Άρης
- 20/11 Παναθηναϊκός - Ντoυμπάι
- 22/11 Μύκονος - Παναθηναϊκός
- 25/11 Παναθηναϊκός - Παρτίζαν