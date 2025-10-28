Αταμάν: «Δεν θα κάνει χειρουργείο ο Χολμς - Αν είναι καλά ο Λεσόρ, θα είναι η νέα μεταγραφή μας»

Ο Εργκίν Αταμάν μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού AKTOR κόντρα στην Μακάμπι Τελ Αβίβ αναφέρθηκε στον τραυματισμό του Ρισόν Χολμς και στην επιστροφή του Ματίας Λεσόρ.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε στη συνέντευξη Τύπου:

«Αρχικά είχαμε πολλές ευκαιρίες να τελειώσουμε τον αγώνα, αλλά η άμυνά μας δεν ήταν σκληρή και στην επίθεση χάσαμε εύκολα σουτ με Ναν και Χουάντσο. Το δεύτερο ημίχρονο ήταν τελείως διαφορετικό. Αρχίσαμε να παίζουμε επιθετικά στην μπάλα, ελέγξαμε τα ριμπάουντ με τον Γιούρτσεβεν, με τους πόντους από τους αιφνιδιασμούς είχαμε την ευκαιρία να τελειώσουμε το ματς. Όταν παίζεις στην έδρα σου και παίρνεις αυτοπεποίθηση, αρχίζεις και παίζεις καλύτερα στην επίθεση. Ο Ναν βρήκε τους πόντους του, ο Γιούρτσεβεν πήρε επιθετικά ριμπάουντ. Ο Όσμαν έπαιξε εξαιρετικά. Όλοι προσέφεραν, ο Σλούκας, ο Σορτς. Πήραμε μία σημαντική νίκη. Στην τελευταία περίοδο βάλαμε στο "4" τον Όσμαν, παίξαμε με τέσσερις γκαρντ και είχαμε περισσότερο χώρο στην επίθεση. Παίξαμε καλό μπάσκετ και είναι σημαντική νίκη για εμάς».

Για το double-double του Γιούρτσεβεν και τον τραυματισμό του Χολμς: «Ο Γιούρτσεβεν έκανε το καλύτερο του ματς με τον Παναθηναϊκό. Τα επιθετικά ριμπάουντ του ήταν σημαντικά, μας έδωσαν έξτρα κατοχές. Πήρε τρομερές πάσες από τους Σλούκα και Σορτς και τις αξιοποίησε. Αμυντικά έκανε κάποια λάθη στην άμυνα, στο δεύτερο βελτιώθηκε. Έπαιξε εξαιρετικά, ελπίζω να συνεχίσει έτσι.

Η κατάσταση του Χολμς είναι σοβαρή. Οι γιατροί είπαν ότι σίγουρα θα μείνει εκτός για ένα μήνα. Το καλό είναι ότι δεν υπάρχει πρόβλημα στον χιαστό. Δεν θα χρειαστεί να κάνει χειρουργείο. Με θεραπεία ελπίζουμε να επιστρέψει. Θα είναι σίγουρα εκτός για έναν μήνα. Κάθε δύο μέρες παίζουμε. Θα σκεφτούμε τι θα κάνουμε, αλλά τίποτα αυτή την εβδομάδα».

Μου είπαν ότι στην αρχή της επόμενης εβδομάδας ο Λεσόρ θα αρχίσει να προπονείται με την ομάδα. Αν είναι καλά, θα είναι η νέα μας μεταγραφή».

