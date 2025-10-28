Η ΑΕΚ δεν κατάφερε να «καθαρίσει» το παιχνίδι κόντρα στην Πατριότι Λέβιτσε, 2:35 πριν το φινάλε βρέθηκε να χάνει (67-64) αλλά τελικά... ξύπνησε, βρήκε τις λύσεις που χρειαζόταν στο τέλος και με το 71-69 έκανε το 3/3 στον όμιλό της.

Η ΑΕΚ αντιμετώπισε εκτός έδρας της Πατριότι Λέβιτσε για την 3η αγωνιστική του Basketball Champions League. Σε ένα ματς που οι δύο ομάδες ήταν άστοχες και έκαναν αρκετά λάθη (11-14), η Ένωση ήταν αυτή που κατάφερε να πάρει τη νίκη στο τέλος με 71-69. Πλέον, η ΑΕΚ βρίσκεται στο 3-0 και η Λέβιτσε στο 1-2.

Για την ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα ξεχώρισε ο Σίλβα με 13 πόντους, 14 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 2 κλεψίματα, με τον Γκρέι να προσθέτει 16 πόντους, 8 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 1 κλέψιμο. Από την άλλη, για τους γηπεδούχους ο ΜακΓκίλ ολοκλήρωσε τον αγώνα με 20 πόντους, 2 ριμπάουντ, 7 ασίστ και 4 κλεψίματα και ο Ουέσον μέτρησε 14 πόντους, 6 ριμπάουντ, 1 κλέψιμο και 1 μπλοκ.

Σερί των δύο ομάδων και προβάδισμα για την ΑΕΚ

Οι γηπεδούχοι μπήκαν καλύτερα στον αγώνα και προηγήθηκαν με 5-0, αλλά οι Μπάρτλεϊ, Γκρέι και Σίλβα «απάντησαν» με ένα δικό τους σερί και έβαλαν μπροστά την ΑΕΚ με 5-6. Ουέσον, Κιβιμάκι και ΜακΓκίλ έδωσαν προβάδισμα έξι πόντων στην Πατριότι Λέβιτσε (12-6) αλλά ξανά οι Μπάρτλεϊ και Γκρέι βρήκαν λύσεις για την Ένωση (12-11). Ο Μπάρτλεϊ με δύο συνεχόμενα τρίποντα έκανε το 12-17 και τελικά η ΑΕΚ έκλεισε την πρώτη περίοδο μπροστά με 17-19.

Μπροστά στα αποδυτήρια η Ένωση

Ο Χαραλαμπόπουλος με τρίποντο ανέβασε τη διαφορά στους 5 (17-22), ενώ ο Σίλβα με τέσσερις βολές διαμόρφωσε το 19-26. Ουέσον και Ντόρσεϊ «απάντησαν» με βολές και τρίποντο για το 24-26 και τελικά με το τρίποντο του πρώτου οι γηπεδούχοι πέρασαν μπροστά με 29-28. Η ΑΕΚ δεν άργησε να ξαναπάρει το προβάδισμα, με τους Γκρέι και Αρσενόπουλο να κάνουν το 29-32. Η διαφορά έπεσε στον πόντο μετά το καλάθι του Ντόρσεϊ (33-34) και οι δύο ομάδες οδηγήθηκαν στα αποδυτήρια με το σκορ στο 36-38.

Διατήρησε το προβάδισμα η ΑΕΚ

Η ΑΕΚ ξεκίνησε την επανάληψη με εύστοχο τρίποντο του Αρμς για το 36-41, αλλά οι Μπογιανόβσκι και Ουέσον έριξαν την διαφορά στον πόντο (40-41). Σίβλα και Μπάρτλεϊ έδωσαν αέρα έξι πόντων στην Ένωση (40-46), με την Λέβιτσε να μειώνει στους τρεις μετά τις βολές του ΜακΓκίλ (45-48). Τελικά, η ΑΕΚ κατάφερε να τελειώσει το τρίτο δεκάλεπτο στο +5 (51-56).

Κατάφερε να πάρει τη νίκη η ομάδα του Σάκοτα

Μετά το κάρφωμα του Γκρέι, οι γηπεδούχοι με τους Ουέσον και ΜακΓκίλ μείωσαν σε 55-58 και μετά τις βολές του Λεκαβίτσιους (55-60) κατάφεραν να προηγηθούν. Ο ΜακΓκίλ ευστόχησε σε τρίποντο και στη συνέχεια κέρδισε φάουλ από τον Φλιώνη και με 3/3 βολές έβαλε μπροστά την ομάδα του με 61-60. Ο Λεκαβίτσιους με νέες βολές έδωσε το προβάδισμα στην ΑΕΚ, αλλά ο Κιβιμάκι έτυχε ένα μεγάλο τρίποντο για το 64-62. Μετά τις βολές του Μπάρτλεϊ, η Λέβιτσε βρήκε ακόμη ένα τρίποντο με τον ΜακΓκίλ και βρέθηκε στο +3 (67-64). Ο Γκρέι μείωσε στον πόντο και ο Μπάρτλεϊ με καλάθι και φάουλ διαμόρφωσε το 67-69. Ο Φλιώνης με 1:33 έκλεψε από την επαναφορά και ο Μπάρτλεϊ σκόραρε ξανά για το 67-71. Οι γηπεδούχοι με τον Κιβιμάκι μείωσαν σε 69-71 με 34,7" για το φινάλε και ο ίδιος στο τέλος αστόχησε σε τρίποντο, με την ΑΕΚ να επικρατεί με το τελικό 69-71.

Τα δεκάλεπτα: 17-19, 36-38, 51-56, 69-71

Τα στατιστικά του αγώνα.