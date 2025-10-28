Μην δείτε έναν διαιτητή να κατηγορείται για ανθρωποκτονία, αμέσως να τον βγάλετε άτιμο

Όταν ακούτε συλλήψεις, FBI, εγκληματικές οργανώσεις, θα υπάρχει πάντα μια αγκαλιά για να υποδεχτεί αυτούς που κάποια μέρα θα χρειάζονται μια δεύτερη ευκαιρία. Ο Γιάννης Αυλακιώτης σε ρόλο κοινωνικού λειτουργού.

Ελληνικό μπάσκετ. Η γη της επαγγελίας φίλοι μου. Το μοναδικό σημείο όπου ο σωφρονισμός είναι καθήκον και η επανένταξη λειτούργημα. Φροντίζει γι’ αυτό η ηγεσία μας. Ο λαμπρός. Ο εξαίρετος. Ο ένας. Δε χρησιμοποιώ το όνομά του γιατί αισθάνομαι δέος και μόνο στην ιδέα πως θα αναφέρω τον Νουρέγιεφ του χάλκινου μεταλλίου.

Το έργο του συζητιέται πανευρωπαϊκά. Από το Κόσοβο μέχρι τη Ρουμανία, τα στόματα στάζουν μέλι. Εκεί που όλοι βλέπουν παρανομία, εμείς βλέπουμε ευκαιρία. Απλώνοντας χείρα βοηθείας στους αδικημένους, παρεξηγημένους, προδομένους από φίλους και συντρόφους.

Έλα εδώ κύριε. Τι είσαι; Σε έδιωξαν από την Euroleague επειδή σε ενέπλεξαν (Α-Δ-Ι-Κ-Α) σε ιστορία απόπειρας χειραγώγησης; Η ΚΕΔ απλώνεται μπροστά σου ως πεδίο δεύτερης ευκαιρίας.

Δε μας ενδιαφέρουν οι ηλικίες. Θα σφυράς όσο κρατάνε τα πόδια σου και όσο αντιλαμβάνεσαι το πνεύμα του κανονισμού. Το γράμμα δε μας ενδιαφέρει και τόσο, γιατί πολλές φορές δεν βολεύει. Αυτά όμως εξηγούνται με ειδικά σεμινάρια, μην μπαίνω σε λεπτομέρειες.

Όποτε εμφανίζεται ο Γιάννης σας, ξέρετε τι γίνεται: Αποκαλύψεις. Ο μεγάλος πρόλογος αφορούσε την ανάλυση του κοινωνικού προσώπου της ΕΟΚ. Πάμε τώρα στο ζουμάκι της ιστορίας. Να έχετε χαρτομάντηλα δίπλα σας, μπορεί να τρέξει κάνα δάκρυ για το ανθρώπινο πρόσωπο του Βαγγελάρα που δεν έχει αφήσει κανένα παιδάκι να κλαίει για διαιτητικές αποφάσεις όπως υποσχέθηκε. Το είπε, έγινε.

Έχετε δει τελευταίους μήνες να γίνονται πολλά. Ειδικά τελευταίες εβδομάδες. Το FBI μαζεύει κόσμο για παράνομο στοιχηματισμό, οι Σέρβοι «δένουν» άτομα που ανήκουν σε συμμορία υπεύθυνη για σοβαρά αδικήματα. Εγκληματική οργάνωση λένε, δε χρησιμοποιώ αυτή τη λέξη γιατί την ακολουθεί η εξυγίανση πολλές φορές και θα εκνευριστούν κάτι φιλαράκια στον Περαία που κερνάνε κάνα τσίπουρο. Μη χάσω και τη βόλεψη, είπαμε…

Η ΕΟΚ δεν έχει πλέον τι να κάνει. Ρύθμισε διαιτησία, ρύθμισε αναπτυξιακά προγράμματα, έχει δημιουργήσει σούπερ διοργανώσεις όπως το Final-8 του Κυπέλλου. Συγκλονιστικές καταστάσεις. Έπρεπε να καταπιαστεί με κάτι νέο, να δικαιολογούνται και οι μισθοί. Όχι σε δημοσιογράφους, αυτοί είναι οι μόνοι που τα δουλεύουν τα λεφτά τους μια χαρά.

Σας παρουσιάζω λοιπόν την έναρξη προγράμματος επανένταξης αδικημένων. Αυτών που η ζωή δεν τους τα έφερε βολικά. Είχαν την κακιά τους στιγμή βρε αδερφέ και η κοινωνία τους γύρισε την πλάτη.

Μέσω δικηγόρων αφού κάποιοι λίγοι έχουν συλληφθεί, οι επαφές προχώρησαν με τέσσερα εκλεκτά μέλη της κοινότητας.

Ο κύριος Τσόνσι Μπίλαπς μόλις ξεμπλέξει με την ιστορία παράνομου στοιχηματισμού και το FBI, αναλαμβάνει αρχιπροπονητής όλων των κλιμακίων πλην της ανδρών. Προκειμένου να διδάσκει σωστά την τέχνη της διαχείρισης διαφορών στους αγώνες.

Ο «Μαύρα» θα αναλάβει ξεναγός του όταν φτάσει στην Ελλάδα.

Ο Τέρι Ροζίερ μπαίνει στο αεροπλάνο όταν πάψουν να υπάρχουν περιορισμοί. Η Ομοσπονδία δε θα τον αναγκάσει να σταματήσει τη λαμπρή του καριέρα. Τόσες ομάδες έχει στην αγκαλίτσα της, κάπου θα τον στείλει. Ο κόσμος θα βλέπει το ταλέντο του και όχι τις σκιές που άφησε η πολυετής έρευνα του FBI. Σάμπως ξέρουν τι κάνουν αυτοί;

Κι αν χρειαστεί κάποιος βοήθεια θα πάει κάπου στην Αχαΐα για εκπαίδευση. Υπάρχει ειδικό κέντρο εκεί για λοκατζήδες του αντικειμένου.

Στα πιο σοβαρά τώρα, γιατί θα έχετε καταλάβει ότι ως τώρα απλά σατιρίζουμε την επικαιρότητα, ο Ούρος Νίκολιτς ίσως χρειαστεί λίγο περισσότερο χρόνο απ’ τους υπόλοιπους. Το έμπλεξαν το παιδί, τον πέταξε σα στυμμένη λεμονόκουπα η Euroleague. Mafia. Η Euroleague όχι ο Νίκολιτς. Κάτσε μην έχουμε άλλα…

Ο Σέρβος είναι νέο παιδί ακόμη. Μόλις βγει θα μεριμνήσει η ΕΟΚ να τιμήσει τον Παπαπέτρου που για καμιά 15αριά χρόνια ακόμη θα σφυρίζει παρότι έχει περάσει το ηλικιακό όριο. Στο πρόσωπο του Νίκολιτς ο ιδανικός αντικαταστάτης του. Σε διαιτητικό κύρος και κοινωνική πράξη ταυτόχρονα.

Και γιατί κατηγορήθηκε; Συμμετείχε λέει σε απόπειρα ανθρωποκτονίας του αρχηγού της Παρτιζάν. Μην δείτε έναν άνθρωπο να σκοτώνει, αμέσως να τον βγάλετε κακό διαιτητή. Μπείτε λίγο στα προφίλ που έχουν φτιάξει τα θρυλικά παιδιά και μορφωθείτε: Τα λεφτά δεν είναι από τη διαιτησία. Ηταν καθαρά, από άλλες επιχειρηματικές δραστηριότητες. Εμπρησμούς, ανατινάξεις, κάτι πεσίματα, λίγο πιστόλι για το σασπένς.

Δηλαδή δε μπορεί Πέμπτη, Παρασκευή να σφυρίζει 50-50; Πέρυσι έπαιξε 7 ματς, του Ολυμπιακού. Και τι σημαίνει αυτό; Τίποτα φυσικά. Όλα τα ματς τα έπαιξε σπαθί. Βρείτε μια φάση που να μην τον έχει δικαιώσει ο Σπάθας και ελάτε να μας πείτε μετά.

Μην ξεχνάμε και τον Μπολτάουζερ. Αργήσαμε λίγο ως ελληνικό μπάσκετ, όμως τώρα είναι η στιγμή. Αυτός θα τεθεί επικεφαλής νέου τμήματος στην ΕΟΚ. Ασφαλείας. Έχει άριστη γνώμη του αντικειμένου. Να δω μετά αν θα κουνηθεί κανείς να ειρωνεύεται τον αυτοκράτορα την ώρα που κάθεται στο θρόνο του στο Ηράκλειο ή όπου αλλού. Θα τον ψεκάζει με την κολώνια του ο Μπολτάουζερ και τέζα οι αντιρρησίες οι βρωμιάρηδες.

Σας άγγιξε ανθρώπινα το θέμα. Το γνωρίζω. Έπρεπε να σας τα πω για να δείτε πως στις μέρες μας, υπάρχουν πάντα τα φωτεινά παραδείγματα. Αν δεν το είχατε καταλάβει ήδη τα τελευταία χρόνια. Αγάπη, επανένταξη, δεύτερη ευκαιρία, το τρίπτυχο που θα κάνει καλύτερη την κοινωνία μας. Διαδώστε με την κατάληξη «ζήτω ο Λιόλιος» πάντα…