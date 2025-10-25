Στο ματς «ζωής και θανάτου» μεταξύ των ουραγών ο Άρης Betsson επικράτησε μ' εμφατικό τρόπο στην έδρα του Πανιωνίου (90-73) , πετυχαίνοντας την πρώτη του νίκη στο πρωτάθλημα και αφήνοντας τον Ιστορικό στο 0-4.

«Κιτρινόμαυρη» παρέλαση στην Γλυφάδα, κόντρα στον αγνώριστο Πανιώνιο. Ο Άρης εμφανίστηκε σοβαρός και συγκεντρωμένος στην μεγαλύτερη διάρκεια της αναμέτρησης, δεν άφησε τους «κυανέρυθρους» να βγάλουν αντίδραση και πήρε ένα σπουδαίο διπλό.

Οι Θεσσαλονικείς που βρίσκονται εν αναμονή του νέου προπονητή πέτυχαν την πρώτη τους νίκη στο πρωτάθλημα (1-3) με τον Ιστορικό να βρίσκεται πλέον σε δυσμενή θέση με 0-4 ρεκόρ.

Οι «κιτρινόμαυροι» είχαν έξι διψήφιους παίκτες, με τον Μπράις Τζόουνς να κάνει την διαφορά με 15 πόντους, 5 ασίστ και 5 ριμπάουντ. Πολύ καλή παρουσία από τον Φορμπς (13π.), έδωσε λύσεις ο Μήτρου - Λονγκ (14π.). Κυρίαρχος στο ζωγραφιστό με 10 πόντους και 7 ριμπάουντ.

Από την αντίπερα όχθη ο Σταρκς ήταν πρώτος σκόρερ με 17 πόντους και 6 ασίστ, με τον Μιχάλη Λούντζη να προσθέτει 14 πόντους με 4 ριμπαόυντ. Καλή εμφάνιση από τον Τσαλμπούρη με 16 πόντους.

Πιο σοβαρός ο Άρης, πήρε λύσεις από τον Τζόουνς και προβάδισμα

Ο Άρης μπήκε συγκεντρωμένος και με ξεκάθαρο πλάνο στο παιχνίδι, με τους «κιτρινόμαυρους» να παίρνουν αέρα 6π. (4-10 στο 3’), την ώρα που ο Πανιώνιος έψαχνε τα πατήματα του στο παρκέ. Ο Τζόοουνς έδινε σκορ στους Θεσσαλονικείς (5π. 7-12 στο 4’), με τους φιλοξενούμενους να ελέγχουν τον ρυθμό του παιχνιδιού, διατηρώντας μια μικρή διαφορά (+6, 11-17 στο 8’). Οι «κυανέρυθροι» δυσκολεύονταν να βρουν εύκολα το δρόμο προς το καλάθι, με τον Χάρελ να στέλνει την διαφορά στο +7 (11-20 στο 9’). Ο Τσαλμπούρης μείωσε σε 13-20 στο φινάλε του πρώτου δεκαλέπτου, ωστόσο οι γηπεδούχοι έπρεπε να βελτιώσουν πολλά πράγματα για να φτάσουν στη νίκη.

Διατήρησε τον έλεγχο του ματς και την υπέρ τους διαφορά οι «κιτρινόμαυροι»

Ο Τσαλμπούρης έδινε επιθετικές λύσεις για την ομάδα της Νέας Σμύρνης (15-22), ωστόσο ο Άρης είχε τον έλεγχο του αγώνα στέλνοντας γα πρώτη φορά το προβάδισμα του σε διψήφια επίπεδα (+10, 16-26 στο 12’). Ο Πανιώνιος έβγαλε αντίδραση, ο Ουότσον βρήκε σκορ από την ρακέτα, με τους «κυανέρυθρους» να τρέχουν σερί 7-0, μειώνοντας σε απόσταση ενός τριπόντου την διαφορά (23-26 στο 15’). Ο Τζόουνς απάντησε με τρίποντο για τους Θεσσαλονικείς (23-29 στο 16’), με το σερί των φιλοξενούμενων να φτάνει στο 7-0 για το 26-33 στο 17’. O Άρης διατήρησε το υπέρ του προβάδισμα στο φινάλε του ημιχρόνου σε ένα κακό ποιοτικά πρώτο μέρος (34-38).

Έφερε το ματς σε ισορροπία ο Πανιώνιος, βρήκε τα αποθέματα ο Άρης και ξαναπήρε προβάδισμα

Με γρήγορο 4-0 σερί μπήκε ο Πανιώνιος στο δεύτερο μέρος, με τους «κυανέρυθρους» να φέρνουν το ματς σε ισορροπία (38-38). Ο Σταρκς έβαλε για πρώτη φορά τους γηπεδούχους σε θέση οδηγού (42-40 στο 22’), με τον Άρη να απαντά με επιμέρους 2-9 για να πάρει και πάλι τα ηνία της αναμέτρησης (44-49 στο 25’). Ο Μήτρου – Λονγκ έδινε ενέργεια και σκορ στους «κιτρινόμαυρους» (47-54 στο 26’), με τους φιλοξενούμενους να ελέγχουν το ρυθμό (49-56 στο 27΄). Το τέλος του τρίτου δεκαλέπτου βρήκε την ομάδα του Αγγέλου στο +9 (54-63), με τον Άρη να έχει βάλει σημαντικές βάσεις για την πρώτη του νίκη.

Σαρωτικός Άρης, δεν άφησε περιθώρεια στον Πανιώνιο και πέτυχε την πρώτη του νίκη

Με το «καλημέρα» του τελευταίου δεκαλέπτου ο Άρης εκτόξευσε την διαφορά στο +14 (54-68) για πρώτη φορά στην αναμέτρηση, με το σερί των «κιτρινόμαυρων» να μεγαλώνει στο 10-0, διαμορφώνοντας το 54-73. Ο Πανιώνιος είχε μείνει χωρίς σκορ για περισσότερο από 3', την ώρα που οι Θεσσαλονικείς έστειλαν την διαφορά στο +20 (59-79), κάνοντας ότι θέλουν στο παρκέ του Μάκης Λιούγκας. Ο Άρης είχε βάλει σημαντικές βάσεις για ένα σπουδαίο διπλό και την πρώτη του νίκη στο πρωτάθλημα, με τον Πανιώνιο να εμφανίζεται... αγνώριστος. Οι «κιτρινόμαυροι» χαλάρωσαν, με τους γηπεδούχους να μειώνουν στο -13 (70-83 στο 38'), ωστόσο ο χρόνος δεν έφτανε για την ολική ανατροπή. Ο Άρης πήρε την πρώτη του νίκη στο πρωτάθλημα, βγάζοντας σφυγμό, με τον Πανιώνιο να βρίσκεται με το «καλημέρα» της σεζόν σε δυσμενή θέση.

Τα δεκάλεπτα: 13-20, 34-38, 54-63, 73-90.

Αναλυτικά τα στατιστικά της αναμέτρησης