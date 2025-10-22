Χαντζής: «Δεν σταματήσαμε ποτέ να πιστεύουμε στην ανατροπή»

Η Δόξα Λευκάδας επικράτησε με 77-78 της ΑΓΕΧ εκτός έδρας, στο πλαίσιο της 3ης «στροφής» της Elite League, και ο γκαρντ των νησιωτών, που αναδείχθηκε και MVP Next Gen της αγωνιστικής, Παναγιώτης Χαντζής, «φιλοξενήθηκε» στο EOK WebRadio.

Αναλυτικά είπε:

Για τη νίκη επί της ΑΓΕΧ: «Γνωρίζαμε όλη τη βδομάδα με ποιον αντίπαλο είχαμε να κάνουμε και ξέραμε πως ήταν ένα δύσκολο ματς. Γνωρίζαμε πως το ματς διαρκεί 40 λεπτά, δε σταματήσαμε να το πιστεύουμε κι έτσι ήρθε η νίκη στο τέλος».

Για το αν αυτή η νίκη δείχνει πράγματα για τη δυναμικότητα της Δόξας Λευκάδας: «Σίγουρα δείχνει κάτι. Εμείς όλη τη βδομάδα πιστεύαμε ότι πάμε εκεί για να “χτυπήσουμε” το ματς. Δε θέτουμε κάποιον συγκεκριμένο στόχο, σκεφτόμαστε το επόμενο παιχνίδι και συνεχίζουμε έτσι».

Για το τι άλλαξαν στο 2ο ημίχρονο και ήρθε η ανατροπή: «Μας μίλησε ο κόουτς στα αποδυτήρια στο ημίχρονο, είπαμε κι εμείς πως δε γίνεται να έχουμε δεχθεί 56 πόντους και ότι αν συνεχίσουμε έτσι δε θα έχουμε ελπίδες. Είπαμε πως θα γυρίσει αυτό το ματς μόνο μέσω της άμυνας, όπως και έγινε».

Για την αμυντική τους προσέγγιση στον Ζακ Μπράιαντ: «Η ΑΓΕΧ έχει πολλούς αξιόλογους παίκτες και είχε απειλές από παντού. Σίγουρα, όμως, και ο Μπράιαντ είναι ένας παίκτης που ξεχωρίζει».

Για τους στόχους της ομάδας του: «Τώρα κοιτάμε το παιχνίδι του Σαββάτου (25/10) στην έδρα μας (σ.σ. με τον Α.Ο. Τρίκαλα Basket). Θέλουμε να κερδίσουμε εννοείται, αλλά δε θα βάλουμε παραπάνω πίεση ή άγχος. Σκεφτόμαστε το κάθε ματς ξεχωριστά. Εμείς τους ορίζουμε τους στόχους μας. Μέσα απ’ τη σκληρή δουλειά σε κάθε προπόνηση εμφανίζουμε ένα καλύτερο πρόσωπο. Γι’ αυτόν τον λόγο εμείς θα δούμε ποιο είναι το “ταβάνι” μας».

Για το πώς βιώνει ο ίδιος τη συμμετοχή του στην Elite League: «Είναι ένα επίπεδο σαφώς ανώτερο απ’ το προηγούμενο που έπαιζα. Προσπαθώ κι εγώ να κερδίζω τον χρόνο μου και με την εμπιστοσύνη των συμπαικτών μου να δείχνω τι μπορώ να κάνω. Το σημαντικότερο είναι ότι όλοι πιστεύουμε στον καθένα ξεχωριστά σε αυτήν την ομάδα».

Για τους προσωπικούς του στόχους και τον παίκτη που του αρέσει αγωνιστικά: «Σίγουρα θέλω να προσπαθήσω να φτάσω όσο ψηλότερα μπορώ. Γνωρίζω ότι για να το πετύχεις αυτό είναι πολύ δύσκολο και θέλει πολύ σκληρή δουλειά. Βλέπω πολύ τον Σλούκα και μου αρέσει πολύ σαν παίκτης».