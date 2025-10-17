Κοκόσκοφ: «Η κατάσταση του Παπαγιάννη δεν μοιάζει καλή»

Ο Ιγκόρ Κοκόσκοφ μετά την ήττα της Αναντολού Εφές από τον Παναθηναϊκό AKTOR υπογράμμισε πως η κατάσταση του Γιώργου Παπαγιάννη δεν μοιάζει καλή.

Αναλυτικά τα όσα ανέφερε στη συνέντευξη Τύπου:

«Ατυχής νύχτα για την Εφές. Από την αρχή, στα πρώτα δύο λεπτά, χάσαμε τον πιο συνεπή παίκτης μας φέτος, τον Οσμάνι, και το βασικό πεντάρι μας. Άλλαξε το ματς. Οι προπονητές λένε πως πρέπει να παίζεις όπως προπονείσαι και δεν προπονούμαστε έτσι. Έπρεπε να βρούμε ροτέισον, κοντό line-up. Δεν μειώνω την εμφάνιση του Παναθηναϊκού. Ο Όσμαν έκανε απίστευτο ματς, έπαιξε με αυτοπεποίθηση. Ο Σλούκας επηρέασε το ματς, είχε 12 ασίστ. Εγώ φταίω για την αμυντική λειτουργία. Πάντα παίρνω την ευθύνη. Ειδικά σε βραδιές σαν την αποψινή παίρνω την ευθύνη για την προετοιμασία. Ποτέ δεν παραιτηθήκαμε, παλέψαμε. Όλοι όσοι ήταν στο παρκέ πάλεψαν. Παίξαμε με χαρακτήρα αλλά δεν προπονούμαστε έτσι, δεν παίζουμε έτσι. Έπρεπε να βρούμε λύση που δεν ήταν εύκολο. Συγχαρητήρια στον Παναθηναϊκό για τη νίκη, στον κόουτς Αταμάν που κόουτσαρε πολύ καλά. Πολύ έμπειρος προπονητής. Χρησιμοποίησε όλο το ρόστερ, αντέδρασε. Πάμε στο επόμενο ματς. Θα δούμε τι θα γίνει, το ιατρικό επιτελείο θα μας ενημερώσει για τους τραυματίες. Συγκεντρωνόμαστε στο επόμενο ματς».

Για τα σχήματα με 4 και 5 γκαρντ: «Πρέπει να καταλάβουμε ότι ο Οσμάνι παίζει 30 λεπτά, είναι ο πιο συνεπής παίκτης. Παίξαμε σμολ μπολ με τον Ολυμπιακό, ο Ντοζίερ μάρκαρε τον Βεζένκοφ. Ήταν τραυματίας πιο πριν. Ήταν ματς σκάκι, ο Αταμάν έπαιξε σμολ. Δεν μπορούσα να αφήσω τον Τζόουνς, έπρεπε να βάλω τον Ντοζίερ στο "5". Σαν προπονητής έχεις αλλαγές, ένα πλάνο. Αλλά πρέπει να αντιδράς στο ματς. Αντέδρασαν στο ψηλό μας σχήμα στο πρώτο ημίχρονο και δεν είχαμε άλλη επιλογή αφού χάσαμε δύο ψηλούς. Μπορούμε να παίξουμε έτσι αλλά δεν χτίσαμε την ομάδα για αυτό. Ο Οσμάνι είναι το πρόσωπο της ομάδας. Θα προσπαθούμε να μάθουμε να παίζουμε καλύτερα έτσι και θα το χρησιμοποιήσουμε περισσότερο».

Για τους τραυματισμούς: «Θα πρέπει να πάρουν άλλοι ευκαιρίες. Έχουμε τον Τζόουνς. Ο Πουαριέ ήταν από τους πιο κυρίαρχους σέντερ, τον χάσαμε, η κατάσταση του Παπαγιάννη δεν μοιάζει καλή. Να ανασυνταχθούμε, ίσως παίζουμε με 1 ψηλό. Ο Σμιτς τώρα πρέπει να παίζει στο "5". Πρέπει να προσαρμοστούμε. Έχουμε υψηλές προσδοκίες και η δουλειά μου είναι να βρω τη λύση».

Για το ενδεχόμενο μεταγραφής: «Είναι νωρίς για αυτό. Το ματς τελείωσε πριν μία ώρα. Έχουμε υψηλές προσδοκίες. Έχουμε παίκτες που μας αρέσουν και πρέπει να δώσουν τον καλύτερό τους εαυτό για να κερδίσουμε. Δεν είναι ομάδα που αναπτύσσουμε ταλέντα, είμαστε η Εφές. Θέλουμε νίκες, τίποτα άλλο. Θα μελετήσουμε όλες τις επιλογές. Θα κρατήσουμε ανοιχτές τις επιλογές μας».

Για το ΝΒΑ Europe: «Μετά από ένα τέτοιο ματς δεν το σκέφτομαι αυτό. Το μπάσκετ θα αλλάξει. Το επίκεντρο του μπάσκετ είναι το ΝΒΑ. Ελέγχουν την αγορά, θα εξερευνήσουν ευκαιρίες να μπουν στην αγορά της Ευρώπης. Σαν ομάδα η Εφές εξετάζει τις επιλογές. Είμαστε χαρούμενοι εδώ που είμαστε, αλλά θα δούμε τι θα φέρει το μέλλον. Η Εφές αξίζει να βρίσκεται σε κορυφαία λίγκα. Είμαστε στην δεύτερη κορυφαία λίγκα στον κόσμο και είμαστε χαρούμενοι».