Η Μονακό ήταν κυρίαρχη στο Μόντε Κάρλο, δεν άφησε την Βαλένθια να νιώσει άνετα, επικράτησε με 90-84 και επέστρεψε στα θετικά αποτελέσματα μετά την ήττα στην Βίρτους.

Οι Μονεγάσκοι μετά την ήττα από την Βίρτους είχαν «κυκλώσει» την αναμέτρηση με την Βαλένθια για να πάρουν τη νίκη. Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη επιβεβαίωσε την ταμπέλα του φαβορί, ήταν ανώτερη στην μεγαλύτερη διάρκεια της αναμέτρησης και κατάφερε να επιστρέψει στις επιτυχίες, επικραρώντας με 90-84.

Πλέον η Μονακό έδωσε θετικό πρόσημο στο ρεκόρ της, καθώς ανέβηκε στο 3-2, ενώ από την άλλη πλευρά οι «νυχτερίδες» έπεσαν στο 2-3.

Ο Άλφα Ντιαλό ήταν κυρίαρχος και στις δυο πλευρές του παρκέ, με τον πρώην παίκτη του Λαυρίου να είναι ο πρώτος σκόρερ της αναμέτρησης με 16 πόντους και 5 ριμπάουντ. Πολύ καλή εμφάνιση από τον Νίκολα Μίροτιτς με 15 πόντους, 4 ριμπάουντ και 4 κλεψίματα, έδωσε επιθετικές λύσεις ο Στραζέλ (14π.).

Από την αντίπερα όχθη ο Μπαντιό ξεχώρισε με 18 πόντους, με το Ρίβερς να κάνει double-double με 10 πόντους και 10 ριμπάουντ. Καλή παρουσία από τον Πουέρτο με 13 πόντους.

Γρήγορος ρυθμός, υψηλό σκορ και γαλλικό προβάδισμα

Φρενήρης ήταν ο ρυθμός στο ξεκίνημα της αναμέτρησης, με την Μονακό να παίρνει αέρα 4π. (6-2), την ώρα που ο Στραζέλ με συνεχόμενους πόντους διαμόρφωσε το 11-4 στο 3’. Ο Γάλλος γκαρντ είχε πάρει… φωτιά (8π. σε 4’) για το +8 (14-6) των Μονεγάσκων, με την Βαλένθια να απαντά από τα 6.75μ. για να μειώσει στο -4 (16-12 στο 5’). Ο Μίροτιτς μπήκε στην εξίσωση της αναμέτρησης με 4 συνεχόμενους πόντους (20-14 στο 7’), με την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη να διατηρεί ένα ισχνό προβάδισμα (+5, 23-18 στο 8’). Το φινάλε του πρώτου δεκαλέπτου βρήκε τους Μονεγάσκους στο +5 (27-22) σε μια περίοδο με υψηλό ρυθμό και σκορ.

Κυρίαρχη η Μονακό, μαγικός Μίροτιτς και +20

Με τον Μίροτιτς να μπαίνει ζεστός από τον πάγκο η Μονακό έδωσε διψήφιο προβάδισμα με το «καλημέρα» του δεύτερου μέρους (+11, 33-22). Ο πολύπειρος φόργουορντ έκανε ότι ήθελε στο παρκέ, έφτασε τους 12π. με τους Μονεγάσκους να διατηρούν το προβάδισμα τους σε διψήφια επίπεδα (+13, 42-29 στο 16’). Ο Κοστέλο συνδέθηκε για πρώτη φορά με το γαλλικό καλάθι (45-35 στο 17’), με την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη να τρέχει σερί 9-0 για να εκτοξεύσει το προβάδισμα της στο +19 (54-35 στο 19’) στο φινάλε του ημιχρόνου.

Έβγαλε αντίδραση και επέστρεψε στην διεκδίκηση της αναμέτρησης η Βαλένθια

Κάμερον Τέιλορ και Άλφα Ντιάλο διαμόρφωσαν το 60-40 στο ξεκίνημα του δεύτερου μέρους, με την Βαλένθια να βγάζει αντίδραση στο παρκέ μειώνοντας στο -13 (60-47 στο 22’). Ο Μπαντιό είχε δώσει ενέργεια στις «νυχτερίδες», με την διαφορά να πέφτει σε μονοψήφια επίπεδα (-9, 64-55 στο 25’). Το επιμέρους σκορ της ισπανικής ομάδας έφτασε στο τρίτο δεκάλεπτο ήταν 9-23 (66-60 στο 26’), με την Μονακό να κλείνει τελικά την 3η περίοδο στο +8 (70-62), την στιγμή που το σύνολο του Μαρτίνεθ Σάντζες είχε επιστρέψει στο παιχνίδι.

Η Βαλένθια προσπάθησε να βάλει πίεση, η Μονακό άντεξε και έφτασε εύκολα στη νίκη

Με τρίποντο του Κοστέλο μπήκε στο τελευταίο δεκάλεπτο η Βαλένθια (71-65), με την Μονακό να απαντά με 5-0 σερί, για να επαναφέρει την διψήφια διαφορά στο προβάδισμα της (+11, 76-65). Οι παίκτες ήλεγχαν τον ρυθμό, διατηρώντας παράλληλα το υπέρ τους προβάδισμα (+12, 81-69 στο 34'), με την ισπανική ομάδα να προσπαθεί να μείνει στην διεκδίκηση του παιχνιδιού (83-75 στο 36'). Ο Ντιάλο έδινε επιθετικές λύσεις στους Μονεγάσκους (+9, 85-76 στο 37'), με τον πρώην παίκτη του Λαυρίου να «καθαρίζει» την υπόθεση νίκη για την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη που επέστρεψε στα θετικά αποτέλεσματα μετά την ήττα στην Βίρτους Μπολόνια.

Τα δεκάλεπτα: 27-22, 57-37, 70-62, 90-84.

Δείτε εδώ αναλυτικά τα στατιστικά της αναμέτρησης