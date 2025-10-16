ΜΜΕ Ιταλίας: «Συνελήφθη ο Βιλντόζα μαζί με τη σύζυγό του στη Μπολόνια»

Ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού, σύμφωνα με τα όσα αναφέρουν τα δημοσιεύματα της γειτονικής χώρας, συνελήφθη μαζί με τη συζυγό του στην πόλη της Βόρειας Ιταλίας.
Όπως αναφέρει η ιταλική εφημερίδα Il Carlino, «Φέρεται να προκάλεσε και στη συνέχεια να επιτέθηκε, χωρίς κανέναν λόγο, σε πλήρωμα του Ερυθρού Σταυρού που ταξίδευε με ασθενοφόρο στις λεωφόρους για να διασώσει έναν τραυματία».
🚨😱 Luca Vildoza arrested in Bologna by the police together with his wife, Milica Vildoza— Alessandro Luigi Maggi (@AlessandroMagg4) October 16, 2025
Italian newspaper il Carlino: ‘He allegedly provoked and then attacked, without reason, a Croce Rossa crew who were travelling in an ambulance along the avenues to rescue an injured… pic.twitter.com/1SUnCKN2f2