Η Παρί αναμετρήθηκε με την Μπασκόνια στη Γαλλία για την 4η αγωνιστική της Euroleague και βγήκε νικήτρια με 105-87 αν και για τρία δεκάλεπτα είχε δύσκολο έργο.

Οι Βάσκοι μπήκαν στο «Porte de La Chapelle» με σκοπό να σπάσουν το ρόδι τη φετινή σεζόν, πάλεψαν για τρεις περιόδους, αλλά η Παρί μίλησε όταν έπρεπε, και τους υποχρέωσε στην τέταρτη συνεχόμενη ήττα.

Χίφι και Ρόμπινσον έκαναν μεγάλο παιχνίδι για την Παρί και βοήθησαν τα μέγιστα να φτάσει στη νίκη, σημειώνοντας 29 και 21 πόντους αντίστοιχα.

Για την Μπασκόνια ο Καμπαρό ήταν το πρώτο βιολί της επίθεσης με 20 πόντους, όμως δεν ήταν αρκετό ώστε να αποφευχθεί η ήττα της ομάδας του.

Ο αγώνας

Με διάθεση να τρέξει το γήπεδο ξεκίνησε η Παρί τον αγώνα αφού στα πρώτα δύο λεπτά είχε βρει 13 πόντους, όμως η Μπασκόνια της έβαλε φρένο και έριξε τον ρυθμό ώστε να μπει και εκείνη στο παιχνίδι.

Οι Παριζιάνοι ωστόσο δεν έχαναν το προβάδισμα τους και δεν άφηναν να αλλάξει χέρια, διατηρώντας συνεχώς την διαφορά πάνω από δύο πόντους.

Τους μπέρδεψε η Μπασκόνια

Οι Βάσκοι προέβαλαν σθεναρή αντίσταση όταν η Παρί πήγαινε να ξεφύγει στο σκορ. Κάτι φαίνεται πως μπέρδεψε την Παρί που έβλεπε την αντίπαλό της να είναι καλά δοξασμένη.

Με αυτό τον τρόπο η Μπασκόνια κατάφερε να κλείσει το ημίχρονο μόλις με 4 πόντους πίσω (51-47).

Η αντίσταση συνεχίστηκε όσο επέστρεψε η Παρί

Ο Χίφι και ο Ρόμπινσον πήραν προσωπικά το παιχνίδι και έδωσαν 12 μαζεμένους πόντους στην ομάδα τους, την στιγμή που οι Βάσκοι δεν το έβαζαν κάτω με τον Καμπαρό να τους κρατά ζωντανούς σε κρίσιμα σημεία.

Στα τελευταία λεπτά του αγώνα ωστόσο μπήκε δυναμικά και ο Ερέρα για την Παρί και φρόντισε να αυξήσει την διαφορά ώστε να μην μπει σε μπελάδες η ομάδα του.

Μπορεί η Μπασκόνια στην άμυνα να έκανε φιλότιμες προσπάθειες να μειώσει το προβάδισμα της αντιπάλου της, όμως η άμυνα δεν λειτούργησε εξίσου και έδωσε το δικαίωμα για αρκετά σουτ τριών πόντων, τα οποία ήταν καθοριστικά στο τελευταίο πεντάλεπτο.

Χίφι και Ρόμπινσον συνέχισαν την δουλειά τους, «έτρεξαν» ακόμη περισσότερο και έφεραν το παιχνίδι εκεί που ήθελαν ώστε να πάρουν την νίκη με 105-87, κάνοντας το 3-1, με την Μπασκόνια να πέφτει στο 0-4.

Τα δεκάλεπτα: 30-21, 51-47, 79-71, 105-87

