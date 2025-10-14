Κοκόσκοφ: «Η άμυνα στο δεύτερο μέρος έκρινε το παιχνίδι»

Ο Ιγκόρ Κοκόσκοφ σε δηλώσεις του στην συνέντευξη Τύπου τόνισε πως η άμυνα του δεύτερου ημιχρόνου ήταν αυτή που έκρινε το παιχνίδι για την ομάδα του κόντρα στον Ολυμπιακό.

Aναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Γνωρίζω πως είναι ένα πολύ δύσκολο μέρος να παίξεις, παίζαμε με μια πολύ καλή ομάδα. Κάθε νίκη για την ομάδα μας στο ξεκίνημα της σεζόν είναι πολύ σημαντική. Ήρθαμε στην Αθήνα για να παλέψουμε, κάναμε μια πολύ καλή προσπάθεια. Έχουμε μπροστά μας ένα δύσκολο παιχνίδι, αυτό που κάναμε σήμερα ήταν πολύ σημαντικό, όλοι έδωσαν πολλά πράγματα μέσα στο παιχνίδι. Όλοι έχουμε απουσίες και εμείς και ο Ολυμπιακός. Οι ομάδες έρχονται από ένα μεγάλο καλοκαίρι στις Εθνικές λόγω του Eurobasket, ωστόσο δεν μπορούμε να κοιτάμε πλέον πίσω, είμαστε ήδη μέσα στην σεζόν. Αυτό που έκρινε το παιχνίδι ήταν η άμυνα μας στο δεύτερο ημίχρονο. Τους επιτρέψαμε να βάλουν μόνο 27 πόντους, μια ομάδα με τρομερό επιθετικό ταλέντο. Σταματήσαμε τον Βεζένκοφ και τον ρυθμό τους, πήραμε πολλά επιθετικά ριμπάουντ, ωστόσο η άμυνα ήταν αυτή που έκρινε το παιχνίδι»