Επιστρέφοντας από το -18 του 19ου λεπτού, το Περιστέρι πήρε παλικαρίσια με 81-84 το «ροζ φύλλο» στο Μπιλμπάο επί της κατόχου του FIBA Europe Cup και μπήκε με το... δεξί -και- στις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις του, όντας αήττητο (3-0) στην εκκίνηση της προπονητικής καριέρας του Βασίλη Ξανθόπουλου. Τάι Νίκολς και CJ Χάρις το πήραν από το χέρι στην δ' περίοδο!

Η ομάδα του Χάουμε Πονσαρνάου πέτυχε το πρώτο καλάθι με τρίποντο του Χίλιαρντ και παρά το ανταγωνιστικό πρώτο δεκάλεπτο, δεν έχασε σε κανένα σημείο τα ηνία. Ο Πέτρασεκ με τον Νορμάντας ήταν οι βασικές απειλές των γηπεδούχων, ενώ στον αντίποδα ο Καρδένας έδειχνε έτοιμος για μια μεγάλη βραδιά στην πατρίδα του. Με δυο βολές του Πέιν το Περιστέρι ισοφάρισε σε 16-16 στο 7', όμως ένα σερί 7-0 των προαναφερθέντων πρωταγωνιστών για τους Βάσκους, έγραψε το 23-16 του πρώτου δεκαλέπτου.

Με βασικό «όπλο» το τρίποντο, η Μπιλμπάο ανέβηκε στο 29-18 χάρη στους Χίλιαρντ και Πάντζαρ στο 12'. Οι Νίκολς, Χάρις και Βαν Τούμπεργκεν έκοψαν τη διαφορά στους πέντε (29-24, 14'), όμως το βάθος των Βάσκων με τους Σιλά, Γιαβόρσκι συν τον «μαέστρο» Νορμάντας, «εκτόξευσαν» τη διαφορά στο +18 (48-30) που είχε την υπογραφή και του Χλίνασον στη ρακέτα. Επιμέρους σκορ 19-6 μέσα σε πέντε λεπτά και τον Νίκολς να «συνδέεται» με το καλάθι, μειώνοντας με τρίποντο στο 48-33 του ημιχρόνου.

Επιστρέφοντας από τα αποδυτήρια, οι παίκτες του Βασίλη Ξανθόπουλου έβγαλαν ψυχή με μπροστάρη τον Καρδένας που έφθασε τους 19 πόντους σε 19 λεπτά και έδειξαν ότι δεν θα τα παρατήσουν. Ο Ισπανός γκαρντ μείωσε σε 53-41 και μετά από ώρα έριξε τη διαφορά κάτω από τους 10 πόντους, για το 53-46 στο 24', έχοντας συμπαραστάτη τον Γιάνκοβιτς. Οι Χίλιαρντ και Χλίνασον έδωσαν «ανάσες» για το 59-48, ο Φρέι διατήρησε το +11 στο 28', όμως οι Βαν Τούμπεργκεν, Χάρις και Νίκολς έδωσαν... ελπίδα στους Περιστεριώτες (65-56).

Συγκλονιστική ήταν η τελευταία περίοδος, με τους «Πρίγκιπες της δυτικής όχθης» να πλησιάζουν στον πόντο και να διεκδικούν στα ίσια μια μεγάλη νίκη. Ο Χάρις έδωσε το... έναυσμα με τρία σερί τρίποντα, πλησιάζοντας στο 71-66 στο 33'. Η άμυνα του Περιστερίου έγινε πιο «hustle», τα τρίποντα μπήκαν επιτέλους και ο Αμπερκρόμπι ακόμα ένα για το 71-69 στο 34'. «Ανάσα» από Πάντζαρ και Χλίνασον για το 75-69 στο 35' και κάπου εκεί, ο Νίκολς των 7 πόντων στο πρώτο ημίχρονο, πήρε... φωτιά!

Ο Χίλιαρντ το 78-72, μέσα από τον Καρδένας για το 78-75 και 9 σερί αναπάντητοι πόντοι από τον Νίκολς για το 78-84 και τους 22 προσωπικούς πόντους, με 11 δευτερόλεπτα για τη λήξη, «παγώνοντας» το Μπιλμπάο! Κατά τη διάρκεια του σερί, μέσα σε 3:30 λεπτά, η ελληνική ομάδα ήταν ψύχραιμη παρ' ότι ολοκαίνουργια, είχε ύψος στην πεντάδα, ώστε να πιέζει και να μαζεύει τα ριμπάουντ, ενώ ο Νίκολς ήταν η... αιχμή του «δόρατος». Τελικό 81-84 με τρίποντο του Γιαβόρσκι.

Την επόμενη αγωνιστική, τη 2η για το Group E του FIBA Europe Cup, το Περιστέρι θα υποδεχθεί την Κουταΐσι BC από τη Γεωργία στο «Α. Παπανδρέου» (22/10, 19:30).

Τα δεκάλεπτα: 23-16, 48-33, 65-56, 81-84

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ