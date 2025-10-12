Η Μονακό πήρε από νωρίς το προβάδισμα, έλεγξε τον ρυθμό του αγώνα και επικράτησε με 99-94 εκτός έδρας κόντρα στην Παρί.

Η Μονακό αναμετρήθηκε εκτός έδρα κόντρα στην Παρί για το γαλλικό πρωτάθλημα. Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη μπήκε πολύ καλά στον αγώνα (15-24) και πήγε στα αποδυτήρια στο +10 (45-55). Στην επανάληψη οι γηπεδούχοι ανέβασαν την απόδοσή τους (72-77) και στην τελευταία περίοδο έμειναν κοντά στο σκορ αλλά δεν κατάφεραν να κάνουν την ανατροπή (94-98). Έτσι, η Μονακό βελτίωσε το ρεκόρ της σε 3-1 και η Παρί βρίσκεται σε 1-3.

Για τους νικητές ο Οκόμπο είχε 23 πόντους, 1 ριμπάουντ και 5 ασίστ, με τον Τζέιμς να προσθέτει 16 πόντους και 6 ασίστ. Από την άλλη, ξεχώρισε ο Ίφι με 24 πόντους, 1 ριμπάουντ και 5 ασίστ αλλά και ο Χομς με 14 πόντους και 3 ριμπάουντ.

Τα δεκάλεπτα: 15-24, 45-55, 72-77, 94-99

Τα στατιστικά του αγώνα.