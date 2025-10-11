Σιγάλας: «Οι παίκτες μου άργησαν να καταλάβουν ότι δεν έχουν να φοβηθούν τίποτα»

Στο κακό ξεκίνημα του Ηρακλή στάθηκε ο Γιώργος Σιγάλας (84-82) μετά το τέλος του ματς - Τι δήλωσε για την ατμόσφαιρα.

Ο Ηρακλής γνώρισε την πρώτη φετινή του ήττα στο PAOK Sports Arena (84-82) από τον ΠΑΟΚ, με τον κόουτς Σιγάλα να σχολιάζει το κακό ξεκίνημα της ομάδας του, αλλά και την ατμόσφαιρα του γηπέδου.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε στη συνέντευξη Τύπου:

«Πρώτα από όλα συγχαρητήρια στον ΠΑΟΚ για τη νίκη. Μπράβο στους παίκτες μου, που... άργησαν όμως λίγο να καταλάβουν ότι δεν έχουν να φοβηθούν τίποτα. Εκπληκτική η ατμόσφαιρα, 7.000 θεατές όπως και στο γήπεδο μας. Ένα ακόμα μάθημα για μας. Ανταγωνιστικοί στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα. Ξέρω τα λάθη μας, όπως και οι παίκτες μου. Συγχαρητήρια στους παίκτες μου. Δεν θα πω καμία δικαιολογία δεν χρειάζεται. Πολύ ωραίο παιχνίδι, πιστεύω ότι το χάρηκαν όλοι. Στο ημίχρονο είχα πει ότι θα χάσουμε με τον δικό μας τρόπο, κάτι που έγινε στο τέλος».