Α1 Γυναικών: Εντός έδρας με τον ΠΑΣ ο Παναθηναϊκός - Δοκιμασία στο Παλατάκι για τον Αθηναϊκό

Φουλ δράση στο πρωτάθλημα της Α1 Γυναικών το μεσημέρι της Κυριακής (12/10) με τέσσερις αναμετρήσεις. Στο παιχνίδι που προηγείται χρονικά ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τον Αθηναϊκό (12:45), με την ομάδα του Βύρωνα να προέρχεται από ευρωπαϊκή νίκη κόντρα στην Σαρνέ, σε μια αναμέτρηση που διεξήχθη το απόγευμα της Παρασκευής (10/10).
Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στο κλειστό «Παύλος Γιαννακόπουλος» τον ΠΑΣ Γιάννινα (14:30), με τις «πράσινες» να στοχεύουν στην πρώτη νίκη της σεζόν μετά τις ήττες από Αθηναϊκό και Αβενίδα για το Eurocup.
Το πρόγραμα της Α1 Γυναικών:
12:45 ΠΑΟΚ - Αθηναϊκός
13:00 Ανόρθωση Βόλου - Πρωτέας Βούλας
13:30 Παναθλητικός - Αμύντας
14:30 Παναθηναϊκός - ΠΑΣ Γιάννινα