Α1 Γυναικών: Εντός έδρας με τον ΠΑΣ ο Παναθηναϊκός - Δοκιμασία στο Παλατάκι για τον Αθηναϊκό

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στο κλειστό «Παύλος Γιαννακόπουλος» τον ΠΑΣ Γιάννινα (14:30) για την 2η αγωνιστική της Α1 Γυναικων, με στόχο την πρώτη νίκη. Εκτός έδρας δοκιμασία για τον Αθηναϊκό κόντρα στον ΠΑΟΚ.

Φουλ δράση στο πρωτάθλημα της Α1 Γυναικών το μεσημέρι της Κυριακής (12/10) με τέσσερις αναμετρήσεις. Στο παιχνίδι που προηγείται χρονικά ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τον Αθηναϊκό (12:45), με την ομάδα του Βύρωνα να προέρχεται από ευρωπαϊκή νίκη κόντρα στην Σαρνέ, σε μια αναμέτρηση που διεξήχθη το απόγευμα της Παρασκευής (10/10).

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στο κλειστό «Παύλος Γιαννακόπουλος» τον ΠΑΣ Γιάννινα (14:30), με τις «πράσινες» να στοχεύουν στην πρώτη νίκη της σεζόν μετά τις ήττες από Αθηναϊκό και Αβενίδα για το Eurocup.

Το πρόγραμα της Α1 Γυναικών:

12:45 ΠΑΟΚ - Αθηναϊκός

13:00 Ανόρθωση Βόλου - Πρωτέας Βούλας

13:30 Παναθλητικός - Αμύντας

14:30 Παναθηναϊκός - ΠΑΣ Γιάννινα