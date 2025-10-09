Η «Βelgrade Arena» έβραζε, ο Στέρλινγκ Μπράουν «οργίαζε» (24π.) και η Παρτίζαν επικράτησε της Εφές με 93-87 ανεβαίνοντας στο 2-1

Ματσάρα με τα όλα της στο Βελιγράδι. Η Παρτίζαν είχε τον απόλυτο έλεγχο της αναμέτρησης στην μεγαλύτερη διάρκεια, ο Εφές έβγαλε αντίδραση περνώντας μπροστάμε τον Λόιντ, ωστόσο οι παίκτες του Ζέλικο Ομπράντοβιτς μίλησαν στο φινάλε για να πάρουν τη νίκη με 93-87.

Η σερβική ομάδα ανέβηκε στο 2-1 και πλέον πάει με άλλη ψυχολογία στην «διαβολοβδομάδα», με την Εφές να πέφτει στο 1-2.

Ο Στέρλινγκ Μπράουν ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής για τους νικητές. Ο Αμερικανός ηγήθηκε επιθετικά της σερβικής ομάδας μετρώντας 24 πόντους, με τον Μπόνγκα να προσθέτςει 18 πόντους με 7 ριμπάουντ. Κυρίαρχος στο ζωγραφιστό ο Ταϊρίκ Τζόουνς με 16 πόντους και 8 ριμπάουντ, διψήφιοι Οσετκόφσκι (10π.) και Καρλίκ Τζόουνς (10π.).

Από την αντίπερα όχθη ο Κορντινιέ έκανε οτι περνούσε από το χέρι του για την τουρκική ομάδα με 24 πόντους, με τον Οσμάνι να συνεχίζει τις εξαιρετικές εμφανίσεις από το Eurobasket και έπειτα (21π. 5ρ.). Διψήφια εμφάνιση και από τον Λάρκιν με 16 πόντους, 3 ριμπάουντ και 3 ασίστ.

Πάτησε το γκάζι, άνοιξε τον ρυθμό και πήρε προβάδισμα η Παρτίζαν

Mε τους καλύτερους οιωνούς εκκίνησε το παιχνίδι η Παρτίζαν, με την σερβική ομάδα να αποκτά αέρα 6π. (8-2 στο 2’), την στιγμή που ο Μπόνγκα πάτησε το… γκάζι δίνοντας διψήφια διαφορά στην ομάδα του (+11, 15-4 στο 4’). Η Εφές δεν είχε μπει στο ρόλο του παιχνιδιού, με τον Κορντινιέ να αναλαμβάνει δράση επιθετικά για το 21-12 στο 6’. Η τουρκική ομάδα έβγαλε ένταση στην άμυνα της, με τον Γάλλο γκαρντ να είναι όλη η Εφές (11π. για το 21-16 στο 7’), με τον Ουάιλερ-Μπαμπ να μπαίνει στην εξίσωση της αναμέτρησης για το 23-19. Το τέλος του πρώτου δεκαλέπτου βρήκε την Παρτίζαν στο +7 (31-24) σε ένα παιχνίδι με γρήγορο ρυθμό και υψηλό τέμπο.

Διατήρησε τον υπέρ της προβάδισμα η Σερβική ομάδα με κυρίαρχο Οσετκόφσκι

Ο Οσετκόφκσι με 4 συνεχόμενους πόντους έδωσε ενέργεια και σκορ με την είσοδο του, με την Παρτίζαν να διατηρεί τον έλεγχο της αναμέτρησης (+9, 36-27 στο 12’). O Oυάσινγκτον με τρίποντο διαμόρφωσε το 42-30 στο 14’, με την ομάδα του Ομπράντοβιτς να κάνει ότι θέλει στο παρκέ με όπλο την άμυνα της για να εκτοξεύσει την διαφορά της στο +14 (47-33 στο 15’). Η Εφές μετρούσε ήδη 10 λάθη, ο Οσετκόφκσι κυριαρχούσε στο ζωγραφιστο (10π.), με τον Κορντινιέ να προσπαθεί μόνος του για την ομάδα του Κοκόσκοφ που πήγε στα αποδυτήρια με -12 (55-43).

Ανέβασε την ένταση της και ισορρόπησε το ματς η Αναντόλου Εφές

Λάρκιν και Ουάιλερ – Μπαμπ έριξαν την διαφορά σε μονοψήφια επίπεδα με το ξεκίνημα του δεύτερου μέρους (-8, 56-48), με την Παρτίζαν να απαντά άμεσα με τους Μπόνγκα και Πάρκερ για το 61-48 στο 22’.O Kορντινιέ έφτασε τους 19π. ο Οσμάνι με τρίποντο μείωσε στο -7 (65-58 στο 26’), με την τουρκική ομάδα να βάζει πίεση στην μπάλα. Σμιτς και Οσμάνι μείωσαν από την γραμμή της… φιλανθρωπίας (-4, 71-67 στο 28’), με την Εφές να κλείνει το τρίτο δεκάλεπτο σε απόσταση ενός καλαθιού (-2, 71-69), έχοντας ισορροπήσει την αναμέτρηση.

Η Εφές έβαλε πίεση, ο Ταϊρίκ Τζόουνς κυριάρχησε στο καλάθι και η Παρτίζαν πήρε τη νίκη

Το ματς πλέον ξεκινούσε από το μηδέν, με τους Οσμάνι και Κάρλικ Τζόουνς να διαμορφώνουν το 73-71 στο ξεκίνημα του τελευταίου δεκαλέπτου. Ο Λόιντ με τρίποντο έβαλε για πρώτη φορά μπροστά στο σκορ την Εφές (75-76 στο 33'), με την Παρτίζαν να ανεβάζει την ένταση της αμυντικά και με σερί 7-0 πήρε και πάλι τα ηνία του σκορ (+6, 82-76 στο 35'). Πλέον οι παίκτες του Ομπράντοβιτς έπαιζαν με αυτοπεποίθηση, ο Στέρλινγκ Μπράουν με τρίποντο έστειλε την διαφορά στο +7 (85-78 στο 36'), με τον Οσμάνι να κρατά ζωντανή την τουρκική ομάδα με τρίποντο, φτάνοντας τους 19π. (85-81 στο 37'). Ο Τουρκοαλβανος με 2/2β. διαμόρφωσε το 85-83 στο 38', με τον Ταϊρίκ Τζόουνς να κυριαρχεί στην ρακέτα για το 89-85. Η Έφές αστόχησε σε κρίσιμα σουτ, και ο Μπράουν με καθοριστικό καλάθι έγραψε το 91-85 δίνοντας τελικά τη νίκη στην Παρτίζαν.

Τα δεκάλεπτα: 31-24, 55-43, 71-69, 93-87.

Δείτε εδώ αναλυτικά τα στατιστικά της αναμέτρησης