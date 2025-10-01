Και ακόμα είναι η αρχή!

Ο Γιάννης Κουβόπουλος γράφει για την πρεμιέρα του νέου Παναθηναϊκού στη Euroleague και τους «πράσινους» που μπορεί να μην εντυπωσίασαν, αλλά προσέφεραν απλόχερα στον κόσμο ένα μεγάλο δείγμα του αστείρευτου επιθετικού τους ταλέντου.

Αδημονία τέλος. Ανυπομονησία τέλος. Και όπως λέει ο Θάνος ο Τσίμπος «Η καλύτερη εποχή του χρόνου έφτασε. Η EuroLeague ξεκίνησε».

Όλο το προηγούμενο διάστημα ο κόσμος του Παναθηναϊκού ήταν στα… κάγκελα. Οι αλλαγές στο «Telekom Center Athens», οι εκπληκτικές μεταγραφές του καλοκαιριού, η επιστροφή του Μάριους Γκριγκόνις, η απόφαση για τη διεξαγωγή του Final-4 στο «T-Center» συνέθεταν ένα σκηνικό… τρέλας στις τάξεις των οπαδών του Παναθηναϊκού.

Και χθες το βράδυ έγινε το αυτονόητο, το αναμενόμενο, το δίκαιο. Πάνω από 18.000 φίλοι της ομάδας κατέκλεισαν το κλειστό των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων και ο Παναθηναϊκός δίχως να κοπιάσει, δίχως να εντυπωσιάσει και δίχως να συναντήσει την παραμικρή αντίσταση επικράτησε των Βαβαυρών κάνοντας το καθήκον του και το 1-0 σε αυτό το «μαραθώνιο» πρωτάθλημα που μόλις ξεκίνησε.

Τι κρατάμε από τον χθεσινό Παναθηναϊκό; Πάμε από τα αρνητικά για να κάνουμε ευχάριστο φινάλε.

*Είναι ξεκάθαρο ότι ακόμα δεν έχει βρεθεί η χημεία που απαιτείται. Αλλά κανείς δε μπορεί να ψέξει κανέναν. Ακόμα είμαστε πολύ νωρίς στη σεζόν και χρειάζεται χρόνος και κυρίως παιχνίδια για να «δέσει» η ομάδα.

*Βασικό πρόβλημα η αμυντική λειτουργία. Αλλά και αυτό το κομμάτι είναι ανάλογο του «δεσίματος». Με νέα πρόσωπα, με νέες συνθήκες ο Εργκίν Αταμάν θα χρειαστεί τον χρόνο του για να βάλει όλους παίκτες στην αμυντικό νοοτροπία του «τριφυλλιού». Οπότε είμαστε σε κατάσταση αναμονής. Και η αλήθεια είναι πως όσο κερδίζει η ομάδα, κερδίζει και χρόνο να δουλεύει απερίσπαστη.

*Αμυντικό ριμπάουντ. Καμπανάκια με το «καλησπέρα». Από τα 38 συνολικά ριμπάουντ που «μάζεψε» η ομάδα του Γκόρντον Χέρμπερτ τα 18 ήταν επιθετικά. Οι Γερμανοί δηλαδή είχαν κάτι λιγότερο από 50% των ριμπάουντ τους στην άμυνα του «τριφυλλιού», παίρνοντας και τις ανάλογες δεύτερες ευκαιρίες. Νούμερο απαγορευτικό ακόμα και για φιλικό αγώνα. Όχι για πρεμιέρα EuroLeague.

Πάμε όμως και στα θετικά.

*Ο Παναθηναϊκός από την πρώτη στιγμή έδειξε περίτρανα το πλούσιο επιθετικό του ταλέντο. Κατάφερε να μην κινδυνεύσει ούτε στιγμή, παίζοντας κάτω από το 50% των δυνατοτήτων του. Και είναι χαρακτηριστικό ότι έκανε ένα καλό επιθετικό παιχνίδι χωρίς να είναι ιδιαίτερα εύστοχος και χωρίς να έχει ουσιαστικά δύο παίκτες που θα του αλλάξουν τη ζωή σε αυτό το κομμάτι. Και πιο συγκεκριμένα στο κομμάτι του αιφνιδιασμού. Από τη μία ο Τι Τζέι Σορτς που ήταν… αλλού (δείγμα άγχους και ανετοιμότητας λόγω της βαριάς ίωσης που τον ταλαιπώρησε) αλλά και η απουσία του Τσέντι Όσμαν ο οποίος είναι (ίσως) ο καλύτερος παίκτης της EuroLeague στο ανοικτό γήπεδο.

*Ρισόν Χολμς και Νίκος Ρογκαβόπουλος. Οι δύο μεταγραφές του Παναθηναϊκού δεν είναι μόνο ότι έκαναν ένα εξαιρετικό παιχνίδι, αλλά είναι και το γεγονός ότι έδειξαν ότι έχουν μπει για τα καλά στον «κορμό» της ομάδας. Σαν να έπαιζαν με τα πράσινα εδώ και χρόνια. Ο Αμερικανός σέντερ του «τριφυλλιού» τελείωσε τον αγώνα έχοντας 9 πόντους, 3 ριμπάουντ και 2 ασίστ, δείχνοντας να «κολλάει» με την περιφέρεια της ομάδας, ενώ ο Έλληνας παίκτης έκανε ένα ονειρικό ντεμπούτο με το «τριφύλλι» στο στήθος. Σε κάτι λιγότερο από 30 λεπτά συμμετοχής, ο «Ρόγκα» είχε 15 πόντους με εξαιρετικά ποσοστά και 5 ριμπάουντ.

*Η επιστροφής του Μάριους Γκριγκόνις. Ο «Λευκός Ιππότης» επέστρεψε. 344 ημέρες μετά την τελευταία φορά που βρέθηκε στη δωδεκάδα του Παναθηναϊκού, ο Λιθουανός φόρεσε και πάλι τη φανέλα με το Νο40 και το «τριφύλλι» στο στήθος πατώντας γερά τα πόδια του στο Galss Floor του ΟΑΚΑ. Ο «Γκρίγκο» είναι μια ακόμα… μεταγραφή της ομάδας, η οποία τον πίστεψε, του στάθηκε και τον περίμενε γιατί ήξερε την ψυχική του δύναμη. Και τώρα ο Γκρικόνις είναι έτοιμος να κερδίσει πίσω όσα… έχασε πέρσι. Και όπως φάνηκε και από το χειροκρότημα, έχει όλο τον κόσμο δίπλα του.

*MVP.MVP.MVP. Ο Κέντρικ Ναν είναι και πάλι εδώ. Σε καταπληκτική σωματική κατάσταση, δείχνει πιο νηφάλιος και πιο αποφασισμένος από ποτέ. Εξαιρετική πρώτη εμφάνιση, όχι κυρίως για τους 21 πόντους, αλλά για τις 10 ασίστ και τον τρόπο με τον οποίο «διάβαζε» κάθε φορά την άμυνα των Γερμανών. Και φυσικά κερασάκι στην οργιώδη εμφάνισή του το 42-39. Το καλάθι βγαλμένο από την πιο… υγρή μπασκετική φαντασία. Αριστερός διάδρομος, αριστερό δεξί, πέρασμα στον αέρα κάτω από τη στεφάνη με σπάσιμο μέσης και αριστερό ανάποδο λει απ με ανάποδα φάλτσα. Γκολ-φάουλ και… υπόκλιση. Μόνο γλώσσα δεν έβγαλε για να θυμηθούμε τα… παλιά.

Αυτά είναι κάποια πρόχειρα συμπεράσματα από μια γρήγορη ματιάς την πρεμιέρα. Μια ακόμα γρήγορη ματιά στα αποτελέσματα μας κάνει να είμαστε και αισιόδοξοι και συγκρατημένοι αφού 30 Σεπτεμβρίου και 1 Οκτωβρίου κανείς δε μπορεί να είναι σίγουρος για τίποτα.

Τώρα, αυτό που προέχει για τον Παναθηναϊκό είναι το ματς της Παρασκευής. Η Μπαρτσελόνα έρχεται στο «T-Center», «πληγωμένη» από την ήττα από τη Χάποελ και θα ψάξει την πρώτη της νίκη, τη στιγμή που ο Παναθηναϊκός θέλει να ντουμπλάρει τις νίκες του και παράλληλα να κρατήσει αλώβητο το «σπίτι» του για όσο το δυνατόν μεγαλύτερο διάστημα.

ΥΓ:1 Το ότι ο Καλαιτζάκης ήταν εκτός δωδεκάδας και ο Τολιόπουλος ήταν στο DNP δε λέει απολύτως τίποτα για τη συνέχεια.

ΥΓ2: Φανταστείτε τι έχει να γίνει από τη στιγμή που θα επιστρέψει υγιής και ο Ματίας Λεσόρ και από μέρα σε μέρα θα μπει και Όσμα. Η «σπαζοκεφαλιά» δε μπορεί να χαρακτηρίσει το κουίζ της δωδεκάδας σε κάθε αναμέτρηση.

ΥΓ3: Ο Ολυμπιακός πέτυχε «100άρα» στη Βιτόρια και πήρε ένα σημαντικό διπλό. Ειδικά από τη στιγμή που ακολουθεί το ματς στη Μαδρίτη. Οι βολές του Ολυμπιακού όμως και πάλι αποτελούν ένα από τα θέματα συζήτησης στη Euroleague. Όσες βολές είχε η ομάδα του κόουτς Μπαρτζώκα είχαν συνολικά τα ζευγάρια των άλλων παιχνιδιών.

ΥΓ4: Και ο Ολυμπιακός έμοιαζε δουλεμένος από τη γραμμή. Απίστευτο ποσοστό το 31/32.