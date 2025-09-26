Οι Πέισερς αποδέσμευσαν τον Μόντε Μόρις που ήθελε ο Ολυμπιακός

Παρελθόν από τους Ιντιάνα Πέισερς, πριν προλάβει να γίνει… παρόν, αποτελεί ο Μόντε Μόρις. Ο 30χρονος γκαρντ υπέγραψε την Τετάρτη συμβόλαιο, αλλά την Πέμπτη αυτό λύθηκε, καθώς οι Πέισερς αποφάσισαν να μην τον αποκτήσουν, εξαιτίας ενός τραυματισμού στη γάμπα.
Ο Μόρις, που πέρυσι αγωνίστηκε στους Φοίνιξ Σανς, είχε βρεθεί στο στόχαστρο του Ολυμπιακού το τελευταίο διάστημα.
🚨 The Pacers are releasing Monte Morris just a day after signing him due to a calf injury, the team has announced. https://t.co/xIpNXE2B51— ClutchPoints (@ClutchPoints) September 25, 2025