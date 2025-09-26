Οι Πέισερς αποδέσμευσαν τον Μόντε Μόρις που ήθελε ο Ολυμπιακός

Μια μέρα διήρκησε η συμφωνία των Ιντιάνα Πέισερς με τον Μόντε Μόρις, ο οποίος είχε απασχολήσει τον Ολυμπιακό.

Παρελθόν από τους Ιντιάνα Πέισερς, πριν προλάβει να γίνει… παρόν, αποτελεί ο Μόντε Μόρις. Ο 30χρονος γκαρντ υπέγραψε την Τετάρτη συμβόλαιο, αλλά την Πέμπτη αυτό λύθηκε, καθώς οι Πέισερς αποφάσισαν να μην τον αποκτήσουν, εξαιτίας ενός τραυματισμού στη γάμπα.

Ο Μόρις, που πέρυσι αγωνίστηκε στους Φοίνιξ Σανς, είχε βρεθεί στο στόχαστρο του Ολυμπιακού το τελευταίο διάστημα.