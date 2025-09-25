Υπόθεση Ντιλικινά: Δεν δίνει τα 300.000€ και στρέφεται αλλού ο Ολυμπιακός

Ανατροπή στο... σίριαλ: Ο Ολυμπιακός δεν σκοπεύει να πληρώσει το buy out του Φρανκ Ντιλικινά (300χιλ. ευρώ) και ο Γάλλος γκαρντ θα συνεχίσει στην Παρτιζάν. Βγαίνει ξανά στην αγορά η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα.

Οι «ερυθρόλευκοι» είχαν ξεχωρίσει τον Γάλλο γκαρντ, που φαινόταν να μην υπολογίζεται από τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς και άπαντες πίστευαν τις προηγούμενες ημέρες πως η υπόθεση θα έχει αίσιο τέλος για την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα. Μάλιστα, σερβικά ρεπορτάζ ανέφεραν σε πρώτη φάση πως οι πρωταθλητές Ελλάδας τα έχουν βρει και με τον παίκτη, αλλά και με την ομάδα του Βελιγραδίου.

Στη συνέχεια, έγινε γνωστό πως η Παρτιζάν ήθελε ένα ποσό της τάξης των 300 χιλιάδων ευρώ, για να αφήσει τον παίκτη ελεύθερο και κάπου εκεί το θέμα «κόλλησε». Οι Πειραιώτες ξεκαθάρισαν πως την λύση σε αυτό το θέμα πρέπει να βρει ο 27χρονος γκαρντ μαζί με τον ατζέντη του, πράγμα που δεν συνέβη.

Ο Ολυμπιακός έμεινε ανένδοτος, υπογραμμίζοντας πως δεν πρόκειται να πληρώσει buy out και όλα δείχνουν πως η υπόθεση οδεύει σε... ναυάγιο. Ο Φρανκ Ντιλικινά, λοιπόν, θα παραμείνει στο ρόστερ των «ασπρόμαυρων» του Βελιγραδίου.

Από εκεί και πέρα, ο Μπαρτζώκας και οι συνεργάτες του θα πρέπει πλέον να «σαρώσουν» εκ νέου την αγορά, για να βρουν τον «εκλεκτό» για την περιφέρεια. Θυμίζουμε, άλλωστε, πως ο Έλληνας τεχνικός είχε ξεκαθαρίσει πως η ομάδα του χρειάζεται άμεση ενίσχυση στις θέσεις των γκαρντ.