Γλυνιαδάκης: «Το επιστέγασμα μιας προσπάθειας πολλών ετών αυτής της γενιάς»

Ο παλαίμαχος καλαθοσφαιριστής και μέλος της «χάλκινης» Εθνικής Ανδρών το 2009, Ανδρέας Γλυνιαδάκης, «φιλοξενήθηκε» στην εκπομπή «Άμεσο Ριπλέι» του EOK WebRadio και μίλησε για τη φετινή επιτυχία της «επίσημης αγαπημένης» και τη σημασία της επιστροφής στα μετάλλια μετά από 16 χρόνια.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

Για το πώς πανηγύρισε την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου: «Το πανηγύρισα σαν μικρό παιδί. Το περίμενα, όπως και πάρα πολλοί Έλληνες, για όλα αυτά που μπορεί να προσφέρει, όπως η χαρά του παιχνιδιού ή το να προσελκύσει περισσότερα παιδιά στο μπάσκετ, που είναι κι αυτό τεράστιο κίνητρο. Ήταν το επιστέγασμα μιας προσπάθειας πολλών ετών. Ποτέ ένα μετάλλιο δεν έρχεται τυχαία, έρχεται πάντα από μια γενιά αθλητών που μπορεί να το φέρει μέσα από πολύ κόπο. Αυτό έγινε με αυτήν τη γενιά των αθλητών».

Για τη σημασία αυτού του χάλκινου μεταλλίου για το ελληνικό μπάσκετ: «Κάτι τέτοιο έβαλε και τη δική μου γενιά και την προηγούμενη στο άθλημα. Παίξαμε όλοι μπάσκετ γιατί ήρθε η τεράστια επιτυχία το 1987, η οποία έφερε περισσότερα γήπεδα με μπασκέτες και μεγαλύτερη δημοφιλία. Αυτό είναι τεράστιο από μόνο του, αλλά δεν είναι αρκετό, ωστόσο μπορεί να φέρει πολλά παιδιά στο γήπεδο. Σίγουρά το είδαν πάρα πολλά παιδιά αυτό το ματς. Παίζουν σε όλη την Ελλάδα, σε πάνω από 800 σωματεία, αθλητές κάθε ηλικίας και σίγουρα αρκετοί από αυτούς θα πιάσουν μια μπάλα μία ώρα περισσότερο. Άλλα παιδιά θα γραφτούν, άλλα που παίζουν ήδη θα παραμείνουν στις ομάδες τους. Μέσα από αυτήν τη διαδικασία θα βγουν αθλητές που μπορούν να στελεχώσουν την Εθνική ομάδα αργότερα, γιατί όλοι μας βλέπαμε την Εθνική στην τηλεόραση και ονειρευόμασταν πως κάποια στιγμή θα παίξουμε κι εμείς σε αυτήν».

Για τις εντυπώσεις του από την Εθνική στο τουρνουά: «Είδα μια ομάδα που είχε ξεκάθαρη γραμμή και τρόπο παιχνιδιού. Ο Σπανούλης έπαιξε τεράστιο ρόλο στο να προσελκύσει όλους αυτούς τους παίκτες και να τους πείσει να ακολουθήσουν το πλάνο του πριν τους καλέσει. Αυτό ήταν κομβικό για το πώς εξελίχθηκε το τουρνουά, γιατί η ομάδα βελτιώθηκε μέσα απ’ το τουρνουά. Το να παίξεις μεγάλα ματς δεν είναι κάτι που μπορείς να κάνεις υπό μορφή προετοιμασίας. Οπότε το Ευρωμπάσκετ έδωσε την ευκαιρία σε αυτούς τους αθλητές να “χτίσουν” έναν χαρακτήρα, έναν τρόπο παιχνιδιού και να εξελιχθούν μέσα από τα ματς. Έδειξαν χαρακτήρα και την πρόθεση να διεκδικήσουν αυτό που τους ανήκει, σε ένα τουρνουά που κυριάρχησε κυρίως το σύγχρονο μπάσκετ, όχι τόσο οι εκπλήξεις».