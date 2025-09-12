Λαρεντζάκης: «Να πάρουμε το μετάλλιο που ήταν ο στόχος - Ο Οσμάνι έκανε το καλύτερο παιχνίδι της ζωής του»

Μετά την ήττα της Ελλάδας από την Τουρκία ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης στάθηκε στην τρομερή εμφάνιση του Ερκάν Οσμάνι και τόνισε πως η «επίσημη αγαπημένη» πρέπει να κατακτήσει το μετάλλιο κόντρα στην Φινλανδία.

Αναλυτικά τα όσα ανέφερε στην ΕΡΤ:

«Σίγουρα μας στενοχώρησε η ήττα. Από εκεί και πέρα ο Οσμάνι έκανε το καλύτερο παιχνίδι της ζωής του. Σε κανένα σημείο του παιχνιδιού δεν ματσάραμε την ενέργεια και την επιθετική διάθεση που είχε στο παιχνίδι η Τουρκία. Η στενοχώρια είναι μεγάλη, αλλά θα πρέπει να αφήσουμε την στενοχώρια μας στην άκρη, ώστε την Κυριακή να πάρουμε μετάλλιο που είναι ο στόχος από την αρχή.

Είναι ένας αγώνας για το μετάλλιο, σαν τελικός. Είναι ξεκάθαρο ότι θέλουμε το μετάλλιο. Δεν ήμασταν έτοιμοι. Η Τουρκία έκανε ένα εκπληκτικό παιχνίδι. Η Τουρκία είναι πολύ καλή ομάδα και έκανε ένα εκπληκτικό παιχνίδι. Πρέπει να περάσει η στενοχώρια, να την αφήσουμε πίσω μας και να είμαστε έτοιμοι την Κυριακή».

