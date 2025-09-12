Εντυπωσιακό κάρφωμα του Γιάννη Αντετοκούνμπο - Έκανε poster τους Σενγκούν και Οσμανί (vid)

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο πήρε φόρα και κάρφωσε στον αιφνιδιασμό πάνω από τον Σενγκούν και τον Οσμάνι σε ένα τρομακτικό poster.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο με το... καλημέρα της αναμέτρησης προσέφερε την φάση της αναμέτρησης. Ο Greak Freak έφυγε στον αιφνιδιασμό και πέρασε πάνω από Οσμάνι και Σενγκούν σε ένα τρομερό poster καρφωμα.

Το Pamestoixima.gr στην καρδιά του Eurobasket 2025

