Βόβορας: «Έχουμε περισσότερο ταλέντο από την Λιθουανία» - Τι είπε για τον Βελίτσκα

Ο Γιώργος Βόβορας μίλησε στο ραδιόφωνο της ΕΟΚ για την σημερινή κρίσιμη αναμέτρηση της Ελλάδας με την Λιθουανία και τόνισε πως η Εθνική έχει περισσότερο ταλέντο από την ομάδα του Κουρτιναιτις. Τι είπε για τους Βελίτσκα, Τουμπέλις, Σαργκιούνας.

Αναλυτικά τα όσα είπε:

Για το πόσο κομβική είναι η απουσία του Ρόκας Γιοκουμπάιτις: «Μιλάμε για ένα ματς νοκ-άουτ. Δεν είναι εύκολο να καλύψεις μια τέτοια απουσία και ιδιαίτερα για ένα ρόστερ που απ’ το ξεκίνημα είχε μόνο 2 point-guards. Δεν υπήρχε τρίτο ώστε να καλύψει τώρα τα λεπτά που δε θα παίξει Βελίτσκα. Για ένα ματς μπόρεσαν να το καλύψουν και αυτό αιφνιδίασε τους Λετονούς, γιατί δεν περίμεναν τέτοια εμφάνιση απ’ τον Βελίτσκα. Οι Λετονοί δεν έχουν την αθλητικότητα και τη σκληράδα να του βάλουν πίεση, ενώ εμείς έχουμε και τους παίκτες και τη σκληράδα να “χαλάσουν” το μυαλό του. Ο Βελίτσκα θέλει να είναι starter, δε μπορεί εύκολα να έρθει απ’ τον πάγκο και να παίξει 10 λεπτά. Θέλει να παίζει 30 λεπτά και να νιώθει το ματς. Έχει το ταλέντο, έχει το σουτ μέσης απόστασης. Δεν είναι εύκολο σε ένα ματς νοκ-άουτ και σε αυτό το επίπεδο μια ομάδα να παίξει με έναν “άσσο” για 40 λεπτά».

Για το αγωνιστικό στυλ της Λιθουανίας: «Αυτό που χαρακτηρίζει τη φετινή ομάδα της Λιθουανίας είναι το πόσο physical παίζουν και το πάθος που ξεχειλίζει, όπως και στην Εθνική μας συμβαίνει αυτό. Θα έχουμε ένα παιχνίδι επαφής, θα δούμε πολλές φορές παίκτες να “βουτούν” για τη μπάλα, να παίζουν στα όρια του φάουλ, ίσως και παραπάνω. Η αρχική τους πεντάδα είναι πάρα πολύ αθλητική και γενικά τρέχουν πολύ. Θα είναι πολύ σημαντικός παράγοντας το να περιορίσουμε τους πόντους στον αιφνιδιασμό. Το μπάσκετ για τη Λιθουανία είναι… θρησκεία. Είναι όπως το ποδόσφαιρο για τους Βραζιλιάνους. Όλοι οι δρόμοι σήμερα θα είναι άδειοι. Ζουν για τέτοια ματς. Θα υπάρχει τεράστιο πάθος, αλλά το αντίστοιχο πάθος θα έχουμε κι εμείς. Έχουμε περισσότερο ταλέντο από αυτήν την ομάδα».

Για τον Τουμπέλις και τον Σαργκιούνας, με τους οποίους έχει συνεργαστεί στη Νεπτούνας: «Ο Τουμπέλις τη χρονιά που ήμασταν μαζί είχε αναδειχθεί ο καλύτερος παίκτης της λίγκας, στα 22 του. Σπούδασε στις ΗΠΑ, έγινε draft 2ου γύρου. Ταιριάζει στο αγωνιστικό στυλ του Ντίνου Μήτογλου. Είναι πολύ καλός ριμπάουντερ, πολύ καλός κοντά στο καλάθι. Ο Ντίνος είναι σίγουρα καλύτερος σουτέρ τριών πόντων, αλλά ο Τουμπέλις έχει πολλά προσόντα. Είναι πολύ αθλητικός, έχει έφεση στον αιφνιδιασμό και στο post. Είναι ο 2ος σκόρερ της Λιθουανίας και η Εθνική μας πρέπει να ρίξει μεγάλο βάρος στο να τον βγάλει εκτός παιχνιδιού, γιατί δίνει πολλές λύσεις με πρόσωπο και κοντά στο καλάθι. Αξίζει απόλυτα που θα είναι από φέτος μέλος της Ζάλγκιρις. Όσον αφορά τον Σαργκιούνας, δεν είναι point-guard, αλλά θα χρειαστεί να καλύψει κάποια λεπτά απ’ τον Βελίτσκα σαν… κρυφό point-guards. Έχει πολύ ταλέντο, είναι… άνιωθος. Μπορεί να έχει 0/5 τρίποντα και μετά μέσα σε δύο λεπτά να κάνει 3/3. Ξεχνάει τι έγινε στην προηγούμενη φάση και πάει αμέσως στην επόμενη. Έχει πραγματικά ταλέντο στο ανοιχτό γήπεδο. Αν βρει ρυθμό, μπορεί να σκοράρει πολύ δύσκολα καλάθια και να βάλει μεγάλη πίεση στην ομάδα μας».