Ο Άρης το πάλεψε απέναντι στη Μονακό αλλά τελικά γνώρισε τη φιλική ήττα με 99-81.

Ο Άρης πάλεψε απέναντι στη Μονακό, από την οποία ηττήθηκε με 99-81, στο πρώτο φιλικό μεταξύ των δύο ομάδων. Οι αποψινοί αντίπαλοι θα τεθούν ξανά αντιμέτωποι αύριο Τρίτη (09/09) στις 19:00 ώρα Ελλάδας.

Η ομάδα του Μπόγκνταν Κάραϊτσιτς βρέθηκε να χάνει με διαφορά 17 πόντων στο δεύτερο δεκάλεπτο, ωστόσο επέστρεψε στο τρίτο μειώνοντας στο τρίποντο. Στην 4η περίοδο οι φιναλίστ της περσινής Euroleague εκμεταλλεύτηκαν την κούραση των «κιτρινόμαυρων». Ο κόουτς του ΑΡΗ χρησιμοποίησε «σφιχτό» rotation, ενώ δε χρησιμοποιήθηκε απόψε ο Αρνόλντας Κουλμπόκα.

Η Μονακό προηγήθηκε με 9-0, πριν ο Άρης μειώσει σε 9-5. Οι γηπεδούχοι κράτησαν το προβάδισμα (14-5 και 19-11) αλλά με έξι πόντους των Φορμπς, Πουλιανίτη, Μήτρου – Λονγκ, οι «κιτρινόμαυροι» μείωσαν σε 19-17 και στη συνέχεια σε 22-21. Οι Γάλλοι ήταν εύστοχοι έξω από τα 6.75 και η πρώτη περίοδος έληξε στο 31-25.

Η Μονακό με δυνατή άμυνα πήρε διψήφιο προβάδισμα (38-28) και στη συνέχεια έκανε το 49-33. Ο Άρης μείωσε σε 54-42 και το ημίχρονο έληξε 56-45, με μακρινό τρίποντο του Φορμπς.

Με σκορ από τους Φορμπς, Ενόχ και Χάρελ, ο Άρης κράτησε τη διαφορά στα επίπεδα των 10 πόντων (62-52). Ο πρώτος και Πουλιανίτης μείωσαν σε 65-60 και ο Φόρεστερ σε 66-62, ενώ ο ίδιος με καλάθι και φάουλ έγραψε το 68-65. Το τρίτο δεκάλεπτο έληξε στο 70-65.

Οι γηπεδούχοι έκαναν το 77-68 και στη συνέχεια το 81-70. Οι παίκτες του Άρης κουράστηκαν και η Μονακό έγραψε το 85-71 και έφτασε στη νίκη.

Τα δεκάλεπτα: 31-25, 56-45, 70-65, 99-81.

MONACO: Μπλόσομγκεϊμ 15 (2), Μακουντού 10 (1), Μέτσεργκουι1, Μίτσε, Ντιαλό 15 (1), Χέιζ 17, Καλάθης 8, Μοτεγιούνας 6 (1), Τάρπεϊ 3 (1), Μπεγκαρίν 5 (1), Λαουρένκικας 5, Μίροτιτς 14 (1).

ΑΡΗΣ: Μήτρου – Λονγκ 9 (1), Τζόουνς 17 (1), Φορμπς 23 (3), Φόρεστερ 12, Πουλιανίτης 6 (1), Γκιουζέλης 1, Μποχωρίδης 3, Ενόχ 5 (1), Χάρελ 5 (1), Αντετοκούνμπο.