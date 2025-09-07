Σανάντζε: από τον Εσπερο Λαμίας στην 8άδα του Ευρωμπάσκετ (vid)!

Η Γεωργία έκανε το θαύμα της και σε αυτό έβαλε το χέρι του ένας παίκτης, που αγωνίστηκε πέρυσι στην ελληνική Elite League!

Παράξενα πράγματα που έχει αυτό το Ευρωμπάσκετ! Με την καλή έννοια βέβαια. Χθες ήταν η Φινλανδία, που πέταξε έξω την Σερβία, η οποία ήταν το νο1 φαβορί για το χρυσό μετάλλιο. Και πριν από λίγο η Γεωργία ακολούθησε τους Φινλανδούς, αποκλείοντας τους NBAers της Γαλλίας.

Τα παράξενα είναι πολλά και ένα από αυτά έχει να κάνει με το ότι οι Γεωργιανοί ήρθαν στην Ρίγα, λόγω της Εθνικής. Ναι, η νίκη της επίσημης αγαπημένης επί της Ισπανίας ήταν εκείνη, που έστειλε την ομάδα του Ντζίκιτς στους «16» της διοργάνωσης.

Αν έχανε η Ελλάδα, η Ισπανία θα ήταν εκείνη, που θα έπαιρνε το εισιτήριο της πρόκρισης και όχι η Γεωργία. Τα παράξενα συνεχίζονται: ο Ντούντα Σανάντζε, ο έμπειρος γκαρντ των Γεωργιανών, έπαιξε πέρυσι για ένα διάστημα στον Εσπερο Λαμίας στην Elite League. Μάλιστα σε έναν Εσπερο Λαμίας, που υποβιβάστηκε!

Μετά τον θρίαμβο επί των Γάλλων του θυμίσαμε το περυσινό του πέρασμα από την Λαμία και είχε να μας πει ότι «η περσινή σεζόν ήταν... τρελή για μένα, έπαιξα σε 5 ομάδες».

Για το πως κατάφεραν να αποκλείσουν τους Γάλλους, ο έμπειρος γκαρντ επεσήμανε ότι: «όπως είπα και χθες η Σερβία μας παρακίνησε να κερδίσουμε. Είναι ένα μονό παιχνίδι και μπορεί να συμβεί οτιδήποτε. Είμαστε πολύ σίγουροι στο παιχνίδι μας είτε παίζουμε σε αργό τέμπο, είτε με παίζουμε σε υψηλό ρυθμό. Σουτάρουμε πολύ καλά, τρέχουμε στον αιφνιδιασμό, ήταν μια τεράστια νίκη για εμάς και θέλω να ευχαριστήσω τους συμπαίκτες μου».

Οσον αφορά για το τι σημαίνει αυτή η νίκη για την Γεωργία, σημείωσε: «Γράψαμε ιστορία. Είναι το 5ο ευρωμπάσκετ για μένα και κάθε φορά φτάναμε πολύ κοντά στο να γράψουμε ιστορία και στο τέλος πάντα κάτι συνέβαινε. Δεν είμαστε και πάρα πολύ νεανική ομάδα, για πολλούς μπορεί να είναι το τελευταίο Ευρωμπάσκετ, οπότε θέλαμε να κάνουμε κάτι ιστορικό, ειδικά για μια μικρή χώρα σαν και εμάς που δεν έχουμε τους παίκτες που έχει η Σερβία ή η Γαλλία . Είμαστε έτοιμοι να παλέψουμε για το επόμενο παιχνίδι».

