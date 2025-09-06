Διαμαντίδης και Παπαλούκας «βλέπουν» Γερμανία για χρυσό (vid)

Δημήτρης Διαμαντίδης και Θοδωρής Παπαλουκάς έδωσαν τις δικές τους προβλέψεις για την σειρά των μεταλλίων στο Eurobasket, βλέποντας την Γερμανία να παίρνει το χρυσό και την Ελλάδα 4η.

Η τελική φάση του Eurobasket εκκίνησε το πρωί του Σαββάτου και η καρδιά του ευρωπαϊκού «χτυπάει» στην Ρίγα της Λετονίας.

Δημήτρης Διαμαντίδης και Θοδωρής Παπαλουκάς έδωσαν τις δικές τους προβλέψεις για την σειρά των μεταλλίων στην διοργάνωση, με τους δυο πρώην διεθνείς να βλέπουν την Γερμανία στην πρώτη θέση του βάθρου και την Ελλάδα στην 4η θέση.

Ο πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού βλέπει την ομάδα του Μουμπρού να κατακτά το χρυσό μετάλλιο, την Τουρκία να παίρνει την 2η θέση και την Σερβία την 3η με MVP των Σρέντερ.

Ενώ ο Θοδωρής Παπαλουκάς θέλει η Ελλάδα να πάρει την πρώτη θέση, ωστόσο βλέπει τους Γερμανούς στην κορυφή, την Τουρκία στην 2η θέση και την Σερβία στην 3η.

Το Pamestoixima.gr στην καρδιά του Eurobasket 2025

Η μεγάλη γιορτή του ευρωπαϊκού μπάσκετ είναι εδώ! Ζεις κι εσύ τον παλμό του Eurobasket 2025 μαζί με το Pamestoixima.gr, εκεί που θα βρεις εκατοντάδες επιλογές για στοίχημα στο Eurobasket τόσο πριν, όσο και κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης. Στο Pamestoixima.gr είναι εξασφαλισμένη μια μοναδική στοιχηματική εμπειρία με μακροχρόνια & ειδικά στοιχήματα Eurobasket και μοναδικές προσφορές* για όλους!