Σύσσωμος ο Άρης στο πλευρό του Τανούλη - Το συγκινητικό βίντεο από την επίσκεψη της ομάδας στην κλινική

Ο Γιώργος Τανούλης ήταν ο μεγάλος άτυχος του Άρη, καθώς θα χάσει όλη τη σεζόν μετά τον σοκαριστικό τραυματισμό του σε φιλικό.

Ο 23χρονος φόργουρντ/σέντερ υπέστη ρήξη χιαστού και μηνίσκου στο φιλικό με την TFT Σκοπίων και από χθες δέχεται πάρα πολλά μηνύματα στήριξης και αγάπης.

Σε αυτό το πλαίσιο σύσσωμη η ομάδα του Άρη έκανε έκπληξη στον Τανούλη, τον οποίο επισκέφθηκε στην κλινική «Άγιος Λουκάς», πριν πάρει το εξιτήριό του. Παίκτες, προπονητές και σταφ του Άρη ήταν εκεί για να δώσουν μια αγκαλιά και κυρίως κουράγιο στον άτυχο συμπαίκτη τους, ο οποίος θα ακολουθήσει αποθεραπεία, χάνοντας όλη τη σεζόν.

«Ηταν μια πολύ όμορφη έκπληξη, είναι κάτι που δεν το περίμενα και δείχνει πόσο μεγάλη οικογένεια είναι ο Άρης. Είναι τρομακτική η αγάπη που έχω πάρει από χθες από όλο τον κόσμο και τώρα από την ομάδα που βρίσκεται στο πλευρό μου. Είναι κάτι που κάνει και τον τραυματισμό μου και το ταξίδι της επιστροφής πολύ πιο εύκολο. Και χαίρομαι πολύ που τους έχω δίπλα μου» ανέφερε σχετικά ο Τανούλης.

Δείτε το όμορφο και συγκινητικό βίντεο της ΚΑΕ Άρης: