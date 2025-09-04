Απίθανος, ασταμάτητος, μαγικός! Ο Λούκα Ντόντσιτς άγγιξε το τριπλ-νταμπλ (37π., 11ριμπ., 9ασ.) και κέρδισε μόνος του το Ισραήλ. Η Σλοβενία πήρε τη νίκη με 106-96, έπιασε την 3η θέση του Δ' ομίλου και αφήνει 4ο το Ισραήλ και πιθανό αντίπαλο της Ελλάδας -αν η Εθνική κερδίσει την Ισπανία- στους «16» του Eurobasket.

Ο άσος των Σλοβένων και σούπερσταρ των Λέικερς έκανε ακόμα ένα τρομερό παιχνίδι. Με 37 πόντους, 11 ριμπάουντ, 9 ασίστ, 3 κλεψίματα, 1 κόψιμο αλλά και 7 λάθη σε 34' ήταν απολαυστικός και ουσιαστικός και βρέθηκε μια ανάσα από το δεύτερο του τριπλ-νταμπλ στη διοργάνωση. Στηρίγματά του στην επίθεση οι Αλεξέι Νίκολιτς με 16 πόντους και Ροκ Ράντοβιτς με 14 πόντους.

Για το Ισραήλ έλαμψε ο Ντένι Αβντίγια με 34 πόντους και 9 ριμπάουντ, με τον Ρόμαν Σόρκιν να ακολουθεί με 14 πόντους. Το Ισραήλ θα είναι αντίπαλος της Ελλάδας στους «16» εάν η Εθνική επικρατήσει το βράδυ της Ισπανίας. Σε περίπτωση ήττας, η Ελλάδα θα αντιμετωπίσει τη Γαλλία.

Εδειχνε τα δόντια του το Ισραήλ στην αρχή, αλλά...

Παρά το δυνατό ξεκίνημα της Σλοβενίας (0-5), το Ισραήλ αντέδρασε γρήγορα και με 6 σερί πόντους Αβντίγια προσπέρασε με 11-7. Ο Ντόντσιτς έκανε τα... πάντα στο παρκέ και με δικό του σκορ και δημιουργία η Σλοβενία έφτασε στο 19-24, πριν το 22-26 της πρώτης περιόδου.

Αβντίγια και Γκινάτ συνέχισαν να σκοράρουν κρατώντας την ομάδα τους κοντά στο σκορ (31-34), όμως ο Ντόντσιτς ήταν ασταμάτητος. Με 7 διαδοχικούς του πόντους η Σλοβενία ξέφυγε με 31-43 και με τρίποντο του Χρόβατ έγινε το 36-49. Μαντάρ και Αβντίγια προσπάθησαν να μαζέψουν τη διαφορά, όμως ο Λούκα "Μάτζικ" έκανε και το 41-56 έχοντας γεμάτη στατιστική με 24 πόντους, 6 ριμπάουντ και 6 ασίστ στο ημίχρονο (43-56).

Σταθερά μπροστά η Σλοβενία με τα μαγικά του Λούκα

Μπορεί η Σλοβενία να είχε αποκτήσει πλεονέκτημα, το Ισραήλ όμως δεν θα εγκατέλειπε. Με αιχμή του δόρατος τον Αβντίγια και δύο κολλητά τρίποντα του Παλάτιν η απόσταση μειώθηκε στο 56-65, ενώ λίγο μετά ο Ντόντσιτς υπέπεσε στο τέταρτο φάουλ του (56-69). Έστω και χωρίς τον ηγέτη της η Σλοβενία δημιούργησε επιμέρους σκορ 2-9 για το 63-78 με τους Νίκολιτς και Χρόβατ και έκλεισε το τρίτο δεκάλεπτο στο 65-79.

Με τον Κάριγκτον να δίνει το σύνθημα της αντεπίθεσης (75-81) και τον Ζούσμαν να βάζει ένα μεγάλο τρίποντο το Ισραήλ πλησίασε στο 78-83. Ωστόσο, η επιστροφή του Ντόντσιτς στο παρκέ άλλαξε ξανά τα δεδομένα, καθώς με δικό του καλάθι και ασίστ στον Πρέπελιτς έγινε το 78-88. Ντόντσιτς και Ράντοβιτς διατήρησαν το +10 (83-93) και το Ισραήλ δυσκολευόταν πλέον να μείνει κοντά στη διεκδίκηση του αγώνα. Το... κύκνειο άσμα των Ισραηλινών ήρθε από τον σπουδαίο Λούκα Ντόντσιτς, ο οποίος με τρίποντο έγραψε το καθοριστικό 87-101 στο 38', με το υπόλοιπο του αγώνα να μοιάζει διαδικαστικού χαρακτήρα.

Τα δεκάλεπτα: 22-26, 43-56, 65-79, 96-106

Δείτε εδώ τα στατιστικά του αγώνα.

