«Συμφώνησε με την Μονακό ο Νέντοβιτς»

Ο Νεμάνια Νέντοβιτς συμφώνησε με τη Μονακό και θα συνεχίσει την καριέρα του στην ομάδα του Βασίλη Σπανούλη.

Σύμφωνα με το «Meridian Sport» η Μονακό και ο Νεμάνια Νέντοβιτς τα έχουν τα έχουν βρει σε όλα. Έτσι, ο έμπειρος γκαρντ αναμένεται να αγωνίζεται στην ομάδα του Βασίλη Σπανούλη τη νέα αγωνιστική περίοδο.

Ο Νέντοβιτς έχει περάσει στο παρελθόν από τον Παναθηναϊκό AKTOR, την Ρίτας, την Βαλένθια, την Μάλαγα, την Αρμάνι Μιλάνο και στο ΝΒΑ ήταν στους Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς. Πέρσι με τον Ερυθρό Αστέρα είχε 9,2 πόντους, 1,4 ριμπάουντ, 2,9 ασίστ και 8,9 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης σε 18:34 στο παρκέ στην Euroleague.