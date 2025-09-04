Επιβεβαιώθηκαν οι φόβοι: Ρήξη χιαστού και μηνίσκου ο Τανούλης!

Δυστυχώς οι φόνοι επιβεβαιώθηκαν, με τον Γιώργο Τανούλη να έχει υποστεί ρήξη χιαστού και μηνίσκου όπως έδειξε η μαγνητική που υποβλήθηκε και να χάνει όλη τη σεζόν. Θα κινηθούν για παίκτη οι Θεσσαλονικείς.

Εξαιρετικά άτυχος στάθηκε ο Έλληνας άσος, που αποχώρησε με πρόβλημα στο γόνατο στο φιλικό παιχνίδι με TFT Σκοπίων, με του αρχικούς φόβους δυστυχώς να επιβεβαιώνονται.

Ο Τανούλης υποβλήθηκε σε μαγνητική, με το αποτέλεσμα να δείχνει πως έχει υποστεί ρήξη προσθίου χιαστού, έσω μηνίσκου και έσω πλαγίου.

Ο παίκτης του Άρη θα περάσει μάλιστα στη διάρκεια της Πέμπτης (4/9) την πόρτα του χειρουργείου για να υποβληθεί σε επέμβαση και στη συνέχεια να ξεκινήσει την αποθεραπεία του.

Ο Τανούλης θα χάσει όλη τη νέα σεζόν, κάτι που αναγκάζει τον Άρη να βγει και πάλι στην αγορά για την εύρεση παίκτη που θα καλύψει τη θέση του Έλληνα άσου.