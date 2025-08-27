Η Σερβία απέναντι στην Εσθονία έκανε... ό,τι ήθελε και στα 40 λεπτά, ο Σβέτισλαβ Πέσιτς βρήκε σκορ και από τους 12 παίκτες του και η ομάδα του ισοπέδωσε με 98-64 τους τυπικά φιλοξενούμενους.

Η Σερβία αναμετρήθηκε με την Εσθονία για την 1η αγωνιστική της φάσης των ομίλων του Eurobasket 2025. Οι Σέρβοι με το... καλημέρα πήραν τον έλεγχο του αγώνα και δεν επέτρεψαν ποτέ στους Εσθονούς να πιστέψουν πως μπορούσαν να πάρουν κάτι από το ματς. Το σύνολο του Σβέτισλαβ Πέσιτς έκανε ό,τι ήθελε, σκόραραν και οι 12 παίκτες και τελικά η Σερβία έκανε... περίπατο με 98-64.

Για την Σερβία κορυφαίος ήταν ο Νίκολα Γιόβιτς με 18 πόντους, 4 ριμπάουντ, 6 ασίστ και 1 κλέψιμο, με τον Νίκολα Γιόκιτς να προσθέτει 11 πόντους, 10 ριμπάουντ και 7 ασίστ. Διψήφιοι ήταν ακόμα οι Αλέκσα Αμβράμοβιτς (13), Φίλιπ Πετρούσεφ (12) και Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς (11).

Από την άλλη, για την Εσθονία ο Αρτούρ Κόνοντσουκ μέτρησε 10 πόντους, 2 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 2 κλεψίματα και ο Τζανάρι Τζόεσαρ ολοκλήρωσε το ματς με 6 πόντους, 3 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 2 κλεψίματα. Επίσης, ο Χένρι Ντελ είχε 11 πόντους, 1 ριμπάουντ και 1 κλέψιμο.

«Καθάρισε» από νωρίς το ματς η Σερβία

Η Σερβία μπήκε δυνατά στον αγώνα και από νωρίς... κλείδωσε τη νίκη. Οι Αβράμοβιτς, Γιόβιτς και Γιόκιτς έκαναν το 9-0, με τον Κόνοντσουκ να πετυχαίνει τους πρώτους πόντους της Εσθονίας στον αγώνα (9-3). Ο ίδιος ευστόχησε σε ακόμη ένα τρίποντο, αλλά ο Αβράμοβιτς «απάντησε» και ο Πετρούσεφ με ένα κάρφωμα έστειλε τη διαφορά στους 10 (16-6). Οι Σέρβοι συνέχισαν να κυριαρχούν στο παρκέ (20-6), βρήκαν λύσεις επιθετικά με αρκετούς παίκτες και έκλεισαν την πρώτη περίοδο μπροστά με 32-12.

Στο 27+ στα αποδυτήρια οι Σέρβοι

Ο Μαρίνκοβιτς με δύο τρίποντα έκανε το 38-14, ενώ για την Εσθονία οι Ντρελ, Τζόεσαρ και Κουλάμαε μείωσαν στους 17 (38-21). Στη συνέχεια... πήρε την σκυτάλη ο Μπογκντάνοβιτς, ο οποίος με πέντε πόντους έφερε ξανά τη Σερβία στο +20 (43-23). Οι Βούκτσεβιτς, Μπογκντάνοβιτς και Γιόκιτς με ένα σερί 7-0 διαμόρφωσαν το 54-27 και τελικά οι δύο ομάδες πήγαν στα αποδυτήρια με το σκορ στο 56-29.

Συνέχισε τον... περίπατο η Σερβία

Οι Νίκολα Γιόκιτς και Νίκολα Γιόβιτς ξεκίνησαν το δεύτερο ημίχρονο με ένα σερί 10-0 και έκαναν το 66-29. Ο Τας βρήκε σκορ για τους Εσθονούς (66-31) και ο Αμβράμοβιτς με ένα τρίποντο διαμόρφωσε το 69-31. Οι Σέρβοι, όπως έκαναν και στις δύο πρώτες περιόδους, συνέχισαν το... πάρτι στο παρκέ, βρήκαν σκορ από παντού και κατάφεραν να πάνε στην τελευταία περίοδο μπροστά με 86-44.

Έριξαν ρυθμό οι Σέρβοι, σκόραρε και ο Μίσιτς

Η τελευταία περίοδος είχε διαδικαστικό χαρακτήρα. Οι Σέρβοι έριξαν τους ρυθμούς τους και έκαναν συντήρηση δυνάμεων ενόψει της συνέχειας. Ενδεικτικό είναι το γεγονός πως οι Εσθονοί κατάφεραν να πετύχουν περισσότερους πόντους σε αυτό το δεκάλεπτο από τους Σέρβους (12-20). Αυτό που αξίζει να σημειωθεί είναι πως στην τέταρτη περίοδο σκόραρε ο Βασίλιε Μίσιτς και έτσι ο Πέσιτς είδε όλους του τους παίκτες να ευστοχούν. Τελικά, η Σερβία πήρε μία πανεύκολη νίκη με 98-64.

Τα δεκάλεπτα: 32-12, 56-29, 86-44, 98-64

Τα στατιστικά του αγώνα.

