Κοντός: «Ο Παναθηναϊκός δεν θα έπαιρνε τον Λαρεντζάκη για θέμα γοήτρου - Ήταν προτεραιότητα του Αταμάν ο Ρογκαβόπουλος»

Ο Δημήτρης Κοντός στην Magic Euroleague αναφέρθηκε στα σενάρια που συνέδεσαν τον Παναθηναϊκό AKTOR με τον Γιαννούλη Λαρεντζάκη και στην απόκτηση του Νίκου Ρογκαβόπουλου.

Αναλυτικά τα όσα είπε:

«Δεν θα έπαιρνε ο Παναθηναϊκός κανέναν παίκτη για θέμα γοήτρου. Ο Παναθηναϊκός χρειάζεται ουσία. Είναι πολύ καλός Έλληνας παίκτης, όποτε του δίνεται η ευκαιρία το δείχνει. Ο Παναθηναϊκός εκείνη την εποχή είχε στο στόχαστρό του τον Νίκο Ρογκαβόπουλο. Και μιλούσε για να λύσει μία περίπτωση ενός παίκτη όχι διαβατηρίου που ταιριάζει στην δομή του ρόστερ. Του έλειπε ένας σουτέρ στη θέση αυτή όπως ο Ρογκαβόπουλος. Του δίνει σουτ, μέγεθος. Και να το σκεφτόταν ο Παναθηναϊκός και μόνο που υπήρχε το θέμα του Ρογκαβόπουλου δεν θα μπορούσε να προχωρήσει.

Δεν υπάρχει καμία σύγκριση στα δύο συμβόλαια. Καμία σχέση γιατί υπήρχε και η Μπασκόνια στη μέση. Ο Παναθηναϊκός βρήκε τη λύση. Ήταν πιο δύσκολο να βρούμε τη λύση με τον Ρογκαβόπουλο γιατί δεν ήθελε να έρθει στην Ελλάδα. Όλη η συζήτηση έχει ξεκινήσει πριν καιρό και μας εξηγούσε πως ήθελε να μείνει στο εξωτερικό για να μην αντιμετωπιστεί ως διαβατήριο. Όταν βρεθήκαμε από κοντά, ήρθε στο ΟΑΚΑ και μύρισε την αύρα του Παναθηναϊκού το είδε πιο θετικά. Με την Μπασκόνια θέλει οικονομική υπέρβαση, είναι οικονομική θυσία για να πάρεις έναν παίκτη που μένει ελεύθερος τον Ιούνιο.

Το ραντεβού στο ΟΑΚΑ έπαιξε σημαντικό ρόλο γιατί κατάλαβε τον τρόπο που τον προσεγγίζουμε και εμείς καταλάβαμε ότι είναι ένα παιδί τρομερά διψασμένο και φιλόδοξο και όχι ένας τύπος που θέλει να παρκάρει και να πάρει καλό συμβόλαιο λόγω του συμβολαίου του. Ο Έργκιν τον ήθελε. Το είχε τονίσει ότι αν προκύψει το θέμα του Ρογκαβόπουλου είναι προτεραιότητά μου. Είχε καλή εικόνα, τον ήξερε. Θεωρεί πως είναι από τους λίγους Έλληνες παίκτες που μπορεί να παίξει στην Ευρωλίγκα με ρόλο».