Η 12άδα της Ισπανίας ενόψει Eurobasket - «Κόπηκε» ο Ντίαθ

Σε αυτή δεν βρίσκεται ο Αλμπέρτο Ντίαθ, που δεν κατάφερε να ξεπεράσει τον τραυματισμό του, ενώ «κόπηκαν» και οι Λούκας Λανγκαρίτα, Ισαάκ Νόγκες, Γκιγέμ Φερνάντο και Άλβαρο Καρντένας.
Αναλυτικά η 12άδα της Ισπανίας:
Σάντι Αλντάμα (10/1/2001) PF/C (2,13μ.) Γκρίζλις
Νταρίο Μπριθουέλα (8/11/1994) SG (1,88μ.) Μπαρτσελόνα
Χουάντσο Ερνανγκόμεθ (28/9/1995) PF (2,06μ.) Παναθηναϊκός
Ουίλι Ερνανγκόμεθ (27/5/1994) C (2,13μ.) Μπαρτσελόνα
Σέρχιο ντε Λαρέα (4/12/2005) G (1,96μ.) Βαλένθια
Τσάμπι Λόπεθ-Αρόστεγκι (19/5/1997) F (2,00μ.) Βαλένθια
Τζοέλ Πάρα (4/4/2000) PF (2,02μ.) Μπαρτσελόνα
Γιόζεπ Πουέρτο (8/3/1999) F (2,03μ.) Βαλένθια
Μάριο Σεντ-Σουπερί (14/4/2006) G (1,91μ.) Γκονζάγκα
Γιανκούμπα Σιμά (28/7/1996) C (2,11μ.) Βαλένθια
Σάντι Γιούστα (28/4/1997) F (2,01μ.) Σαραγόσα
Χάιμε Πραντίγια (3/1/2001) PF/C (2,05μ.) Βαλένθια