Η 12άδα της Ισπανίας ενόψει Eurobasket - «Κόπηκε» ο Ντίαθ

Ο Σέρτζιο Σκαριόλο γνωστοποίησε την τελική 12άδα της Ισπανίας ενόψει του Eurobasket.

Σε αυτή δεν βρίσκεται ο Αλμπέρτο Ντίαθ, που δεν κατάφερε να ξεπεράσει τον τραυματισμό του, ενώ «κόπηκαν» και οι Λούκας Λανγκαρίτα, Ισαάκ Νόγκες, Γκιγέμ Φερνάντο και Άλβαρο Καρντένας.

Αναλυτικά η 12άδα της Ισπανίας:

Σάντι Αλντάμα (10/1/2001) PF/C (2,13μ.) Γκρίζλις

Νταρίο Μπριθουέλα (8/11/1994) SG (1,88μ.) Μπαρτσελόνα

Χουάντσο Ερνανγκόμεθ (28/9/1995) PF (2,06μ.) Παναθηναϊκός

Ουίλι Ερνανγκόμεθ (27/5/1994) C (2,13μ.) Μπαρτσελόνα

Σέρχιο ντε Λαρέα (4/12/2005) G (1,96μ.) Βαλένθια

Τσάμπι Λόπεθ-Αρόστεγκι (19/5/1997) F (2,00μ.) Βαλένθια

Τζοέλ Πάρα (4/4/2000) PF (2,02μ.) Μπαρτσελόνα

Γιόζεπ Πουέρτο (8/3/1999) F (2,03μ.) Βαλένθια

Μάριο Σεντ-Σουπερί (14/4/2006) G (1,91μ.) Γκονζάγκα

Γιανκούμπα Σιμά (28/7/1996) C (2,11μ.) Βαλένθια

Σάντι Γιούστα (28/4/1997) F (2,01μ.) Σαραγόσα

Χάιμε Πραντίγια (3/1/2001) PF/C (2,05μ.) Βαλένθια